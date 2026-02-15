Sau Lyly, "chàng thơ" Trấn Thành "hẹn hò" Phí Phương Anh

Phim là tác phẩm trở lại của nữ đạo diễn Luk Vân. Nhà sản xuất phim tối 15-2 tung poster đầu tiên, hé lộ không khí u ám, huyền bí và mở ra nhiều kỳ vọng về một tác phẩm mang màu sắc tâm linh rùng rợn.

Hình ảnh trung tâm của poster là một chiếc xe buýt cũ kỹ xuất hiện trong khung cảnh đêm khuya, ánh đèn pha chiếu thẳng về phía trước, xuyên qua làn sương mù dày đặc. Không gian xung quanh mang sắc đỏ trầm xen lẫn ánh sáng vàng nhạt, tạo nên bầu không khí căng thẳng, gợi mở một hành trình đầy ám ảnh.

Poster đầu tiên của phim

Bên trong xe, những bóng người mờ ảo xuất hiện qua ô cửa kính, ánh nhìn hướng ra ngoài trong trạng thái tĩnh lặng, khó đoán.

"Với BUS, tôi muốn làm một phim mang yếu tố về tâm linh, những chuyến xe chở những linh hồn về nơi yên nghỉ cuối cùng. Từ nhỏ, khi thấy người thân hoặc người quen của gia đình mất đi, tôi luôn nghĩ khi chết con người sẽ thế nào? Sẽ đi về đâu? Liệu có ai đón họ ở trạm cuối không? Đó là ý tưởng tôi thực hiện bộ phim tâm linh này" - Luk Vân nói.

Vĩnh Đam với ngoại hình điển trai, tiềm năng diễn xuất đã được Trấn Thành giao vai nam chính trong phim Tết Bính Ngọ "Thỏ ơi!!" góp mặt trong phim. Bên cạnh đó, phim có Vân Trang, Huỳnh Minh Kiên và Phí Phương Anh.

Sự kết hợp giữa những gương mặt quen thuộc và các nhân tố mới được kỳ vọng tạo nên sự tươi mới cho phim. Dàn diễn viên trẻ góp phần phản ánh tinh thần học đường của tác phẩm, đồng thời mang đến góc nhìn gần gũi với khán giả trẻ.

Phim dự kiến ra rạp từ ngày 20-3.