Sát sao từng kiến nghị từ cử tri

Sáng 24-12, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội (QH) Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ QH tiếp tục phiên họp thứ 52, xem xét báo cáo công tác dân nguyện của QH tháng 11-2025, trong đó có công tác dân nguyện tháng 10.

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên không gian mạng

Trình bày báo cáo công tác dân nguyện của QH, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho biết cử tri và nhân dân bày tỏ sự quan tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; công tác cán bộ; công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các quyết sách về phát triển kinh tế - xã hội định hướng cho năm 2026 và các năm tiếp theo đã được Trung ương xem xét, kết luận tại Hội nghị 13, 14 và 15. Đây sẽ là đòn bẩy quyết định để hệ thống chính trị tinh gọn - minh bạch - hiệu quả, đưa đất nước tiến nhanh, vững chắc tới hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Kỳ họp thứ 10 QH khóa XV đã thành công tốt đẹp, với khối lượng công việc lập pháp lớn nhất trong lịch sử, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, thể chế hóa các chủ trương của Đảng và định hình tương lai phát triển của đất nước. Cử tri và nhân dân bày tỏ sự lo lắng và đồng cảm sâu sắc trước tình trạng mưa lũ, ngập lụt nghiêm trọng xảy ra tại một số tỉnh, thành khu vực miền Trung gây nhiều thiệt hại về người và tài sản.

Cử tri phản ánh hiện nay hoạt động kinh doanh, mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử phát triển rất mạnh, góp phần thúc đẩy thương mại điện tử, chuyển đổi số và tiêu dùng hiện đại. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này còn nhiều bất cập, nhất là trong quản lý thuế, nguồn gốc hàng hóa, giá cả và chất lượng sản phẩm; nhiều trường hợp vi phạm nghiêm trọng chỉ được phát hiện sau thời gian dài, gây thất thu ngân sách và thiệt hại cho người tiêu dùng. Cử tri và nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến; việc đổi, cấp giấy phép lái xe còn chậm, gây khó khăn cho người dân.

Theo bà Lê Thị Nga, qua báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 của các đoàn đại biểu QH, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát tổng hợp được 757 kiến nghị của cử tri và đã chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Đến nay, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đã nhận được kết quả giải quyết, trả lời đối với 304 kiến nghị, tỉ lệ giải quyết, trả lời đạt 40,2%. Thường trực Ủy ban sẽ tiếp tục đôn đốc các cơ quan giải quyết, trả lời đúng hạn và báo cáo Ủy ban Thường vụ QH theo quy định.

Cho ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn cho rằng cần tiếp tục có các biện pháp đôn đốc, kiểm tra việc xử lý những kiến nghị còn lại để tránh tồn đọng, từ đó nâng cao niềm tin của cử tri.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga phát biểu tại phiên họp.Ảnh: Lâm Hiển

Khắc phục ô nhiễm môi trường, ngập lụt đô thị

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải nêu thực trạng hiện giá cả sinh hoạt, giá thực phẩm tăng cao - đặc biệt rau xanh, điều này gây áp lực lớn với thu nhập, nhất là với người lao động, người về hưu. Bà đề nghị trong báo cáo công tác dân nguyện cần nhấn mạnh vấn đề này và yêu cầu các cơ quan chức năng có giải pháp quyết liệt hơn so với những năm trước, nhất là dịp cuối năm, dịp Tết Nguyên đán.

Phó Chủ tịch QH Nguyễn Khắc Định đề cập 3 vấn đề khiến cử tri, nhân dân ở các thành phố lớn, nhất là TP Hà Nội, lo lắng. Đó là tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài; tình trạng ùn tắc giao thông và tình trạng ngập lụt. Vấn đề ngập lụt nghiêm trọng không chỉ ở các thành phố lớn mà cả ở khu vực miền núi. Do vậy, cần đánh giá tổng thể để tìm nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Ngoài yếu tố mưa lớn, cần làm rõ các nguyên nhân chủ quan liên quan đến thủy điện, thủy lợi để có biện pháp khắc phục hiệu quả.

Trước tình hình thời tiết bất thường, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh cần nâng cao chất lượng dự báo, đặc biệt là dự báo lũ lụt tại miền Trung và miền núi phía Bắc để tránh bị động. "Cần rà soát lại toàn bộ quy trình vận hành liên hồ chứa tại các địa phương và đổi mới phương thức cảnh báo sớm cho nhân dân. Trách nhiệm của các chủ đầu tư hồ thủy điện, thủy lợi trong việc điều tiết cũng cần được làm rõ" - Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Hải đề nghị.

Chưa có chủ trương sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính Chiều 24-12, Ủy ban Thường vụ QH đã xem xét thông qua về mặt nguyên tắc 2 dự thảo Nghị quyết về phân loại đô thị và tiêu chuẩn đơn vị hành chính, đồng thời giao cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan thẩm tra tiếp tục hoàn thiện 2 dự thảo, xin ý kiến Ủy ban Thường vụ QH bằng văn bản để ban hành, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2026. Theo đó, tại Nghị quyết về tiêu chuẩn đơn vị hành chính, hệ thống đô thị quốc gia được sắp xếp lại, rút gọn từ 6 loại còn 4 loại: đặc biệt, loại I, loại II và loại III. Trong đó, thủ đô Hà Nội và TP HCM tiếp tục được xác định là đô thị đặc biệt, các thành phố trực thuộc Trung ương là đô thị loại I... Nêu ý kiến, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh việc ban hành nghị quyết này rất cần thiết để đáp ứng yêu cầu quản lý, hoàn thiện quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội, chứ không phải để tiếp tục sắp xếp, chia tách, sáp nhập đơn vị hành chính. Cả nước hiện có 34 tỉnh, thành phố với 3.321 xã, phường, đặc khu. Số lượng đơn vị hành chính này, theo ông, trong những năm tới sẽ không thay đổi. "Đảng và Nhà nước chưa có chủ trương sắp xếp, sáp nhập, chia tách đơn vị hành chính trong những năm tới. Cần phải khẳng định rõ như vậy" - ông Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh.



