Sau án phạt của FIFA, Malaysia lại triệu tập loạt cầu thủ nhập tịch

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Sau án phạt của FIFA, Malaysia lại triệu tập loạt cầu thủ nhập tịch

Quốc An - Ảnh: The Star

(NLĐO) - Sau án phạt của FIFA về 7 cầu thủ nhập tịch có hồ sơ gian lận, Malaysia vẫn kiên trì với chính sách nhập tịch.

Đội tuyển Malaysia vừa công bố danh sách 29 cầu thủ chuẩn bị cho hai trận gặp Lào tại vòng loại Asian Cup 2027, trong đó có tới 14 cầu thủ nhập tịch, bất chấp án phạt nặng từ FIFA.

Trước đó, tuyển Malaysia chịu tổn thất lớn khi 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA treo giò do gian lận hồ sơ. Tuy vậy, HLV Peter Cklamovski vẫn đặt niềm tin vào nguồn lực gốc ngoại trong đợt tập trung lần này.

Danh sách triệu tập xuất hiện nhiều gương mặt đa quốc tịch như Corbin-Ong (Canada), Daniel Ting (Anh), Declan Lambert (Úc), Dion Cools (Bỉ), Junior Eldstal (Thụy Điển), Richard Chin (Anh), Quentin Cheng (Úc), Endrick (Brazil), Nooa Laine (Phần Lan), Sergio Aguero (Argentina), Stuart Wilkin (Anh), Jordan Mintah (Ghana), Paulo Jose (Brazil) và Romel Morales (Colombia). Trong số này, chỉ Dion Cools (Cerezo Osaka, Nhật Bản) và Richard Chin (Raith Rovers, Scotland) đang thi đấu ở nước ngoài.

Sau án phạt của FIFA, Malaysia lại triệu tập loạt cầu thủ nhập tịch- Ảnh 1.

Danh sách triệu tập của tuyển Malaysia

Phần lớn cầu thủ còn lại chơi tại giải quốc nội, chưa để lại nhiều dấu ấn. Giới chuyên môn cho rằng lực lượng này khó có thể lấp đầy khoảng trống của nhóm trụ cột vừa bị cấm thi đấu. Tuy nhiên, việc tiếp tục triệu tập hơn nửa đội hình là cầu thủ nhập tịch cho thấy FAM kiên định với chính sách khai thác nguồn lực ngoại binh.

Gặp đối thủ yếu hơn như Lào sẽ là cơ hội để HLV Cklamovski thử nghiệm, điều chỉnh chiến thuật và tìm phương án thay thế tạm thời.

Ngoài ra, tuyển Malaysia cũng đang chờ quyết định từ AFC về khả năng bị xử thua 0-3 ở các trận thắng trước Nepal và Việt Nam do sử dụng cầu thủ nhập tịch gian lận hồ sơ, yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hành trình vòng loại Asian Cup 2027.

Sau án phạt của FIFA, Malaysia lại triệu tập loạt cầu thủ nhập tịch- Ảnh 2.

Facundo Garces - một trong bảy cầu thủ nhập tịch chịu án phạt, đang có mặt tại Malaysia để hỗ trợ kháng cáo

Ở diễn biến khác, cựu tuyển thủ Malaysia, Indra Putra Mahayuddin mới đây đã kêu gọi người hâm mộ đặt niềm tin vào Thái tử Johor - Tunku Ismail ibni Sultan Ibrahim, người đẩy mạnh chính sách nhập tịch, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng đang diễn ra liên quan đến việc FIFA đình chỉ bảy cầu thủ nhập tịch của Malaysia.

Cũng theo tờ El Correo (Tây Ban Nha), hai trong số 7 cầu thủ dính án phạt nhập tịch là Facundo Garces, Rodrigo Holgado đã có mặt ở Malaysia, để hỗ trợ giải quyết vấn đề về án phạt của FIFA.

"Anh ấy (Facundo Garces) đang ở quốc gia châu Á này để hợp tác với cơ quan quốc gia nhằm kháng cáo lệnh cấm thi đấu một năm" - tờ El Correo đưa tin.

Garces là cầu thủ đã thi đấu cho Malaysia trong trận chiến thắng trước Việt Nam và chiến thắng 2-1 trước Singapore gần đây.

Tuyển Malaysia sắp tới sẽ có hai trận đấu với Lào, diễn ra vào các ngày 9 và 14-10 tới.

Tin liên quan

Truyền thông Indonesia: Malaysia cần học Việt Nam, Indonesia

Truyền thông Indonesia: Malaysia cần học Việt Nam, Indonesia

(NLĐO) - Việc Malaysia gian lận hồ sơ cầu thủ nhập tịch khiến FIFA ra án phạt với LĐBĐ Malaysia (FAM), cũng là lời cảnh tỉnh cho khu vực về việc "đi đường tắt".

Người hâm mộ Đông Nam Á bức xúc trước thông tin Malaysia có thể thoát án phạt

(NLĐO) - Thông tin trích dẫn lời Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor John rằng Malaysia "bình an" sau án gian lận hồ sơ nhập tịch đã khiến người hâm mộ bức xúc.

Bị FIFA phạt nhưng đội tuyển Malaysia vẫn được thi đấu

(NLĐO) - Tổng thư ký LĐBĐ châu Á (AFC) khẳng định án kỷ luật của FIFA chỉ nhắm vào cá nhân cầu thủ và FAM, không ảnh hưởng trực tiếp đến đội tuyển Malaysia.

Malaysia nhập tịch FIFA
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo