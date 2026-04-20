Sắp cấp lý lịch tư pháp qua VNeID: Trễ hẹn trả kết quả, người dân sẽ nhận được gì?

Bộ Công an hiện đang xây dựng dự thảo thông tư mới quy định chi tiết về trình tự, thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp, cũng như việc quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu này. Theo đó, một trong những điểm nhấn đáng chú ý là việc tích hợp thông tin lý lịch tư pháp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia và ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Bảo mật thông tin bằng mã xác thực (Passcode)

Theo dự thảo, công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 sẽ được phép truy cập và xem thông tin lý lịch tư pháp của mình trên VNeID. Hệ thống sẽ hiển thị các thông tin chung về tình trạng án tích và thời gian cập nhật dữ liệu gần nhất.

Dự kiến từ ngày 1-7-2026, lý lịch tư pháp sẽ được tích hợp trên VNeID

Cụ thể, đối với thông tin chi tiết tương ứng phiếu lý lịch tư pháp số 1, hệ thống sẽ tự động hiển thị. Tuy nhiên, để bảo đảm tính bảo mật nghiêm ngặt đối với thông tin thuộc phiếu lý lịch tư pháp số 2, người dùng bắt buộc phải nhập mã xác thực (passcode) gồm 6 chữ số trên VNeID thì mới có thể xem được. Trong quá trình tra cứu, nếu phát hiện dữ liệu chưa chính xác, người dân hoàn toàn có quyền yêu cầu cập nhật và chỉnh sửa trực tuyến.

Quét mã QR để chống làm giả bản giấy

Đối với những trường hợp sử dụng phiếu lý lịch tư pháp bản giấy, dự thảo đề xuất mỗi phiếu sẽ được cấp một mã QR chuẩn hóa. Cơ quan, tổ chức khi tiếp nhận hồ sơ chỉ cần quét mã QR này và nhập 5 trường thông tin cơ bản (mã hồ sơ, họ tên, ngày sinh, giới tính, số CCCD/Giấy chứng nhận căn cước/Hộ chiếu) để hệ thống lập tức xác nhận tính hợp pháp, hợp lệ của văn bản.

Việc cơ quan, tổ chức muốn tra cứu phiếu số 1 của công dân cũng phải thông qua tài khoản định danh tổ chức và nhập mã xác thực. Riêng phiếu lý lịch tư pháp số 2 sẽ được bảo mật tối đa và chỉ hiển thị đối với các cơ quan tiến hành tố tụng.

Trả kết quả đa kênh, chậm trễ phải có văn bản xin lỗi

Dự thảo tạo điều kiện tối đa cho người dân khi đưa ra 2 hình thức yêu cầu cấp phiếu: Xin cấp trực tuyến (qua VNeID hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia) đối với người đã có định danh điện tử; hoặc nộp trực tiếp, gửi qua bưu điện đối với người chưa có định danh điện tử. Kết quả sẽ được trả về theo đúng hình thức mà công dân đã đăng ký.

Nhằm nâng cao trách nhiệm của cán bộ và cơ quan nhà nước, Bộ Công an quy định rõ: Trong trường hợp quá hạn trả phiếu lý lịch tư pháp mà chưa có kết quả, cơ quan có thẩm quyền bắt buộc phải thực hiện lập phiếu xin lỗi. Trong phiếu xin lỗi phải nêu rõ lý do chậm trễ và hẹn lại ngày trả kết quả chính thức cho người dân.