Sạt lở núi làm chết gần 70 tấn cá tầm, thiệt hại hơn 8 tỉ đồng

Ngày 31-10, ông Đinh Xuân Hòa - Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết rạng sáng nay, một vụ sạt lở núi nghiêm trọng xảy ra ở gần khu vực nuôi cá tầm, khiến gần 70 tấn cá bị sốc nước chết.

Khu vực nuôi cá tầm bị nước, đất đỏ từ vụ sạt lở tràn xuống khiến cá chết hàng loạt

Theo ông Hòa, vụ sạt lở xảy ra vào sáng sớm 31-10, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, làm quả đồi đầu nguồn ở thôn Lê Ngọc (xã Ngọc Linh) bị sạt lở, cuốn gãy 3 trụ điện. Dù vị trí quả đồi sạt lở nằm cách khu vực nuôi cá khoảng 3km nhưng nước và đất đỏ tràn xuống suối rồi đổ vào khu vực 10 hồ nuôi cá tầm của hợp tác xã Thủy sản Ngọc Linh, khiến cá chết la liệt.

Cá tầm chết hàng loạt

Tại hiện trường, nhiều hồ cá tầm chết trắng, một phần cá được vớt lên, số khác nổi lềnh bềnh, ngoi lên thở yếu ớt. Tổng thiệt hại ước tính ban đầu hơn 70 tấn, với 50.000 con cá tầm lớn nhỏ. Tổng thiệt hại khoảng hơn 8 tỉ đồng.

Cá tầm chết hàng loạt

"Hiện địa phương đang huy động lực lượng, hỗ trợ hợp tác xã Thủy sản Ngọc Linh khắc phục hậu quả. Bên cạnh đó, chính quyền xã sẽ đề xuất UBND tỉnh xem xét hỗ trợ hợp tác xã"- ông Hòa nói thêm.

Xã Ngọc Linh, một trong những địa phương xảy ra tình trạng sạt lở nặng nề nhất tỉnh Quảng Ngãi. Nơi đây còn hàng trăm hộ dân vẫn bị cô lập do mưa lũ, sạt lở.

Hiện chính quyền địa phương đang cấp bách, huy động tối đa lực lượng, mở tuyến đường nhỏ băng qua những vị trí sạt lở, tạo lối gùi hàng cứu trợ cho người dân đang bị cô lập bên trong.