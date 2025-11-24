HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Sạt lở suối, uy hiếp tính mạng hàng trăm hộ dân Quảng Ngãi

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Suối Đăk Ter tại Quảng Ngãi đang sạt lở nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho hàng trăm hộ dân và các công trình.

Ngày 24-11, Đoàn công tác Chi cục Thủy lợi Quảng Ngãi (Sở Nông nghiệp - Môi trường Quảng Ngãi) đã đi kiểm tra tình trạng sạt lở suối Đăk Ter, xã Tu Mơ Rông để xây dựng phương án khắc phục, đảm bảo tính mạng, tài sản người dân.

Sạt lở suối Đăk Ter đe dọa tính mạng hàng trăm hộ dân Quảng Ngãi - Ảnh 1.

Suối Đăk Ter ở xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng

Trong thời gian qua, mưa lớn liên tục xuất hiện trên địa bàn khiến suối Đăk Ter bị sạt lở nghiêm trọng. Bên bờ suối, từng mảng đất đổ xuống nước, tạo thành vách dựng đứng uy hiếp nhiều căn nhà nằm cạnh đó.

Nếu không được gia cố, trong thời gian tới sạt lở sẽ tiếp tục ăn sâu vào khu dân cư, uy hiếp an toàn của các khu dân cư, chợ, Quốc lộ 40B...

Chỉ vài ngày trước, một phần căn nhà kiên cố của ông Nguyễn Văn Dũng (thôn Mô Pả) đã đổ sập xuống dòng suối Đăk Ter. "Phân bếp và các khu phụ trợ của căn nhà đã bị nước cuốn trôi. Hiện nay tường nhà tiếp tục xuất hiện nhiều vết nứt đứt , nếu không có biện pháp gia cố thì chẳng mấy trận mưa nữa là căn nhà tôi đổ hết" - ông Dũng buồn bã nói.

Sạt lở suối Đăk Ter đe dọa tính mạng hàng trăm hộ dân Quảng Ngãi - Ảnh 3.

Nếu không được gia cố, suối Đăk Ter sẽ tiếp tục sạt lở uy hiếp khu dân cư

Ông Dương Đăng Khoa, Phó Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, cho biết suối Đăk Ter sạt lở, trực tiếp uy hiếp tính mạng hàng trăm người dân sống dọc suối. UBND xã đã kiến nghị tỉnh sớm đầu tư hệ thống kè kiên cố nhằm ngăn sạt lở, bảo vệ khu dân cư và ổn định đời sống nhân dân.

