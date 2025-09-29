HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Người hâm mộ Đông Nam Á bức xúc trước thông tin Malaysia có thể thoát án phạt

Quốc An - Ảnh: Thạo Hoàng

(NLĐO) - Thông tin trích dẫn lời Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor John rằng Malaysia "bình an" sau án gian lận hồ sơ nhập tịch đã khiến người hâm mộ bức xúc.

Thông tin từ trang SNE Sport dẫn phát biểu mới nhất của Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Datuk Seri Windsor John đang khiến dư luận Indonesia "dậy sóng".

Trích dẫn từ phát ngôn của ông Windsor John cụ thể: "Đội tuyển Malaysia không bị đình chỉ thi đấu, không bị cấm hoạt động. Tuyển Malaysia vẫn có thể ra sân ở các trận quốc tế sắp tới".

Nhiều người hâm mộ Indonesia đã phản ứng gay gắt, và cho rằng đó là sự bất công nếu AFC không đưa ra án phạt bổ sung cho tuyển Malaysia trong vụ bê bối "7 cầu thủ nhập tịch gian lận hồ sơ".

Một số bình luận như: "Thật buồn cười khi chỉ có những cầu thủ bị phát, liên đoàn thì lại được miễn";"Cầu thủ phải thi đấu hết mình để bảo vệ màu cờ sắc áo, nhưng khi có vấn đề xảy ra thì họ lại bị biến thành nạn nhân. Trong khi đó liên đoàn lại bình an vô sự" .... các CĐV Indonesia bức xúc bình luận.

Người hâm mộ phẫn nộ với thông tin FAM không bị phạt - Ảnh 1.

Một số bức xúc của người hâm mộ Đông Nam Á

Một số ý kiến khác nhắc đến chiến thắng 4-0 của Malaysia trước Việt Nam và hỏi kết quả "trận đấu gian lận này thì sao?", một số chế giễu "Malaysia không hiểu luật FIFA, họ chỉ cần tập trung vào luật AFF"...

Không chỉ dừng lại ở đó, nhiều CĐV Indonesia còn so sánh với vụ Timor Leste từng bị FIFA xử phạt nặng trong trường hợp tương tự, đặt nghi vấn AFC thiên vị Malaysia.

Hiện FIFA vẫn chưa công bố kết quả xử lý cuối cùng, còn FAM cũng chưa chính thức kháng cáo.

Tuy nhiên, phát biểu của Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor John - theo hướng tuyển Malaysia sẽ bình yên và FAM chỉ phải nộp phạt tiền đã gây thêm làn sóng phẫn nộ.

Người hâm mộ phẫn nộ với thông tin FAM không bị phạt - Ảnh 2.

Trận đấu gian lận với 7 ngoại binh của Malaysia trước Việt Nam

Trước sự bức xúc này, một số người hâm mộ khu vực khác cũng tỏ ra quan tâm đến 7 cầu thủ có hồ sơ nhập tịch gian lận như: "Vậy là giờ họ định gạt bỏ 7 cầu thủ nhập tịch đó sao? Quá bất công với họ"...

Trước đó, FAM đã thừa nhận có sai sót trong quá trình nộp hồ sơ nhưng khẳng định việc nhập tịch cầu thủ là "không sai".

Tin liên quan

Bị FIFA phạt nhưng đội tuyển Malaysia vẫn được thi đấu

Bị FIFA phạt nhưng đội tuyển Malaysia vẫn được thi đấu

(NLĐO) - Tổng thư ký LĐBĐ châu Á (AFC) khẳng định án kỷ luật của FIFA chỉ nhắm vào cá nhân cầu thủ và FAM, không ảnh hưởng trực tiếp đến đội tuyển Malaysia.

Chuyên gia Malaysia: "Cần tập trung vào tài liệu bị làm giả ở vụ lùm xùm bóng đá"

(NLĐO) - Các chuyên gia ở các lĩnh vực khác nhau của Malaysia đã lên tiếng và yêu cầu tập trung vào việc truy tìm người làm giả hồ sơ thay vì đổ lỗi cho FAM.

Tuyển Việt Nam nhen nhóm hy vọng dự Asian Cup 2027

Nhiều khả năng FIFA sẽ ra phán quyết xử Malaysia thua 0-3 trong trận gặp Việt Nam do sử dụng cầu thủ không hợp lệ.

AFC nhập tịch FAM việt nam vs malaysia FIFA Malaysia
    Thông báo