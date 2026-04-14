Pháp luật

Sắp xét xử thêm một vụ án liên quan bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tin-ảnh: Vân Du

(NLĐO) – Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty AIC cùng cựu Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Bạc Liêu (cũ) và các đồng phạm sắp bị TAND tỉnh Cà Mau xét xử.

Ngày 14-4, TAND tỉnh Cà Mau cho biết sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn (SN 1969); Trần Mạnh Hà (SN 1971); Lê Thị Linh Nhung (SN 1982); Phạm Quốc Nam (SN 1962); Bùi Thị Kim Em (SN 1964); Hồ Tấn Mạnh (SN 1975) và Nguyễn Minh Tâm (SN 1972) vào sáng 23-4.

Bà Nhàn là cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT), kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC); Hà là cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC; Nhung là cựu nhân viên văn phòng đại diện phía nam của Công ty AIC; Nam là cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh Bạc Liêu (cũ); Em là cựu Phó Chánh Văn phòng, kiêm kế toán trưởng Sở TN-MT tỉnh Bạc Liêu; Mạnh là cựu Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam Á; Tâm là thẩm định viên, cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam Á.

TAND tỉnh Cà Mau sắp đưa ra xét xử vụ án liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng cựu Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Bạc Liêu và thuộc cấp

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Cà Mau, đây là vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến Công ty AIC do Nhàn là người chủ mưu và chỉ đạo thành lập nhóm công ty "quân xanh" tham gia các gói thầu trên cả nước. Qua đó, nhằm thực hiện các hành vi gian lận, không bảo đảm công bằng và minh bạch trong hoạt động đấu thầu để Công ty AIC trúng thầu.

Để thực hiện gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị liên quan 3 trạm quan trắc do Sở TN-MT tỉnh Bạc Liêu làm chủ đầu tư, Nhàn đã ủy quyền cho Hà và Nhung sử dụng pháp nhân của các công ty trong hệ sinh thái làm "quân xanh" nâng khống các bảng báo giá, cấu kết với chủ đầu tư cùng công ty thẩm định giá để cung cấp các bảng báo giá của Công ty AIC và các công ty thuộc hệ sinh thái Công ty AIC.

Đồng thời, điều chỉnh số liệu báo cáo tài chính và lập khống báo cáo kiểm toán năm 2014 để bảo đảm hồ sơ năng lực tham gia đấu thầu. Bằng thủ đoạn nêu trên, Công ty AIC đã trúng gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị liên quan 3 trạm quan trắc gây thiệt hại cho nhà nước hơn 4,4 tỉ đồng.

Cựu Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Bạc Liêu Phạm Quốc Nam đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chỉ đạo cấp dưới thực hiện các thủ tục của dự án theo hướng tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, không bảo đảm nguyên tắc công bằng và minh bạch trong đấu thầu.

Trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, Nam không chỉ đạo, kiểm tra đầy đủ quy trình đấu thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ… Mặc dù đây là gói thầu có giá trị kinh tế cao nhưng cựu Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Bạc Liêu đã không trực tiếp tiếp xúc, không chỉ đạo việc tiếp xúc với nhà thầu trong quá trình tham gia đấu thầu…

Kim Em dưới sự chỉ đạo và điều hành của Nam thì đối tượng đã liên hệ với Nhung nhận 3 bảng báo giá, cấu hình và thông số kỹ thuật thiết bị quan trắc. Đồng thời, được hướng dẫn, thống nhất các thủ tục liên quan đến đấu thầu nhằm hợp thức hóa hồ sơ theo định hướng tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu…

Tin liên quan

Vì sao họ rơi vào "bẫy" AIC?

Vì sao họ rơi vào "bẫy" AIC?

Những sai phạm kéo dài đã hé lộ cách doanh nghiệp thao túng quy trình mua sắm; nể nang, lệ thuộc vào thông tin do AIC cung cấp, khiến nhiều cán bộ rơi vào "bẫy"

Vụ AIC: Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị 8-9 năm tù

Trong giai đoạn 2011-2017, AIC đã trúng 230 gói thầu trên địa bàn TP HCM thuộc các lĩnh vực giáo dục, y tế và môi trường với tổng giá trị hơn 686 tỉ đồng

Vụ án AIC: HĐXX bác bỏ đề nghị xử hành chính vì bị cáo hiểu sai Nghị quyết 68

(NLĐO) – HĐXX nhấn mạnh Nghị quyết 68 không phải căn cứ để chuyển hành vi có dấu hiệu tội phạm sang xử phạt hành chính chỉ bằng việc khắc phục hậu quả.

tỉnh Bạc Liêu Nguyễn Thị Thanh Nhàn Công ty AIC Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng cựu giám đốc sở
