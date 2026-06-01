Sắp diễn ra chuỗi sự kiện môi trường quy mô quốc gia

Sáng 1-6, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo, thông tin về chuỗi sự kiện quy mô quốc gia hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 tại phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An từ ngày 4 đến 6-6.



Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp phát biểu tại họp báo

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp nhấn mạnh đây là một trong những sự kiện môi trường quan trọng nhất của năm 2026. Quan điểm của Bộ hướng tới xây dựng hệ thống nhận diện, khẩu hiệu và thông điệp thống nhất tại các xã, phường, địa phương nhằm tạo sự đồng bộ trong hành động bảo vệ môi trường trên phạm vi toàn quốc.

Đặc biệt, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với Hội Người cao tuổi, Đoàn Thanh niên, các trường học và nhiều tổ chức xã hội để đưa các hoạt động bảo vệ môi trường đi vào đời sống hằng ngày.



Theo ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chuỗi sự kiện phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường sắp tới không chỉ dừng ở một lễ phát động trung tâm mà sẽ triển khai đồng loạt trên toàn quốc. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát động tới các địa phương, đồng thời hướng dẫn cụ thể nội dung tới tận cấp xã, phường, đặc khu để phong trào lan tỏa rộng hơn trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường, chia sẻ chuỗi sự kiện gồm: Triển lãm Kinh tế Biển Xanh - Nông nghiệp và Môi trường bền vững từ ngày 4 đến 6-6 tại Quảng trường Bình Minh, Cửa Lò. Đây là không giới thiệu các sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng, đặc sản biển, công nghệ môi trường, mô hình kinh tế tuần hoàn và nhiều sáng kiến giảm rác thải nhựa, bảo tồn đa dạng sinh học, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về phát triển bền vững.

Sáng 5-6, Diễn đàn Quốc gia về Môi trường và Khí hậu - Từ chính sách đến hành động sẽ diễn ra tại Vinpearl Cửa Hội. Chiều cùng ngày sẽ diễn ra Hội thảo Quốc gia “Hoàn thiện thể chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững”.

Đặc biệt, điểm nhấn của chuỗi sự kiện là chương trình nghệ thuật đặc biệt “Biển Việt Nam - Hành trình không gian xanh” diễn ra tối 5-6 tại Quảng trường Bình Minh.

"Chuỗi sự kiện không chỉ hưởng ứng ngày lễ về môi trường và đại dương, mà còn là lời kêu gọi mạnh mẽ tới cộng đồng cùng hành động thiết thực. Thông qua đó, lan tỏa trách nhiệm xã hội, thúc đẩy chuyển đổi từ nhận thức sang hành động, góp phần xây dựng một Việt Nam xanh - sạch - đẹp" - ông Thạch chia sẻ.