Sau bão, lại oằn mình trong lũ

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 (bão Bualoi), các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, Cao Bằng, Thái Nguyên, TP Hà Nội, Thanh Hóa có mưa rất to, phổ biến 50 - 150 mm, cục bộ có nơi gần 300 mm. Lũ trên các sông khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Nghệ An lên nhanh, đỉnh lũ nhiều sông ở mức báo động 2 đến báo động 3. Trước tình hình trên, các hồ thủy điện Tuyên Quang, Thác Bà, Hòa Bình đã mở cửa xả lũ.

Hàng ngàn ngôi nhà chìm trong biển nước

Mưa lũ sau bão số 10 đã khiến hàng ngàn ngôi nhà tại Thanh Hóa ngập chìm trong biển nước. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đến chiều ngày 30-9, toàn tỉnh vẫn còn khoảng 4.000 ngôi nhà dân bị ngập sâu từ 1-2 m, không chỉ làm hư hỏng tài sản mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của người dân.

Đặc biệt, tại xã Nông Cống có hơn 3.000 ngôi nhà của người dân bị nước lũ tràn vào, nhiều nơi chỉ thấy mái nhà nhô lên giữa dòng nước đục ngầu. Những tuyến đường giao thông, những con đường làng đều biến mất, nhường chỗ cho mặt nước mênh mông bủa vây tứ bề. Nhiều ao nuôi trồng thủy sản cũng bị nhấn chìm, mất trắng sau một đêm.

Tranh thủ ăn cơm trưa sau khi vừa chèo thuyền vào trong khu dân cư tiếp tế nước uống, đồ ăn cho những hộ mắc kẹt, ông Ngô Văn Tuyên (sinh năm 1960, ngụ thôn Cao Nhuận, xã Nông Cống) kể chưa khi nào nước lũ lên nhanh và cao như lần này.

Ông Bùi Phú Thịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Nông Cống, cho biết chính quyền địa phương đã phối hợp với các lực lượng công an, quân đội xuyên đêm giải cứu người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm.

Tại trạm chỉ huy tiếp tế nhu yếu phẩm cho bà con tại xã Nông Cống, hàng trăm cán bộ, công an, bộ đội túc trực tại đây thay phiên nhau dùng xuồng mang theo đồ ăn, nước uống tới từng thôn bị ngập lụt để tiếp tế.

Đại tá Lê Văn Khanh, Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 5 - Tĩnh Gia, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, thông tin đơn vị đã điều 100 chiến sĩ cùng với xuồng máy tới đây cùng chính quyền địa phương túc trực, hỗ trợ người dân bị ngập lũ. "Hiện, chúng tôi ưu tiên đưa những người già, trẻ em đang ở khu vực ngập sâu đến vị trí tránh trú an toàn. Chờ khi nước rút, đơn vị sẽ cùng các lực lượng chức năng tổng dọn vệ sinh, ổn định cuộc sống cho người dân" - đại tá Khanh nói.

Ở Nghệ An, sau nhiều giờ quần thảo, cơn cuồng phong Bualoi đã khiến 22.200 ngôi nhà của người dân tại tỉnh Nghệ An bị sập, hư hỏng. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, đến chiều 30-9, mặc dù bão đã quét qua hơn 1 ngày, song hoàn lưu bão tiếp tục gây mưa lớn, nước lũ đổ về cuồn cuộn khiến các xã miền núi, ven sông như Quỳ Châu, Con Cuông, Lam Thành, Anh Sơn, Tân Kỳ… ngập chìm trong biển nước. Nhiều nơi nước ngập lên tới nóc nhà. Ông Lê Văn Ngọc - Bí thư xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An - cho biết sau bão số 10, nước sông dâng quá nhanh khiến 600 ngôi nhà của người dân bị nước lũ nhấn chìm. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương tiếp cận, sơ tán người dân. Do nước lũ lên quá nhanh, nhiều hộ không kịp di chuyển đồ đạc nên thiệt hại về tài sản rất lớn.

Nước lũ ngập sâu ở xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ AnẢnh: ĐỨC NGỌC

Trắng tay

Đứng chết lặng bên đống đổ nát mà mới hôm qua còn là 2 nhà hàng khang trang, anh Nguyễn Văn Hiếu (phường Thanh Vinh, tỉnh Nghệ An) không thốt nên lời. Thứ còn sót lại sau một đêm cuồng phong chỉ là một mớ hỗn độn của sắt thép và gỗ ván tan tác.

