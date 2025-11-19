Sạt lở nguy hiểm, đèo An Khê chính thức bị phong tỏa

Từ khoảng 9 giờ 15 phút ngày 19-11, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã chính thức phong tỏa đèo An Khê trên Quốc lộ 19, không cho các phương tiện lưu thông nhằm đảm bảo an toàn trước nguy cơ sạt lở.

Hiện trường đèo An Khê bị sạt lở

Theo ông Nguyễn Ngọc Nam, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Tăng cường Kết nối Tây Nguyên (thuộc Bộ Xây dựng), sáng cùng ngày, Ban đã đề nghị dừng hoạt động giao thông trên đèo An Khê để phòng ngừa tai nạn, đảm bảo tính mạng người dân.

Hiện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai đang túc trực tại hai đầu đèo An Khê và triển khai các biện pháp an toàn, đồng thời khuyến cáo người dân không di chuyển qua khu vực này.

Hiện khu vực đèo An Khê có mưa lớn, nước tập trung trên sườn taluy chảy xiết xuống lòng đường, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông.

Lực lượng CSGT túc trực tại 2 đầu đèo đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh: Văn Dũng

Lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi tình hình để xử lý kịp thời nếu có sạt lở xảy ra.