Bị FIFA phạt nhưng đội tuyển Malaysia vẫn được thi đấu

LĐBĐ Malaysia (FAM) bị FIFA ra án phạt nặng vì vi phạm Điều 22 Bộ luật Kỷ luật FIFA (FDC) khi nộp hồ sơ giả mạo nhằm hợp thức hóa tư cách thi đấu cho một số cầu thủ trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027.

Theo đó, 7 cầu thủ nhập tịch có nguồn gốc Nam Mỹ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel bị FIFa ra án phạt cấm thi đấu 12 tháng, đóng phạt 2.000 CHF/ người.

Tuyển Malaysia vẫn được thi đấu quốc tế sau án phạt nặng từ FIFA

Nhóm 7 cầu thủ này từng ra sân trong trận thắng tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ 2 bảng F vòng loại Asian Cup 2027 ngày 10-6. Án phạt từ FIFA chỉ áp dụng với FAM và 7 cầu thủ nhập tịch song điều quan trọng là đội tuyển Malaysia vẫn được phép thi đấu quốc tế.

Tổng thư ký AFC - ông Datuk Seri Windsor Paul John khẳng định: "Đội tuyển Malaysia không bị đình chỉ thi đấu, không bị cấm hoạt động. Tuyển Malaysia vẫn có thể ra sân ở các trận quốc tế sắp tới".

Sau 2 lượt trận vòng loại Asian Cup 2027, Malaysia tạm dẫn đầu bảng F với 6 điểm, hơn tuyển Việt Nam 3 điểm và "rộng cửa" giành tấm vé đến Ả Rập Saudi tham dự vòng chung kết giải đấu. Theo điều lệ giải, đội nhất ở mỗi bảng tại vòng loại cuối sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027.