HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ngăn sạt lở, giữ an toàn

Bài và ảnh: QUỐC ANH

Để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản người dân, TPHCM đang khẩn trương triển khai các dự án chống sạt lở bờ sông, kênh, rạch

Tại TPHCM ngày 20-4, phóng viên Báo Người Lao Động tới kênh Thanh Đa, nơi dòng chảy hướng ra sông Sài Gòn.

Một thời thấp thỏm

Đứng trước bờ kè Thanh Đa - đoạn 1.1 (phường Thạnh Mỹ Tây), hình ảnh sóng vỗ hai bên bờ gợi lại ký ức về thời điểm sạt lở gây thót tim ở khu vực này.

Đây là đoạn kè được xây dựng năm 2007 và đưa vào sử dụng năm 2008. Tháng 6-2023, kè bị sạt lở. Tình thế nguy hiểm khiến hơn chục hộ dân phải di dời tới nơi ở tạm. Tháng 7-2024, HĐND TPHCM thông qua chủ trương đầu tư xây dựng kiên cố tuyến kè kênh Thanh Đa - đoạn 1.1 với chiều dài gần 500 m; thời gian thực hiện dự án từ 2024-2027.

Nói về dự án này, ông Lưu Văn Tấn, Trưởng Phòng Quản lý đường thủy - Sở Xây dựng TP HCM, cho biết dự án dự kiến khởi công vào tháng 6-2026, hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2027.

Khu vực sạt lở tại phường Thạnh Mỹ Tây, TP HCM

Hiện nay, theo ông Lưu Văn Tấn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Thạnh (chủ đầu tư) đang phối hợp với UBND phường Thạnh Mỹ Tây triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để tiến hành thi công công trình, bảo đảm tiến độ được duyệt.

Chủ động ứng phó

Bờ kè Thanh Đa - đoạn 1.1 nằm trong danh mục 43 vị trí sạt lở bờ sông, kênh, rạch nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm trên địa bàn 18 xã, phường, ảnh hưởng hơn 550 hộ dân, vừa được UBND TPHCM công bố. 

Trong danh mục này, 11/43 vị trí thuộc 5 phường, xã Nhà Bè, Tân Nhật, Thường Tân, Lái Thiêu, Tân Uyên chưa có chủ trương đầu tư dự án kè chống sạt lở và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh giao 5 địa phương trên thông báo, cảnh báo cho nhân dân trong khu vực có nguy cơ biết để chủ động phòng tránh.

"Trong bối cảnh mùa mưa đang tới và nguy cơ kết hợp với triều cường gây nhiều thiệt hại khá cao, tôi cho rằng sớm kiên cố hóa các bờ sông, kênh, rạch là rất cần thiết" - chị Dương Lan Phương, người từng sống gần kênh Thanh Đa, nói.

Các địa phương cũng có nhiệm vụ thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, chuẩn bị phương án xử lý theo phương châm "4 tại chỗ"; vận động tổ chức, người dân hạn chế gia tải mép bờ sông để phòng ngừa nguy cơ sạt lở có thể xảy ra.

Đồng thời, các địa phương chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương tổ chức khảo sát thực tế, đánh giá nguyên nhân sạt lở, mức độ, phạm vi ảnh hưởng. Cùng với đó, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng kè chống sạt lở cho 11 vị trí, báo cáo UBND TP HCM sớm nhất.

Sớm phê duyệt nhiều dự án

Hiện TPHCM đã có chủ trương đầu tư và đang triển khai thi công hàng chục dự án xây dựng bờ kè, chống sạt lở với quy mô gần 18 km, tổng mức đầu tư 3.951 tỉ đồng.

Lãnh đạo UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương chủ động tháo gỡ vướng mắc, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt và sớm triển khai thi công dự án kè chống sạt lở thuộc thẩm quyền của địa phương, đơn vị làm chủ đầu tư. 

Qua đó, sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng để phát huy hiệu quả phòng chống sạt lở, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân khu vực bị ảnh hưởng bởi sạt lở.

Bên cạnh đó, chủ động thực hiện phương án gia cố phòng chống sạt lở, triều cường tại những vị trí đã bàn giao mặt bằng nhưng chưa triển khai thi công dự án kè, nhất là đoạn cuối hẻm 140/39 Bình Quới, phường Bình Quới, thuộc dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa - đoạn 4.

Thành phố cũng giao Sở Xây dựng đẩy nhanh tiến độ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư vị trí sạt lở ở kênh Bà Tổng (phường An Thới Đông). Đây là nơi sạt lở kéo dài gần 900 m, rộng 10 m, bên trong là khu dân cư và đường bê-tông nông thôn.

Với 2 dự án kè ở vị trí bờ phải sông Sài Gòn, từ ngã ba kênh Thanh Đa về phía hạ lưu 550 m; dự án kè bờ phải sông Cần Giuộc, sở này cũng được yêu cầu nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt để các chủ đầu tư sớm triển khai thi công, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong các khu vực bị ảnh hưởng của sạt lở.

Trong khi đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án nâng cấp công trình thủy lợi bờ hữu ven sông Sài Gòn từ Tỉnh lộ 8 đến rạch Tra (Bắc rạch Tra); nâng cấp, gia cố cấp bách hệ thống thủy lợi bờ hữu ven sông Sài Gòn từ rạch Tra đến sông Vàm Thuật; nạo vét, gia cố suối Cái đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai... 

Bồi thường sớm, dự án nhanh thông

Theo danh mục 43 vị trí sạt lở bờ sông, kênh, rạch nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm được UBND TPHCM công bố, xã Hiệp Phước và phường Tân Uyên đứng đầu với cùng 5 điểm. Phường An Phú Đông, xã Thường Tân đều tồn tại 4 điểm. Xã Nhà Bè, phường Bình Quới, phường An Thới Đông mỗi nơi 3 điểm. Xã Bình Khánh, xã Tân Nhựt, phường Thạnh Mỹ Tây, phường Bình Trưng, phường Cát Lái, xã Bình Hưng, xã Hưng Long, xã Bình Mỹ, phường Hiệp Bình, phường Lái Thiêu, phường Bà Rịa... lần lượt 2 hoặc 1 điểm.

Sạt lở là nỗi lo thường trực của các hộ dân sống ven sông, kênh, rạch

Để các dự án kè chống sạt lở được triển khai tốt, UBND TP HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng trong thời gian sớm nhất để các chủ đầu tư có mặt bằng triển khai thi công.


Thông tin tại TPHCM ngày 18-1: Kênh Tàu Hủ sạt lở; lý do đổi tên một trường đại học lớn

(NLĐO) - Cũng trong ngày 18-1, một phường tại TPHCM vận động được hơn 1,6 tỉ đồng chăm lo Tết chỉ sau một buổi đi bộ; nhiều trường hợp lấn chiếm vỉa hè bị xử lý

Cấm mọi phương tiện giao thông qua khu vực sạt lở khủng khiếp ở Đồng Tháp

(NLĐO) - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại đã ký quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Tiền

TPHCM: Sạt lở bờ sông, kênh rạch ảnh hưởng hàng trăm hộ dân

(NLĐO) - TPHCM ghi nhận 43 vị trí sạt lở nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm, ảnh hưởng đến 555 hộ dân.

sạt lở Mùa mưa ngập nước TPHCM kè Thanh Đa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo