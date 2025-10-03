Sau án phạt của FIFA, Malaysia lại triệu tập loạt cầu thủ nhập tịch

Đội tuyển Malaysia vừa công bố danh sách 29 cầu thủ chuẩn bị cho hai trận gặp Lào tại vòng loại Asian Cup 2027, trong đó có tới 14 cầu thủ nhập tịch, bất chấp án phạt nặng từ FIFA.

Trước đó, tuyển Malaysia chịu tổn thất lớn khi 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA treo giò do gian lận hồ sơ. Tuy vậy, HLV Peter Cklamovski vẫn đặt niềm tin vào nguồn lực gốc ngoại trong đợt tập trung lần này.

Danh sách triệu tập xuất hiện nhiều gương mặt đa quốc tịch như Corbin-Ong (Canada), Daniel Ting (Anh), Declan Lambert (Úc), Dion Cools (Bỉ), Junior Eldstal (Thụy Điển), Richard Chin (Anh), Quentin Cheng (Úc), Endrick (Brazil), Nooa Laine (Phần Lan), Sergio Aguero (Argentina), Stuart Wilkin (Anh), Jordan Mintah (Ghana), Paulo Jose (Brazil) và Romel Morales (Colombia). Trong số này, chỉ Dion Cools (Cerezo Osaka, Nhật Bản) và Richard Chin (Raith Rovers, Scotland) đang thi đấu ở nước ngoài.

Danh sách triệu tập của tuyển Malaysia

Phần lớn cầu thủ còn lại chơi tại giải quốc nội, chưa để lại nhiều dấu ấn. Giới chuyên môn cho rằng lực lượng này khó có thể lấp đầy khoảng trống của nhóm trụ cột vừa bị cấm thi đấu. Tuy nhiên, việc tiếp tục triệu tập hơn nửa đội hình là cầu thủ nhập tịch cho thấy FAM kiên định với chính sách khai thác nguồn lực ngoại binh.

Gặp đối thủ yếu hơn như Lào sẽ là cơ hội để HLV Cklamovski thử nghiệm, điều chỉnh chiến thuật và tìm phương án thay thế tạm thời.

Ngoài ra, tuyển Malaysia cũng đang chờ quyết định từ AFC về khả năng bị xử thua 0-3 ở các trận thắng trước Nepal và Việt Nam do sử dụng cầu thủ nhập tịch gian lận hồ sơ, yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hành trình vòng loại Asian Cup 2027.

Facundo Garces - một trong bảy cầu thủ nhập tịch chịu án phạt, đang có mặt tại Malaysia để hỗ trợ kháng cáo

Ở diễn biến khác, cựu tuyển thủ Malaysia, Indra Putra Mahayuddin mới đây đã kêu gọi người hâm mộ đặt niềm tin vào Thái tử Johor - Tunku Ismail ibni Sultan Ibrahim, người đẩy mạnh chính sách nhập tịch, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng đang diễn ra liên quan đến việc FIFA đình chỉ bảy cầu thủ nhập tịch của Malaysia.

Cũng theo tờ El Correo (Tây Ban Nha), hai trong số 7 cầu thủ dính án phạt nhập tịch là Facundo Garces, Rodrigo Holgado đã có mặt ở Malaysia, để hỗ trợ giải quyết vấn đề về án phạt của FIFA.

"Anh ấy (Facundo Garces) đang ở quốc gia châu Á này để hợp tác với cơ quan quốc gia nhằm kháng cáo lệnh cấm thi đấu một năm" - tờ El Correo đưa tin.

Garces là cầu thủ đã thi đấu cho Malaysia trong trận chiến thắng trước Việt Nam và chiến thắng 2-1 trước Singapore gần đây.

Tuyển Malaysia sắp tới sẽ có hai trận đấu với Lào, diễn ra vào các ngày 9 và 14-10 tới.