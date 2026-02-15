Sau Lyly, "chàng thơ" Trấn Thành "hẹn hò" Phí Phương Anh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Sau Lyly, "chàng thơ" Trấn Thành "hẹn hò" Phí Phương Anh

Minh Khuê

(NLĐO) - Người mẫu, diễn viên Vĩnh Đam, vừa ra mắt phim "Thỏ ơi!!" của Trấn Thành, tiếp tục gây chú ý khi tham gia phim "BUS: Chuyến xe một chiều".

Phim là tác phẩm trở lại của nữ đạo diễn Luk Vân. Nhà sản xuất phim tối 15-2 tung poster đầu tiên, hé lộ không khí u ám, huyền bí và mở ra nhiều kỳ vọng về một tác phẩm mang màu sắc tâm linh rùng rợn.

Hình ảnh trung tâm của poster là một chiếc xe buýt cũ kỹ xuất hiện trong khung cảnh đêm khuya, ánh đèn pha chiếu thẳng về phía trước, xuyên qua làn sương mù dày đặc. Không gian xung quanh mang sắc đỏ trầm xen lẫn ánh sáng vàng nhạt, tạo nên bầu không khí căng thẳng, gợi mở một hành trình đầy ám ảnh.

Sau Lyly, "chàng thơ" Trấn Thành "hẹn hò" Phí Phương Anhơ" Trấn Thành "hẹn hò" Phí Phương Anh - Ảnh 1.

Poster đầu tiên của phim

Bên trong xe, những bóng người mờ ảo xuất hiện qua ô cửa kính, ánh nhìn hướng ra ngoài trong trạng thái tĩnh lặng, khó đoán.

"Với BUS, tôi muốn làm một phim mang yếu tố về tâm linh, những chuyến xe chở những linh hồn về nơi yên nghỉ cuối cùng. Từ nhỏ, khi thấy người thân hoặc người quen của gia đình mất đi, tôi luôn nghĩ khi chết con người sẽ thế nào? Sẽ đi về đâu? Liệu có ai đón họ ở trạm cuối không? Đó là ý tưởng tôi thực hiện bộ phim tâm linh này" - Luk Vân nói.

Vĩnh Đam với ngoại hình điển trai, tiềm năng diễn xuất đã được Trấn Thành giao vai nam chính trong phim Tết Bính Ngọ "Thỏ ơi!!" góp mặt trong phim. Bên cạnh đó, phim có Vân Trang, Huỳnh Minh Kiên và Phí Phương Anh.

Sự kết hợp giữa những gương mặt quen thuộc và các nhân tố mới được kỳ vọng tạo nên sự tươi mới cho phim. Dàn diễn viên trẻ góp phần phản ánh tinh thần học đường của tác phẩm, đồng thời mang đến góc nhìn gần gũi với khán giả trẻ. 

Phim dự kiến ra rạp từ ngày 20-3.

Sau Lyly, "chàng thơ" Trấn Thành "hẹn hò" Phí Phương Anhơ" Trấn Thành "hẹn hò" Phí Phương Anh - Ảnh 2.

Vĩnh Đam và Lyly đóng vai cặp vợ chồng trong "Thỏ ơi!!"

Tin liên quan

Luk Vân mang "Công Nữ Ngọc Hoa" đi Đà Nẵng

Luk Vân mang "Công Nữ Ngọc Hoa" đi Đà Nẵng

(NLĐO) - Nữ đạo diễn Luk Vân cùng ê-kíp đã thăm và giới thiệu dự án phim với ông Terado Hirotsugu tại Đà Nẵng.

Tình trẻ Lệ Quyên nỗ lực thử vai phim Luk Vân

(NLĐO) – Nam diễn viên Lâm Bảo Châu tham gia thử vai cho phim "Bus 2" của nhà sản xuất – đạo diễn Luk Vân.

Tết rồi, vui lên của "O Lệ" (Mỹ Lệ)

(NLĐO) - Ca sĩ Mỹ Lệ tham gia đường đua nhạc xuân với ca khúc đầy tinh thần sảng khoái, lạc quan mang tên "Tết rồi, vui lên".

LyLy Phí Phương Anh Luk Vân BUS: Chuyến xe một chiều Vĩnh Đam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo