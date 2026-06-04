Sau 31 năm kiện tụng, căn nhà 513-515 Hậu Giang chính thức được bàn giao

Ngày 4-6, Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM hoàn tất cưỡng chế thi hành án đối với căn nhà số 513-515 Hậu Giang, phường Bình Phú, TPHCM (trước đây thuộc phường 11, quận 6). Hội đồng cưỡng chế gồm đại diện Viện Kiểm sát, công an, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan.

Chứng kiến của các bên liên quan

Do người phải thi hành án vắng mặt không có lý do sau thời gian được thông báo, Hội đồng cưỡng chế tiến hành phá khóa để vào bên trong căn nhà. Ghi nhận tại hiện trường, căn nhà đã được dọn trống, không còn tài sản bên trong.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, cơ quan thi hành án đã bàn giao toàn bộ căn nhà cho ông Nguyễn Hữu Trí - người được thi hành án, dưới sự chứng kiến của các bên liên quan.

Đối với các nghĩa vụ tài chính theo bản án, phía người được thi hành án đã nộp số tiền 5 tỉ đồng để thanh toán cho phía bị đơn. Ngoài ra, nhằm hoàn tất việc tiếp nhận tài sản, người được thi hành án cũng thanh toán các khoản nợ tiền điện hơn 6 triệu đồng, tiền nước gần 8 triệu đồng còn tồn đọng của chủ cũ.

Hành trình pháp lý kéo dài hơn ba thập kỷ

Vụ tranh chấp quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất tại căn nhà 513-515 Hậu Giang bắt đầu từ năm 1994 và trải qua nhiều lần giải quyết ở các cấp tòa án.

Đến ngày 25-10-2023, TAND TPHCM ban hành bản án sơ thẩm số 2299/2023/DS-ST. Sau đó, ngày 24-4-2025, TAND Cấp cao tại TPHCM tuyên bản án phúc thẩm số 366/2025/DS-PT, qua đó giữ nguyên các nội dung chính của phán quyết và bản án có hiệu lực pháp luật.

Cưỡng chế bàn giao nhà 513-515 Hậu Giang, kết thúc hành trình tố tụng hơn 3 thập kỷ

Theo các bản án này, bà H.K. cùng 7 cá nhân liên quan có trách nhiệm giao trả toàn bộ căn nhà 513-515 Hậu Giang cho những người kế thừa quyền và nghĩa vụ của phía nguyên đơn. Ngược lại, phía nguyên đơn phải thanh toán cho bị đơn và những người kế thừa của bị đơn số tiền 5 tỉ đồng, bao gồm chi phí xây dựng, sửa chữa nhà và khoản hỗ trợ chỗ ở.

Trước đó, ngày 22-5-2026, THADS TPHCM đã tổ chức cưỡng chế thi hành án. Tuy nhiên, tại thời điểm này, bà H.K. trình bày nguyện vọng xin thêm thời gian để tự nguyện di dời tài sản do lý do sức khỏe và hoàn cảnh gia đình.

Xét thấy đề nghị trên có cơ sở, cơ quan thi hành án đã tạm dừng việc cưỡng chế và gia hạn thêm 7 ngày để bà H.K. tự nguyện thực hiện nghĩa vụ theo bản án.

Theo ghi nhận của cơ quan thi hành án, trong thời gian được gia hạn, phía bà H.K. đã chủ động di dời khoảng 80% tài sản khỏi căn nhà. Tuy nhiên, đến khi hết thời hạn gia hạn, việc bàn giao tài sản vẫn chưa được thực hiện dứt điểm nên cơ quan chức năng buộc phải tiếp tục tổ chức cưỡng chế theo quy định.

Việc bàn giao thành công căn nhà vào ngày 4-6 đã chính thức khép lại vụ tranh chấp kéo dài 31 năm, chấm dứt hành trình tố tụng xuyên thế kỷ của các đương sự.