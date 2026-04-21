Ngăn sạt lở, giữ an toàn

Tại TPHCM ngày 20-4, phóng viên Báo Người Lao Động tới kênh Thanh Đa, nơi dòng chảy hướng ra sông Sài Gòn.

Một thời thấp thỏm

Đứng trước bờ kè Thanh Đa - đoạn 1.1 (phường Thạnh Mỹ Tây), hình ảnh sóng vỗ hai bên bờ gợi lại ký ức về thời điểm sạt lở gây thót tim ở khu vực này.

Đây là đoạn kè được xây dựng năm 2007 và đưa vào sử dụng năm 2008. Tháng 6-2023, kè bị sạt lở. Tình thế nguy hiểm khiến hơn chục hộ dân phải di dời tới nơi ở tạm. Tháng 7-2024, HĐND TPHCM thông qua chủ trương đầu tư xây dựng kiên cố tuyến kè kênh Thanh Đa - đoạn 1.1 với chiều dài gần 500 m; thời gian thực hiện dự án từ 2024-2027.

Nói về dự án này, ông Lưu Văn Tấn, Trưởng Phòng Quản lý đường thủy - Sở Xây dựng TP HCM, cho biết dự án dự kiến khởi công vào tháng 6-2026, hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2027.

Khu vực sạt lở tại phường Thạnh Mỹ Tây, TP HCM

Hiện nay, theo ông Lưu Văn Tấn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Thạnh (chủ đầu tư) đang phối hợp với UBND phường Thạnh Mỹ Tây triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để tiến hành thi công công trình, bảo đảm tiến độ được duyệt.

Chủ động ứng phó

Bờ kè Thanh Đa - đoạn 1.1 nằm trong danh mục 43 vị trí sạt lở bờ sông, kênh, rạch nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm trên địa bàn 18 xã, phường, ảnh hưởng hơn 550 hộ dân, vừa được UBND TPHCM công bố.

Trong danh mục này, 11/43 vị trí thuộc 5 phường, xã Nhà Bè, Tân Nhật, Thường Tân, Lái Thiêu, Tân Uyên chưa có chủ trương đầu tư dự án kè chống sạt lở và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh giao 5 địa phương trên thông báo, cảnh báo cho nhân dân trong khu vực có nguy cơ biết để chủ động phòng tránh.

"Trong bối cảnh mùa mưa đang tới và nguy cơ kết hợp với triều cường gây nhiều thiệt hại khá cao, tôi cho rằng sớm kiên cố hóa các bờ sông, kênh, rạch là rất cần thiết" - chị Dương Lan Phương, người từng sống gần kênh Thanh Đa, nói.

Các địa phương cũng có nhiệm vụ thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, chuẩn bị phương án xử lý theo phương châm "4 tại chỗ"; vận động tổ chức, người dân hạn chế gia tải mép bờ sông để phòng ngừa nguy cơ sạt lở có thể xảy ra.

Đồng thời, các địa phương chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương tổ chức khảo sát thực tế, đánh giá nguyên nhân sạt lở, mức độ, phạm vi ảnh hưởng. Cùng với đó, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng kè chống sạt lở cho 11 vị trí, báo cáo UBND TP HCM sớm nhất.

Sớm phê duyệt nhiều dự án

Hiện TPHCM đã có chủ trương đầu tư và đang triển khai thi công hàng chục dự án xây dựng bờ kè, chống sạt lở với quy mô gần 18 km, tổng mức đầu tư 3.951 tỉ đồng.

Lãnh đạo UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương chủ động tháo gỡ vướng mắc, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt và sớm triển khai thi công dự án kè chống sạt lở thuộc thẩm quyền của địa phương, đơn vị làm chủ đầu tư.

Qua đó, sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng để phát huy hiệu quả phòng chống sạt lở, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân khu vực bị ảnh hưởng bởi sạt lở.

Bên cạnh đó, chủ động thực hiện phương án gia cố phòng chống sạt lở, triều cường tại những vị trí đã bàn giao mặt bằng nhưng chưa triển khai thi công dự án kè, nhất là đoạn cuối hẻm 140/39 Bình Quới, phường Bình Quới, thuộc dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa - đoạn 4.

Thành phố cũng giao Sở Xây dựng đẩy nhanh tiến độ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư vị trí sạt lở ở kênh Bà Tổng (phường An Thới Đông). Đây là nơi sạt lở kéo dài gần 900 m, rộng 10 m, bên trong là khu dân cư và đường bê-tông nông thôn.

Với 2 dự án kè ở vị trí bờ phải sông Sài Gòn, từ ngã ba kênh Thanh Đa về phía hạ lưu 550 m; dự án kè bờ phải sông Cần Giuộc, sở này cũng được yêu cầu nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt để các chủ đầu tư sớm triển khai thi công, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong các khu vực bị ảnh hưởng của sạt lở.

Trong khi đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án nâng cấp công trình thủy lợi bờ hữu ven sông Sài Gòn từ Tỉnh lộ 8 đến rạch Tra (Bắc rạch Tra); nâng cấp, gia cố cấp bách hệ thống thủy lợi bờ hữu ven sông Sài Gòn từ rạch Tra đến sông Vàm Thuật; nạo vét, gia cố suối Cái đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai...

Bồi thường sớm, dự án nhanh thông Theo danh mục 43 vị trí sạt lở bờ sông, kênh, rạch nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm được UBND TPHCM công bố, xã Hiệp Phước và phường Tân Uyên đứng đầu với cùng 5 điểm. Phường An Phú Đông, xã Thường Tân đều tồn tại 4 điểm. Xã Nhà Bè, phường Bình Quới, phường An Thới Đông mỗi nơi 3 điểm. Xã Bình Khánh, xã Tân Nhựt, phường Thạnh Mỹ Tây, phường Bình Trưng, phường Cát Lái, xã Bình Hưng, xã Hưng Long, xã Bình Mỹ, phường Hiệp Bình, phường Lái Thiêu, phường Bà Rịa... lần lượt 2 hoặc 1 điểm. Sạt lở là nỗi lo thường trực của các hộ dân sống ven sông, kênh, rạch Để các dự án kè chống sạt lở được triển khai tốt, UBND TP HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng trong thời gian sớm nhất để các chủ đầu tư có mặt bằng triển khai thi công.



