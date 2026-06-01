HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Net Zero

Sắp diễn ra chuỗi sự kiện môi trường quy mô quốc gia

Thùy Linh

(NLĐO) - Chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tháng hành động vì môi trường... sẽ diễn ra ở Nghệ An.

Sáng 1-6, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo, thông tin về chuỗi sự kiện quy mô quốc gia hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 tại phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An từ ngày 4 đến 6-6.

Sắp diễn ra chuỗi sự kiện môi trường quy mô quốc gia - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp phát biểu tại họp báo

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp nhấn mạnh đây là một trong những sự kiện môi trường quan trọng nhất của năm 2026. Quan điểm của Bộ hướng tới xây dựng hệ thống nhận diện, khẩu hiệu và thông điệp thống nhất tại các xã, phường, địa phương nhằm tạo sự đồng bộ trong hành động bảo vệ môi trường trên phạm vi toàn quốc.

Sắp diễn ra chuỗi sự kiện môi trường quy mô quốc gia - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự họp báo

Đặc biệt, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với Hội Người cao tuổi, Đoàn Thanh niên, các trường học và nhiều tổ chức xã hội để đưa các hoạt động bảo vệ môi trường đi vào đời sống hằng ngày.

Theo ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chuỗi sự kiện phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường sắp tới không chỉ dừng ở một lễ phát động trung tâm mà sẽ triển khai đồng loạt trên toàn quốc. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát động tới các địa phương, đồng thời hướng dẫn cụ thể nội dung tới tận cấp xã, phường, đặc khu để phong trào lan tỏa rộng hơn trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường, chia sẻ chuỗi sự kiện gồm: Triển lãm Kinh tế Biển Xanh - Nông nghiệp và Môi trường bền vững từ ngày 4 đến 6-6 tại Quảng trường Bình Minh, Cửa Lò. Đây là không giới thiệu các sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng, đặc sản biển, công nghệ môi trường, mô hình kinh tế tuần hoàn và nhiều sáng kiến giảm rác thải nhựa, bảo tồn đa dạng sinh học, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về phát triển bền vững.

Sáng 5-6, Diễn đàn Quốc gia về Môi trường và Khí hậu - Từ chính sách đến hành động sẽ diễn ra tại Vinpearl Cửa Hội. Chiều cùng ngày sẽ diễn ra Hội thảo Quốc gia “Hoàn thiện thể chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững”.

Đặc biệt, điểm nhấn của chuỗi sự kiện là chương trình nghệ thuật đặc biệt “Biển Việt Nam - Hành trình không gian xanh” diễn ra tối 5-6 tại Quảng trường Bình Minh.

"Chuỗi sự kiện không chỉ hưởng ứng ngày lễ về môi trường và đại dương, mà còn là lời kêu gọi mạnh mẽ tới cộng đồng cùng hành động thiết thực. Thông qua đó, lan tỏa trách nhiệm xã hội, thúc đẩy chuyển đổi từ nhận thức sang hành động, góp phần xây dựng một Việt Nam xanh - sạch - đẹp" - ông Thạch chia sẻ.

Tin liên quan

TPHCM tổ chức hàng loạt hoạt động vì môi trường

TPHCM tổ chức hàng loạt hoạt động vì môi trường

(NLĐO) - TPHCM tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới trong tháng 5 và tháng 6.

Cử tri TPHCM phản ánh vướng mắc về hạ tầng, nhà ở, môi trường

(NLĐO) - Cử tri 5 phường phản ánh việc thi công các công trình hạ tầng chậm, lo nhà ở xã hội bị đầu cơ; lãnh đạo TPHCM yêu cầu xử lý dứt điểm

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được: Không đánh đổi môi trường để phát triển Côn Đảo

(NLĐO)- Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng; xây dựng đảo xanh - thông minh - đáng sống… là định hướng xuyên suốt cho Đặc khu Côn Đảo trong giai đoạn tới

bảo vệ môi trường môi trường bảo tồn thiên nhiên Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo