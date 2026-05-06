Cử tri TPHCM phản ánh vướng mắc về hạ tầng, nhà ở, môi trường

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Sáng 6-5, Tổ đại biểu số 1, Đoàn ĐBQH TPHCM đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường Thuận An, Lái Thiêu, An Phú, Thuận Giao, Bình Hòa, sau kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổ đại biểu số 1 gồm các đại biểu: Ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Thiếu tướng Vũ Huy Khánh, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; ông Nguyễn Thế Duy - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV WTC Becamex.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Tại hội nghị, không khí trao đổi sôi nổi khi hàng loạt vấn đề "nóng" được cử tri nêu ra, từ hạ tầng giao thông, môi trường đến an sinh xã hội.

Cử tri Nguyễn Công Trinh phản ánh tình trạng ngập nước ảnh hưởng đến cây trồng. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Cử tri Nguyễn Công Trinh (khu phố An Hòa, phường Thuận An) bày tỏ sự "nóng ruột" trước tiến độ dự án đường Vành đai 3 TPHCM. Theo ông, việc thi công kéo dài không chỉ gây bất tiện đi lại mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, buôn bán của người dân.

"Người dân mong mỏi từng ngày dự án sớm hoàn thành để ổn định cuộc sống, chứ kéo dài mãi thì thiệt thòi quá lớn" - ông Trinh nói.

Cử tri nêu ý kiến về tiến độ dự án đường Vành đai 3 TPHCM ảnh hưởng đời sống người dân. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Trong khi đó, câu chuyện nhà ở xã hội tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm. Cử tri Trần Văn Viễn (khu phố Phú Hưng, phường Thuận An) cho rằng chính sách rất nhân văn nhưng khâu thực hiện cần chặt chẽ hơn.

Ông đề nghị siết quy trình xét duyệt, đảm bảo đúng người, đúng nhu cầu thực, tránh tình trạng đầu cơ, mua đi bán lại khiến người thu nhập thấp ngày càng khó tiếp cận nhà ở.

Một vấn đề khác được nhiều cử tri đồng tình là xử lý rác thải công nghiệp, đặc biệt là pin xe điện - loại chất thải tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm cao. Cử tri kiến nghị cần có chiến lược tái chế bài bản, hướng tới xây dựng hệ sinh thái xanh, phát triển bền vững thay vì chỉ xử lý trước mắt.

Ông Hứa Văn Sang kiến nghị sớm di dời Trạm thu phí Lái Thiêu do ùn ứ kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Ông Hứa Văn Sang cho rằng Trạm thu phí Lái Thiêu bộc lộ nhiều bất cập khi lưu lượng phương tiện ngày càng tăng nhưng tổ chức giao thông chưa phù hợp, thường xuyên ùn ứ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Vì vậy, ông kiến nghị sớm xem xét di dời hoặc điều chỉnh vị trí trạm để bảo đảm an toàn giao thông.

Cử tri phản ánh bất cập tại Trạm thu phí Lái Thiêu, đề nghị sớm di dời.

Bên cạnh đó, tình trạng ngập nước, nhu cầu nạo vét kênh rạch, cũng như những vướng mắc về thủ tục đất đai tiếp tục được phản ánh, cho thấy áp lực đô thị ngày càng lớn.

Trước các ý kiến, lãnh đạo các phường cùng đại diện sở, ngành đã giải đáp một số nội dung ngay tại hội nghị, làm rõ hướng xử lý đối với từng nhóm vấn đề.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri.

Ông nhấn mạnh đây đều là những vấn đề thiết thân, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh chỉ đạo các nội dung liên quan ý kiến cử tri. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

"Không thể để những bức xúc kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Những nội dung thuộc thẩm quyền phải được xử lý dứt điểm, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn" - ông Võ Văn Minh yêu cầu.

Chủ tịch HĐND TPHCM cũng chỉ đạo các sở, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc triển khai các chính sách an sinh, nhất là đối với người có công và nhóm yếu thế; bảo đảm mọi quyền lợi chính đáng của người dân được giải quyết kịp thời, công bằng, minh bạch.

Đối với các vấn đề lớn như hạ tầng giao thông, môi trường, xử lý rác thải công nghiệp hay nhà ở xã hội, ông Võ Văn Minh yêu cầu phải có lộ trình cụ thể, giải pháp căn cơ, tránh tình trạng xử lý manh mún, thiếu bền vững.