Cử tri TPHCM phản ánh vướng mắc về hạ tầng, nhà ở, môi trường

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Cử tri TPHCM phản ánh vướng mắc về hạ tầng, nhà ở, môi trường

Nguyễn Tiến

(NLĐO) - Cử tri 5 phường phản ánh việc thi công các công trình hạ tầng chậm, lo nhà ở xã hội bị đầu cơ; lãnh đạo TPHCM yêu cầu xử lý dứt điểm

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Sáng 6-5, Tổ đại biểu số 1, Đoàn ĐBQH TPHCM đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường Thuận An, Lái Thiêu, An Phú, Thuận Giao, Bình Hòa, sau kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổ đại biểu số 1 gồm các đại biểu: Ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Thiếu tướng Vũ Huy Khánh, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; ông Nguyễn Thế Duy - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV WTC Becamex.

Cử tri TPHCM phản ánh vướng mắc hạ tầng , nhà ở và môi trường năm 2026 - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Tại hội nghị, không khí trao đổi sôi nổi khi hàng loạt vấn đề "nóng" được cử tri nêu ra, từ hạ tầng giao thông, môi trường đến an sinh xã hội.

Cử tri TPHCM phản ánh vướng mắc hạ tầng , nhà ở và môi trường năm 2026 - Ảnh 2.

Cử tri Nguyễn Công Trinh phản ánh tình trạng ngập nước ảnh hưởng đến cây trồng. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Cử tri Nguyễn Công Trinh (khu phố An Hòa, phường Thuận An) bày tỏ sự "nóng ruột" trước tiến độ dự án đường Vành đai 3 TPHCM. Theo ông, việc thi công kéo dài không chỉ gây bất tiện đi lại mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, buôn bán của người dân. 

"Người dân mong mỏi từng ngày dự án sớm hoàn thành để ổn định cuộc sống, chứ kéo dài mãi thì thiệt thòi quá lớn" - ông Trinh nói.

Cử tri TPHCM phản ánh vướng mắc hạ tầng , nhà ở và môi trường năm 2026 - Ảnh 3.
Cử tri TPHCM phản ánh vướng mắc hạ tầng , nhà ở và môi trường năm 2026 - Ảnh 4.
Cử tri TPHCM phản ánh vướng mắc hạ tầng , nhà ở và môi trường năm 2026 - Ảnh 5.

Cử tri nêu ý kiến về tiến độ dự án đường Vành đai 3 TPHCM ảnh hưởng đời sống người dân. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Trong khi đó, câu chuyện nhà ở xã hội tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm. Cử tri Trần Văn Viễn (khu phố Phú Hưng, phường Thuận An) cho rằng chính sách rất nhân văn nhưng khâu thực hiện cần chặt chẽ hơn. 

Ông đề nghị siết quy trình xét duyệt, đảm bảo đúng người, đúng nhu cầu thực, tránh tình trạng đầu cơ, mua đi bán lại khiến người thu nhập thấp ngày càng khó tiếp cận nhà ở.

Một vấn đề khác được nhiều cử tri đồng tình là xử lý rác thải công nghiệp, đặc biệt là pin xe điện - loại chất thải tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm cao. Cử tri kiến nghị cần có chiến lược tái chế bài bản, hướng tới xây dựng hệ sinh thái xanh, phát triển bền vững thay vì chỉ xử lý trước mắt.

Cử tri 5 phường TPHCM phản ánh vướng mắc hạ tầng, nhà ở, môi trường - Ảnh 1.

Ông Hứa Văn Sang kiến nghị sớm di dời Trạm thu phí Lái Thiêu do ùn ứ kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Ông Hứa Văn Sang cho rằng Trạm thu phí Lái Thiêu bộc lộ nhiều bất cập khi lưu lượng phương tiện ngày càng tăng nhưng tổ chức giao thông chưa phù hợp, thường xuyên ùn ứ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Vì vậy, ông kiến nghị sớm xem xét di dời hoặc điều chỉnh vị trí trạm để bảo đảm an toàn giao thông.

Cử tri TPHCM phản ánh vướng mắc hạ tầng , nhà ở và môi trường năm 2026 - Ảnh 6.

Cử tri phản ánh bất cập tại Trạm thu phí Lái Thiêu, đề nghị sớm di dời.

Bên cạnh đó, tình trạng ngập nước, nhu cầu nạo vét kênh rạch, cũng như những vướng mắc về thủ tục đất đai tiếp tục được phản ánh, cho thấy áp lực đô thị ngày càng lớn.

TIN LIÊN QUAN

Trước các ý kiến, lãnh đạo các phường cùng đại diện sở, ngành đã giải đáp một số nội dung ngay tại hội nghị, làm rõ hướng xử lý đối với từng nhóm vấn đề.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. 

Ông nhấn mạnh đây đều là những vấn đề thiết thân, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Cử tri TPHCM phản ánh vướng mắc hạ tầng , nhà ở và môi trường năm 2026 - Ảnh 8.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh chỉ đạo các nội dung liên quan ý kiến cử tri. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

"Không thể để những bức xúc kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Những nội dung thuộc thẩm quyền phải được xử lý dứt điểm, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn" - ông Võ Văn Minh yêu cầu.

Chủ tịch HĐND TPHCM cũng chỉ đạo các sở, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc triển khai các chính sách an sinh, nhất là đối với người có công và nhóm yếu thế; bảo đảm mọi quyền lợi chính đáng của người dân được giải quyết kịp thời, công bằng, minh bạch.

Đối với các vấn đề lớn như hạ tầng giao thông, môi trường, xử lý rác thải công nghiệp hay nhà ở xã hội, ông Võ Văn Minh yêu cầu phải có lộ trình cụ thể, giải pháp căn cơ, tránh tình trạng xử lý manh mún, thiếu bền vững.

Tin liên quan

Đảng ủy UBND TPHCM công bố các quyết định quan trọng

Đảng ủy UBND TPHCM công bố các quyết định quan trọng

(NLĐO) - Đảng ủy UBND TPHCM công bố và trao Quyết định về việc thành lập 2 Đảng bộ cơ sở và công tác cán bộ tại 2 Đảng bộ này

Cử tri TPHCM kiến nghị chuyển đổi thêm nhiều dự án treo thành công viên

(NLĐO) - Cử tri mong muốn TPHCM sẽ chuyển đổi thêm nhiều dự án treo thành công viên hoặc không gian công cộng để người dân thụ hưởng

TPHCM tập huấn chuyển đổi số cho hơn 700 cán bộ

(NLĐO) - Phần học lý thuyết diễn ra tại Học viện Cán bộ TPHCM, nội dung thực hành được tổ chức tại Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung.

nhà ở xã hội Vành đai 3 hạ tầng giao thông đường Vành đai 3 chính sách an sinh người thu nhập thấp đánh giá cao tiếp xúc cử tri
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo