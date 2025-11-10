Sau buổi làm thêm, nam thanh niên gặp tai nạn thương tâm ở phường Bảy Hiền

CLIP: Tai nạn thương tâm trên đường Âu Cơ, phường Bảy Hiền.

Ngày 10-11, Công an phường Bảy Hiền (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Hiện trường tai nạn.

Khoảng 22 giờ khuya 9-11, ô tô 7 chỗ biển số tỉnh An Giang chạy trên đường Âu Cơ, hướng vòng xoay Lê Đại Hành đi đường Trường Chinh. Khi đang di chuyển khu vực giao đường Khuông Việt, phường Bảy Hiền thì bất ngờ va chạm với xe máy do một thanh niên 20 tuổi điều khiển.

Va quẹt khiến thanh niên tử vong tại chỗ, giao thông ùn tắc. Tại hiện trường, xe máy nằm cách ô tô khoảng 5m, bể nát.

Công an phường Bảy Hiền phối hợp lực lượng CSGT đến hiện trường phong toả, điều tra nguyên nhân.

Theo nhân chứng, sau va chạm với ô tô, xe máy của thanh niên 20 tuổi tiếp tục va quẹt với xe máy khác chạy cùng chiều, sau đó ngã xuống đường.

Sau tai nạn giao thông, mẹ nam thanh niên khóc nức nở. Bà cho hay thanh niên đang trên đường trở về nhà sau buổi làm thêm thì xảy ra tai nạn trên.