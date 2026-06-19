Sầu riêng TPHCM chinh phục thị trường xuất khẩu bằng chất lượng

Những ngày cuối tháng 6, không khí thu hoạch sầu riêng tại các xã Kim Long và Châu Đức trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Giữa áp lực cạnh tranh ngày càng lớn của thị trường, người trồng sầu riêng nơi đây vẫn kiên định với mục tiêu xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển theo hướng bền vững.

Làm nông sạch để giữ vững thị trường

Đang vào vụ thu hoạch, khu vườn rộng 1,5 ha của ông Danh Nguyên ở xã Kim Long liên tục đón thương lái và xe tải đến thu mua. Dù đã ngoài 70 tuổi, ông vẫn dành phần lớn thời gian chăm sóc từng gốc sầu riêng theo quy trình canh tác an toàn, đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu.

Quy trình chăm sóc sầu riêng theo hướng hữu cơ giúp giảm sử dụng hóa chất và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Ông Nguyên cho biết vụ sầu riêng năm nay đạt năng suất cao hơn so với năm trước, mang lại niềm phấn khởi cho gia đình. Nhờ sản xuất theo quy trình bài bản và kiểm soát tốt chi phí, vườn sầu riêng vẫn mang về nguồn thu nhập ổn định.

Là xã viên của HTX sầu riêng Liên Đức, ông Nguyên được hưởng lợi từ mô hình liên kết sản xuất. Hiện HTX sở hữu 4 mã số vùng trồng đủ điều kiện xuất khẩu sang Trung Quốc với tổng diện tích 87 ha. Từ lô hàng đầu tiên xuất khẩu chính ngạch năm 2023 đến nay, hàng trăm tấn sầu riêng của HTX đã có mặt tại thị trường quốc tế, giúp người trồng yên tâm sản xuất.

Thành lập năm 2023 với 13 thành viên và 23 ha vùng nguyên liệu ban đầu, HTX sầu riêng Liên Đức tại xã Châu Đức đang trở thành mô hình tiêu biểu trong phát triển vùng trồng đạt chuẩn xuất khẩu.

Sầu riêng được thu hoạch, phân loại kỹ lưỡng trước khi đưa vào chuỗi tiêu thụ và xuất khẩu.

Theo ông Đoàn Đức Hòa, Giám đốc HTX sầu riêng Liên Đức, thay đổi lớn nhất không nằm ở thiết bị hay công nghệ mà là sự chuyển biến trong tư duy sản xuất của nông dân.

"Trước đây, nhiều hộ quen sử dụng phân bón hóa học để cây phát triển nhanh. Nay, HTX vận động bà con giảm dần hóa chất, ưu tiên phân bón hữu cơ và thuốc bảo vệ thực vật sinh học để đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu" - ông Hòa chia sẻ.

Để kiểm soát chất lượng đồng đều, HTX xây dựng đội ngũ kỹ thuật thường xuyên hướng dẫn thành viên ghi chép nhật ký sản xuất, giám sát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và tuân thủ quy trình chăm sóc. Hệ thống tưới tự động, châm phân và phun thuốc thông minh cũng được đưa vào vận hành, góp phần giảm chi phí lao động và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Xây dựng vùng trồng chuẩn hóa

Nhờ sản xuất theo quy trình nghiêm ngặt, trong hai năm 2024 và 2025, gần 1.000 tấn sầu riêng của HTX sầu riêng Liên Đức đã được xuất khẩu sang Trung Quốc với giá bán dao động từ 40.000 đến 70.000 đồng/kg.

Những trái sầu riêng đạt chuẩn được thương lái thu mua ngay tại vườn.

Theo ông Đoàn Đức Hòa, kiểm soát hàm lượng cadimi là một trong những yêu cầu quan trọng nhất hiện nay để bảo đảm chất lượng sản phẩm. "HTX thường xuyên nhắc nhở các thành viên theo dõi chỉ số cadimi trong đất và đã đầu tư thiết bị đo chuyên dụng để phát hiện sớm, từ đó có giải pháp xử lý kịp thời" - ông Hòa cho biết.

Cùng với đó, HTX tiếp tục khuyến khích nông dân tăng cường sử dụng vật tư sinh học, hạn chế hóa chất nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm và giữ vững uy tín sầu riêng Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Thương lái thu mua sầu riêng tại vườn của các xã viên HTX sầu riêng Liên Đức.

"Nhờ tuân thủ nghiêm quy trình sản xuất, sản phẩm của HTX vẫn duy trì sức hút đối với các doanh nghiệp thu mua. Năm nay, phần lớn sầu riêng sẽ được xuất khẩu sang Trung Quốc" - ông Hòa nói.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, địa phương lựa chọn chiến lược phát triển theo chiều sâu, tập trung xây dựng vùng trồng chất lượng cao, có truy xuất nguồn gốc rõ ràng và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật của thị trường nhập khẩu.

Các mã số vùng trồng giúp sầu riêng TPHCM đủ điều kiện xuất khẩu chính ngạch.

Song song đó, các chương trình giám sát an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát mã số vùng trồng tiếp tục được triển khai nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận, bảo vệ uy tín của ngành hàng.

Trong bối cảnh thị trường sầu riêng ngày càng cạnh tranh và tiềm ẩn nhiều biến động, việc kiên định với hướng đi lấy chất lượng làm nền tảng được xem là giải pháp lâu dài. Đây không chỉ là cách giúp người trồng sầu riêng ổn định đầu ra mà còn góp phần nâng tầm giá trị nông sản TPHCM trên thị trường xuất khẩu.