Lao động

Sau mức thưởng 4 tháng lương, doanh nghiệp lì xì đầu năm thế nào?

Tin- ảnh: M.CHI- T.NGA- H.NHƯ

(NLĐO) - Ngoài thực hiện chăm lo Tết chu đáo, một số doanh nghiệp còn lì xì đầu năm mới để tạo sự hứng khởi cho người lao động trong ngày đầu làm việc sau Tết

Tại Công ty TNHH YC-TEC (KCN Sóng Thần 2, TPHCM), khoảng 80% trong số hơn 1.000 lao động đã trở lại làm việc vào hôm nay, ngày 23-2 (tức mùng 7 Tết). Số lao động còn lại do quê ở xa được nghỉ phép thêm sẽ trở lại làm việc trong những ngày tới. Công đoàn công ty cho biết những người lao động trở lại làm việc đầu năm được nhận lì xì may mắn của công ty.

Tỉ lệ lao động trở lại làm việc sau Tết đạt tỉ lệ cao - Ảnh 1.

Khoảng 80% lao động tại Công ty TNHH YC-TEC đã trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, ngoài tiền thưởng Tết là 1 tháng lương, Công đoàn công ty cũng tổ chức tặng quà, bốc thăm trúng thưởng, hội thi văn nghệ... để người lao động được đón một cái Tết cổ truyền trọn vẹn, ấm cúng. Qua đó tạo sự gắn kết, khuyến khích NLĐ trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết dài ngày.

Mùng 7 Tết (23-2), Công ty CP Sản xuất Nhựa Duy Tân (phường An Lạc, TPHCM) cũng đã đón hơn 3.000 công nhân – lao động trở lại làm việc sau những ngày sum họp gia đình dịp Tết cổ truyền. Niềm vui đầu xuân càng trọn vẹn hơn khi doanh nghiệp thông báo gửi lì xì đến toàn thể cán bộ, nhân viên, mức 500.000 đồng/người, chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản ngân hàng nhận lương, dự kiến vào mùng 9 Tết (25-2).

Tỉ lệ lao động trở lại làm việc sau Tết đạt tỉ lệ cao - Ảnh 2.

Công nhân Công ty CP Sản xuất Nhựa Duy Tân đã trở lại làm việc từ ngày mùng 7 Tết

Trước đó, dịp cuối năm, công ty đã hoàn tất việc chi trả lương, thưởng đầy đủ và kịp thời. Ngoài lương tháng 13 theo thông lệ, những cá nhân đạt năng suất lao động cao còn được thưởng thêm tháng 14, thậm chí tháng 15,16 ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp bền bỉ suốt cả năm. 

Song song đó, doanh nghiệp phối hợp với Công đoàn cơ sở trao tặng mỗi người phần quà Tết gồm bánh mứt và các nhu yếu phẩm thiết yếu, tổng trị giá khoảng 800.000 đồng/phần, góp phần giúp nhiều gia đình công nhân chuẩn bị một cái Tết đủ đầy và ấm cúng hơn. 

Đặc biệt, công ty còn tổ chức các chuyến xe miễn phí đưa người lao động về các tỉnh miền Trung và miền Tây sum họp cùng gia đình, người thân.

Tỉ lệ lao động trở lại làm việc sau Tết đạt tỉ lệ cao - Ảnh 3.

Người lao động tại Công ty TNHH Lạc Tỷ đã đón một mùa xuân ấm cúng khi doanh nghiệp thưởng Tết mức từ 1,5 đến 2,3 tháng lương

Ở Công ty TNHH Lạc Tỷ (phường An Lạc), khoảng 95% trong tổng số hơn 2.700 lao động cũng đã trở lại làm việc trong ngày đầu năm mới. 

Tết Nguyên đán 2026, người lao động đã đón một mùa xuân ấm cúng khi doanh nghiệp thưởng Tết mức từ 1,5 đến 2,3 tháng lương. 

Bên cạnh đó, doanh nghiệp đã phối hợp cùng Công đoàn cơ sở chăm lo, tặng quà Tết, tổ chức chương trình Tết sum vầy, văn nghệ, bốc thăm trúng thưởng với 100 giải thưởng có giá trị như máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh, bao lì xì…

Tương tự, tại Công ty TNHH May mặc Song Ngọc (TPHCM), công tác chăm lo và tạo động lực cho người lao động cũng được triển khai ngay từ những ngày đầu năm. 

Ông Trần Thanh Sơn, Trưởng phòng Nhân sự công ty, cho biết doanh nghiệp hiện có khoảng 450 lao động và đã cho công nhân nghỉ Tết từ ngày 13-2 đến 26-2 (tức từ 26 tháng Chạp đến mùng 10 Tết Nguyên đán). 

Ngay khi người lao động quay trở lại làm việc, công ty duy trì lì xì đầu năm 200.000 đồng/người như một lời chúc may mắn và động viên tinh thần sau kỳ nghỉ dài. "Khoản lì xì không lớn nhưng mang ý nghĩa khởi động, giúp anh chị em có thêm hứng khởi trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới" - ông Sơn chia sẻ.

Tỉ lệ lao động trở lại làm việc sau Tết đạt tỉ lệ cao - Ảnh 4.

Chính sách chăm lo tốt giúp Công ty TNHH May mặc Song Ngọc hạn chế biến động nhân sự sau Tết


Tết lì xì trở lại làm việc tết nguyên đán người lao động chăm lo Tết TPHCM
