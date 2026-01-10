HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Sau FAM, ban quản lý đội tuyển Malaysia cũng sẽ bị điều tra

Quốc An

(NLĐO) - Bóng đá Malaysia rơi vào khủng hoảng khi cảnh sát điều tra cáo buộc làm giả hồ sơ. Khám phá những gì đang diễn ra và ảnh hưởng đến bóng đá quốc gia.

Bóng đá Malaysia đang trải qua giai đoạn đầy sóng gió khi đội ngũ quản lý, lãnh đạo tuyển Malaysia được cho là sẽ là nhóm tiếp theo bị cảnh sát triệu tập, liên quan đến cáo buộc làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch. Tại Malaysia, một đội ngũ ban lãnh đạo mới đã được thành lập để điều hành các vấn đề cho tuyển Quốc gia, khác với FAM.

Quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) Datuk Yusoff Mahadi xác nhận cảnh sát đã lấy lời khai của ít nhất 9 cá nhân, trong đó có chính ông, và ở giai đoạn đầu, nhà chức trách tập trung điều tra FAM với tư cách cơ quan quản lý cao nhất. Bước tiếp theo, họ mới điều tra về Giám đốc điều hành và ban quản lý đội tuyển.

“Việc cảnh sát có triệu tập Giám đốc điều hành đội tuyển Malaysia, ông Rob Friend hay không là câu hỏi dành cho cảnh sát, không phải tôi. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng khi cảnh sát vào cuộc, họ sẽ tiếp cận nguồn gốc trước tiên.

Nguồn gốc ở đây chính là FAM. Sau khi có kết luận tại FAM, họ dĩ nhiên sẽ mở rộng điều tra sang đội tuyển quốc gia hoặc bất kỳ cá nhân nào có liên quan" - ông Yusoff nói.

Bóng đá Malaysia dậy sóng: FAM vào tầm ngắm điều tra, nguy cơ biến động thượng tầng - Ảnh 1.

Quyền Chủ tịch Yusoff chia sẻ với truyền thông Malaysia

Theo ông Yusoff, quy trình điều tra của cảnh sát là “đi từ gốc”, tức FAM trước khi mở rộng sang đội tuyển quốc gia hoặc các cá nhân liên quan.

Đáng chú ý, trong bản quyết định có lập luận dài 64 trang công bố vào tháng 11, FIFA cho biết ông Rob Friend thừa nhận ông chỉ là cố vấn cho đội tuyển quốc gia. Điều này trái với thông báo bổ nhiệm CEO đội tuyển mà FAM đưa ra vào tháng 12-2024.

Hiện vụ bê bối này cũng đang được điều tra theo Điều 420 Bộ luật Hình sự Malaysia về tội lừa đảo, sau khi FAM chủ động trình báo dựa trên khuyến nghị của Ủy ban Điều tra Độc lập (IIC).

Không chỉ đối mặt rắc rối pháp lý, thượng tầng FAM còn đứng trước khả năng biến động nhân sự. Quyền Chủ tịch Yusoff Mahadi khẳng định sẽ không ngăn cản bất kỳ ai tranh cử chức Chủ tịch FAM, kể cả cựu Chủ tịch Tan Sri Hamidin Amin, hiện là Chủ tịch danh dự và đang được nhắc đến như một ứng viên trở lại. Ông Yusoff cũng không loại trừ khả năng tổ chức Đại hội kiêm bầu cử trong năm nay, nếu Ban Chấp hành đương nhiệm bị giải tán.

Dự kiến Đại hội FAM sẽ diễn ra vào tháng tới, song có thể hoãn tối đa 6 tháng. Trong bối cảnh điều tra chưa ngã ngũ và nguy cơ xáo trộn thượng tầng hiện hữu, bóng đá Malaysia đang bước vào giai đoạn then chốt, nơi mọi kịch bản đều có thể xảy ra.

Tin liên quan

Bóng đá Malaysia chịu mức tiền phạt kỷ lục trong 2025

Bóng đá Malaysia chịu mức tiền phạt kỷ lục trong 2025

(NLĐO) - Các án phạt từ AFC, FIFA và FAM khiến bóng đá Malaysia ghi nhận mức phạt kỷ lục lên đến 2,42 triệu RM trong năm 2025.

Đội bóng Cảnh sát Hoàng gia và một CLB Malaysia lao đao vì luật công bằng tài chính

(NLĐO) - Sau khi bóng đá Malaysia ghi nhận mức phạt kỷ lục trong năm 2025, hai CLB ở giải VĐQG nước này lại đối mặt luật công bằng tài chính vì nợ lương.

FAM lao đao, HLV Cklamovski tự tin đưa Malaysia vực dậy

(NLĐO) - FAM đang đối mặt với muôn vàn khó khăn nhưng truyền thông Malaysia tin HLV Cklamovski có thể vực dậy tuyển Malaysia.

FAM Malaysia
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo