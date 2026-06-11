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Thời sự

Sạt lở núi khiến 3 thanh niên bị vùi lấp, tử vong

Như Quỳnh

(NLĐO) - Mưa lớn khiến đất đá từ trên núi bị sạt lở cuốn trôi, vùi lấp khiến 3 thanh niên từ 25-29 tuổi tử vong.

Ngày 11-6, thông tin từ UBND xã Pắc Ta, tỉnh Lai Châu, cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ sạt lở đất đá khiến 3 người tử vong.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ 30 ngày 9-6, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã, Công an xã Pắc Ta nhận được tin báo tại khu vực khe núi thuộc bản Mít Thái, xã Pắc Ta xảy ra tình trạng sạt lở đồi núi do mưa lũ, nghi cuốn trôi, vùi lấp người dân đang lao động ở phía dưới khe núi.

Nhận được thông tin, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã đã báo cáo Đảng ủy, UBND xã, đồng thời huy động ngay lực lượng Công an xã, Ban Chỉ huy quân sự xã, lực lượng an ninh trật tự cơ sở, nhân dân bản Mít Thái và các lực lượng khác nhanh chóng triển khai tiếp cận hiện trường để tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, sau khi tích cực tìm kiếm, các lực lượng đã phát hiện 3 thi thể nam giới bị đất đá cuốn trôi xuống dưới khe núi. Các lực lượng cứu hộ đã khẩn trương triển khai mọi biện pháp để đưa 3 thi thể ra khỏi khu vực sạt lở.

Các nạn nhân được xác là V.A.T. (SN 2001, trú tại bản Mít Nọi); L.V.T. (SN 2000) và H.V.Đ. (SN 1997), cùng trú bản Mít Thái.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu xác định 3 người trên trong lúc đang đi rừng lao động tại khe núi thuộc bản Mít Thái thì gặp phải mưa lớn, kéo dài, đất đá trên đỉnh núi bị sạt lở cuốn trôi và vùi lấp xuống dưới khe núi dẫn đến tử vong.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Pắc Ta cùng lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình các nạn nhân để tổ chức mai táng theo phong tục địa phương và động viên hỗ trợ gia đình các nạn nhân bị thiệt hại do thiên tai.

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