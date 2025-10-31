Sạt lở núi làm chết gần 70 tấn cá tầm, thiệt hại hơn 8 tỉ đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Sạt lở núi làm chết gần 70 tấn cá tầm, thiệt hại hơn 8 tỉ đồng

T.Trực

(NLĐO) – Thống kê ban đầu có gần 70 tấn cá tầm bị chết do nước kèm đất đỏ từ một ngọn đồi bị sạt lở, đổ xuống.

Ngày 31-10, ông Đinh Xuân Hòa - Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết rạng sáng nay, một vụ sạt lở núi nghiêm trọng xảy ra ở gần khu vực nuôi cá tầm, khiến gần 70 tấn cá bị sốc nước chết.

Sạt lở núi làm chết gần 70 tấn cá tầm, thiệt hại hơn 8 tỉ đồng - Ảnh 1.

Khu vực nuôi cá tầm bị nước, đất đỏ từ vụ sạt lở tràn xuống khiến cá chết hàng loạt

Theo ông Hòa, vụ sạt lở xảy ra vào sáng sớm 31-10, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, làm quả đồi đầu nguồn ở thôn Lê Ngọc (xã Ngọc Linh) bị sạt lở, cuốn gãy 3 trụ điện. Dù vị trí quả đồi sạt lở nằm cách khu vực nuôi cá khoảng 3km nhưng nước và đất đỏ tràn xuống suối rồi đổ vào khu vực 10 hồ nuôi cá tầm của hợp tác xã Thủy sản Ngọc Linh, khiến cá chết la liệt.

Cá tầm chết hàng loạt

Tại hiện trường, nhiều hồ cá tầm chết trắng, một phần cá được vớt lên, số khác nổi lềnh bềnh, ngoi lên thở yếu ớt. Tổng thiệt hại ước tính ban đầu hơn 70 tấn, với 50.000 con cá tầm lớn nhỏ. Tổng thiệt hại khoảng hơn 8 tỉ đồng.

Sạt lở núi làm chết gần 70 tấn cá tầm, thiệt hại hơn 8 tỉ đồng - Ảnh 2.

Cá tầm chết hàng loạt

"Hiện địa phương đang huy động lực lượng, hỗ trợ hợp tác xã Thủy sản Ngọc Linh khắc phục hậu quả. Bên cạnh đó, chính quyền xã sẽ đề xuất UBND tỉnh xem xét hỗ trợ hợp tác xã"-  ông Hòa nói thêm.

Xã Ngọc Linh, một trong những địa phương xảy ra tình trạng sạt lở nặng nề nhất tỉnh Quảng Ngãi. Nơi đây còn hàng trăm hộ dân vẫn bị cô lập do mưa lũ, sạt lở.

Hiện chính quyền địa phương đang cấp bách, huy động tối đa lực lượng, mở tuyến đường nhỏ băng qua những vị trí sạt lở, tạo lối gùi hàng cứu trợ cho người dân đang bị cô lập bên trong.

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: "Làm ngày, làm đêm" khắc phục sạt lở

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: "Làm ngày, làm đêm" khắc phục sạt lở

(NLĐO) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo phải ưu tiên cung cấp, hỗ trợ đầy đủ các nhu yếu phẩm cho người dân.

Quảng Ngãi: Băng rừng, vượt sạt lở cứu sản phụ nguy kịch

(NLĐO) – Sản phụ mang thai tuần 38 bị tiền sản giật được khiêng qua những điểm sạt lở để cấp cứu.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra công tác khắc phục sạt lở tại Quảng Ngãi

(NLĐO) - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo nhiệm vụ hàng đầu công tác ứng phó với thiên tai là phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân.

mưa lớn kéo dài Hợp tác xã chính quyền địa phương khắc phục hậu quả sạt lở núi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo