Sau 22 năm, CLB Becamex TP HCM lần đầu rớt hạng

CLB Becamex TP HCM đã ngắt chuỗi 9 trận không thắng bằng cách đả bại Hoàng Anh Gia Lai với tỉ số 3-1 ở vòng 26 V-League 2025-2026. Nhưng trong ngày thể hiện màn trình diễn xuất sắc, đội bóng vùng Đông Nam Bộ cũng đón nhận tin buồn khi phải xuống chơi Giải Hạng nhất từ mùa 2026-2027.

Vĩ Hào

Kết thúc V-League 2025-2026, Becamex TP HCM có cùng 24 điểm với PVF-CAND và SHB Đà Nẵng nhưng vẫn đứng cuối bảng chung cuộc vì kém hơn về chỉ số đối đầu với hai đội bóng này. Từ vị thế rộng cửa trụ hạng, đội chủ sân Gò Đậu đã tự "chôn mình" sau chuỗi 9 trận không biết thắng ở giai đoạn lượt về V-League mùa này.

Becamex TP HCM tiền thân là Becamex Bình Dương, từng có thời gian dài thống trị V-League. Thăng hạng từ năm 2004, đội bóng đất Thủ đã vươn lên vị thế "anh cả" với 4 chức vô địch V-League (2007, 2008, 2014, 2015), đoạt 3 danh hiệu Cúp Quốc gia (1994, 2015, 2018) và 4 chiếc cúp Siêu cúp Quốc gia (2007, 2008, 2014, 2015).

Becamex Bình Dương thuở ấy là đội bóng danh tiếng thu hút cầu thủ. Liên tục sở hữu dàn sao là tuyển thủ quốc gia, Becamex Bình Dương khoác lên bản sắc bóng đá tấn công đa dạng, giàu tốc độ, mãn nhãn người xem, được mệnh danh là "Chelsea Việt Nam".

Việt Cường

Tuy nhiên, trong 4 mùa giải gần nhất, Becamex TP HCM không còn là ứng viên "nặng ký" trong cuộc đua danh hiệu vô địch giải quốc nội, liên tục trong cảnh chật vật lo trụ hạng. Becamex TP HCM bị xáo trộn vì thiếu đoàn kết trong thi đấu, mất bản sắc khi liên tục thay HLV trưởng....

Sau 22 năm thi đấu tại V-League, đội bóng "cơn lốc miền Đông" lần đầu xuống chơi Giải Hạng nhất từ mùa giải 2026-2027. Điều này khiến người hâm mộ bóng đá đất Thủ buồn rầu, không cầm được nước mắt trong ngày đội nhà thắng đẹp Hoàng Anh Gia Lai.

"Xin lỗi người hâm mộ vì đã không thể giúp Becamex TP HCM trụ hạng V-League thành công. Chúng tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để cải thiện vị thứ trên bảng xếp hạng, thi đấu không tốt trong thời gian dài. Tôi mong rằng toàn đội sẽ cố gắng rèn luyện, xây dựng lực lượng để chơi thật tốt ở mùa sau, sớm trở lại V-League" - Vĩ Hào bùi ngùi chia sẻ sau trận đấu ở vòng 26 V-League 2025-2026.

Với việc phải xuống chơi ở Hạng nhất Quốc gia từ mùa sau, Becamex TP HCM cũng đối diện cảnh phải chia tay dàn ngôi sao Vĩ Hào, Quốc Cường, Minh Khoa, Tùng Quốc, Đình Khương hay Minh Toàn, những tuyển thủ này đang được nhiều CLB V-League "dòm ngó", mong muốn sở hữu, tương tự như Tiến Linh hay Minh Trọng.