"Cơn bão số 5 cách đây hơn một tháng đã quét sạch vốn liếng của vợ chồng tôi" - anh Hiếu nghẹn ngào. "Chúng tôi đã chạy vạy, vay mượn khắp nơi để dựng lại hai "đứa con tinh thần" này. Mới mở bán lại được vài hôm, mừng chưa được bao lâu..., nào ngờ chỉ một đêm thôi, nó lại lấy đi của tôi tất cả. Giờ tay trắng thật rồi, đến bữa ăn cho các con, tôi cũng chưa biết tính sao..." - anh Hiếu nói.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, đến 8 giờ sáng 30-9, tỉnh Cao Bằng đang phải gánh chịu nhiều thiệt hại do lũ lụt và sạt lở đất. Nước sông Bằng dâng cao đã gây ngập úng trên diện rộng, đặc biệt là các khu vực ven sông tại các phường Thục Phán, Nùng Chí Cao, Tân Giang và một số xã lân cận. Tình hình sạt lở đất cũng diễn biến phức tạp tại nhiều nơi. Theo thống kê ban đầu, mưa lũ đã làm 2 người chết, 2 người bị thương và 3 người vẫn còn đang mất tích.

Lực lượng chức năng tiếp tế lương thực cho người dân bị lũ cô lập ở xã Nông Cống, tỉnh Thanh HóaẢnh: Thanh Tuấn

Khẩn trương khắc phục

Tại TP Hà Nội, từ sáng đến chiều 30-9, mưa lớn xảy ra trên diện rộng khiến nhiều tuyến đường ngập nặng, giao thông tê liệt, nước tràn vào nhà dân. Chị Phạm Hào (phường Đông Ngạc), cho biết do trường của con bị ngập lụt sâu nên con chị đã được lực lượng quân đội hỗ trợ bằng xe quân dụng đưa về đến đầu ngõ.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết trên địa bàn thành phố xuất hiện 82 điểm ngập úng, công tác thoát nước "chạy" hết công suất. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) khuyến cáo người dân, cộng đồng chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản, sản xuất nông nghiệp vùng hạ du hồ chứa, vùng ven sông, cửa sông, trũng thấp, khu vực, đường giao thông có nguy cơ sạt lở, lũ quét, lũ chảy xiết, chấp hành theo yêu cầu chính quyền địa phương.

Tối 30-9, tại tỉnh Ninh Bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới viếng các nạn nhân tử vong, động viên thân nhân những người bị nạn; đồng thời thăm hỏi, chia sẻ với người dân bị thiệt hại do thiên tai trên địa bàn.

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương huy động mọi lực lượng, phương tiện, nguồn lực để triển khai quyết liệt công tác ứng phó với nguy cơ triều cường, mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất sau bão số 10, khắc phục nhanh nhất hậu quả bão, lũ, nhanh chóng ổn định đời sống người dân.

Báo Người Lao Động vận động hỗ trợ đồng bào bị thiên tai Trước những thiệt hại nặng nề do bão số 10 (bão Bualoi) gây ra, Báo Người Lao Động kêu gọi bạn đọc ở mọi miền đất nước cũng như đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài chung tay giúp đỡ để kịp thời tiếp sức đồng bào các địa phương bị thiệt hại sớm gượng dậy sau thiên tai. Báo Người Lao Động sẵn sàng làm cầu nối tiếp nhận tiền và vật phẩm ủng hộ, qua các kênh sau: - Báo Người Lao Động, số tài khoản: 117000004884, tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh TP HCM. Nội dung: Ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi bão số 10. - Trụ sở Báo Người Lao Động tại 123-127 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP HCM. Điện thoại đường dây nóng: 0903.343439. - Văn phòng Đại diện Báo Người Lao Động khu vực miền Bắc, tại 16F Phùng Hưng, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Điện thoại: 0243.9274484. - Văn phòng Đại diện Báo Người Lao Động khu vực miền Trung, tại 152 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng. Điện thoại: 0236.3837623

48 người chết và mất tích Báo cáo nhanh từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến 17 giờ ngày 30-9, bão số 10 cùng mưa lũ, sạt lở, dông lốc đã gây thiệt hại nặng nề. Toàn khu vực có 48 người chết và mất tích, 119 người bị thương. Hiện còn mất liên lạc với 8 lao động trên tàu cá ở Gia Lai. Về tài sản, 90 ngôi nhà bị sập đổ, hơn 144.000 ngôi nhà hư hỏng, tốc mái, gần 14.000 ngôi nhà ngập nước. Diện tích lúa và hoa màu bị ảnh hưởng 26.734 ha, thủy sản thiệt hại 9.593 ha. Hệ thống đê điều ghi nhận 15 sự cố. Giao thông bị chia cắt, ngập lụt và sạt lở tại hơn 1.100 điểm. Khoảng 19.472 m kè, bờ sông, bờ biển bị sạt lở. 6.267 cột điện gãy đổ...

Đề phòng lốc xoáy khi mưa dông Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết khoa học khí tượng chỉ cảnh báo khả năng xảy ra lốc xoáy, vòi rồng, mưa đá trong điều kiện có các đám mây dông rất mạnh, được hình thành môi trường nóng, ẩm, bất ổn định lớn, chứ chưa đưa được dự báo vị trí, cường độ hay diễn biến của các lốc xoáy, vòi rồng. Do vậy, người dân cần đề phòng lốc xoáy khi có mưa dông.



