Sắp trao Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN 2025: Không rác thải nhựa

Đây là hoạt động nhằm giới thiệu chính thức Giải thưởng, chia sẻ định hướng, kỳ vọng và các tác động xã hội - giáo dục mà chương trình hướng tới trong giai đoạn mới. Kỳ vọng hình thành mạng lưới "Trường học không rác thải nhựa".



Bộ Nông nghiệp và Môi trường họp báo công bố Lễ trao Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam năm 2025 - Trường học không rác thải nhựa.

Với quy mô dự kiến 800 người, Lễ trao giải sẽ diễn ra vào sáng Thứ Bảy, ngày 31-1-2026 tại Rạp hát Kim Đồng, Cung Thiếu nhi Hà Nội Cơ sở 2, đường Phạm Hùng, phường Cầu Giấy, Hà Nội.

Hướng tới trường học "không rác thải nhựa"

Phát biểu khai mạc họp báo, ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), khẳng định: "Nhìn lại năm 2025, Giải thưởng đã thực sự trở thành một phong trào hành động sâu rộng trong hệ thống giáo dục. Chúng ta có thể kỳ vọng về một mạng lưới các trường học tiên phong, trực tiếp thúc đẩy giáo dục môi trường gắn với các cam kết phát triển bền vững của Việt Nam và khu vực ASEAN".

Theo ban tổ chức, năm 2025, ngoài các hạng mục giải: Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích; Giải thưởng được mở rộng với hạng mục "Giải Sáng tạo" ở cả 3 cấp học. Đây lần đầu tiên khuyến khích các trường triển khai các ý tưởng sáng tạo, thực hành giảm thiểu rác thải nhựa, góp phần nâng cao nhận thức và hành vi bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, giải thưởng năm 2025 đã thu hút sự tham gia tích cực, nghiêm túc của các cơ sở giáo dục trên phạm vi cả nước với 294 hồ sơ tham dự Giải thưởng, tăng gấp 3,5 lần so với mùa giải trước, chất lượng hồ sơ tham gia Giải thưởng được nâng cao rõ rệt.

Các trường đạt giải thưởng được phân bố tại 20 tỉnh, thành phố, bao phủ đầy đủ các vùng miền của đất nước - từ miền núi, trung du, đồng bằng, ven biển đến Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả này cho thấy mô hình Trường học sinh thái - Trường học không rác thải nhựa có khả năng thích ứng cao, có thể triển khai hiệu quả trong nhiều điều kiện kinh tế - xã hội và sinh thái khác nhau.

Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường, cho biết quá trình tổ chức Giải thưởng cho thấy giáo dục môi trường là một lĩnh vực giàu tiềm năng, có sức lan tỏa sâu rộng, không chỉ góp phần nâng cao nhận thức mà còn định hình tư duy, thái độ và lối sống xanh cho thế hệ trẻ ngay từ học đường

Trong khi đó, Đại diện Quỹ Vì Tương lai xanh đánh giá giải thưởng là sáng kiến giàu ý nghĩa, đặt giáo dục môi trường và thế hệ trẻ vào vị trí trung tâm của phát triển bền vững.

Quỹ cam kết tiếp tục hỗ trợ các sáng kiến giáo dục môi trường, đồng hành cùng các mô hình trường học sinh thái tiêu biểu, góp phần ươm mầm những thế hệ công dân trẻ có trách nhiệm với thiên nhiên, xã hội và tương lai chung của khu vực.