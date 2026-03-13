HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Cách tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID

D.Thu

(NLĐO) - Người dân có thể tích hợp tài khoản an sinh xã hội vào ứng dụng VNeID để nhận chi trả và tra cứu thông tin các chế độ thuận tiện hơn.

BHXH Việt Nam hướng dẫn người dân tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID nhằm thuận tiện nhận các khoản chi trả và tiếp cận các dịch vụ an sinh xã hội. Việc tích hợp giúp người dân quản lý thông tin và thực hiện các giao dịch liên quan ngay trên điện thoại, giảm thủ tục giấy tờ.

img

Người dân có thể tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên VNeID

Bộ Công an đang phát triển VNeID trở thành nền tảng số quốc gia, đóng vai trò kết nối người dân với cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và các dịch vụ công. Ứng dụng liên tục được hoàn thiện, bổ sung nhiều tiện ích thiết thực, trong đó có chức năng chi trả và hỗ trợ người dân thông qua nền tảng định danh điện tử.

Người dân đã có tài khoản ngân hàng và đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 2 có thể tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng này một cách nhanh chóng, thuận tiện. Sau khi tích hợp, thông tin hưởng các chế độ an sinh xã hội sẽ được đồng bộ, giúp việc nhận chi trả và tra cứu thông tin dễ dàng hơn.

Các bước thực hiện tích hợp:

Bước 1: Đăng nhập vào app VNeID, chọn mục "An sinh xã hội"

img

Bước 2: Chọn "Tài khoản hưởng an sinh xã hội", nhập số tài khoản ngân hàng của mình vào. Tài khoản hưởng an sinh xã hội là tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản mobile money.

img

Bước 3: Nhập mật khẩu VNeID 6 số

img

Bước 4: Người dùng nhập đầy đủ thông tin cá nhân, sau đó tích chọn "Tôi đã đọc mục đích chia sẻ…" và nhấn "Tiếp tục". Hệ thống sẽ hướng dẫn các bước tiếp theo cho đến khi hoàn tất.

img

Bước 5: Bấm "Gửi thông tin": Trên màn hình sẽ xác nhận yêu cầu đăng ký an sinh xã hội thành công.

img

BHXH Việt Nam cho biết việc triển khai các tiện ích an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời giúp người dân tiếp cận dịch vụ công và thụ hưởng các chính sách nhanh chóng, minh bạch, an toàn.

Theo cơ quan này, việc tích hợp các dịch vụ an sinh xã hội trên VNeID cũng là một bước trong lộ trình chuyển đổi số, hướng tới xây dựng Chính phủ số, xã hội số và công dân số trong thời gian tới.

Tin liên quan

Vững trụ đỡ an sinh xã hội

Vững trụ đỡ an sinh xã hội

Đến cuối năm 2025, độ bao phủ BHXH ước đạt khoảng 45,1% lực lượng lao động trong độ tuổi; trong đó BHXH bắt buộc chiếm 38,6%, BHXH tự nguyện đạt 6,5%.

Cam kết phát triển hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội

(NLĐO) - Hội nghị tiếp xúc cử tri tại phường Tân Hưng, TPHCM ghi nhận nhiều cam kết từ các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ mới

Ngân hàng tặng tiền, chỉ vàng SJC cho khách liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID

(NLĐO) – Một loạt ngân hàng và ví điện tử đã kết nối với Bộ Công an triển khai dịch vụ liên kết tài khoản nhận chi trả an sinh xã hội trên ứng dụng VNEID.

