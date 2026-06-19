Sầu riêng TPHCM chinh phục thị trường xuất khẩu bằng chất lượng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Sầu riêng TPHCM chinh phục thị trường xuất khẩu bằng chất lượng

Tác giả: Đình Nguyễn

(NLĐO)- Nhiều nhà vườn và hợp tác xã sầu riêng lựa chọn hướng đi bền vững, sản xuất sạch, chuẩn hóa vùng trồng, chinh phục thị trường xuất khẩu bằng chất lượng.

Những ngày cuối tháng 6, không khí thu hoạch sầu riêng tại các xã Kim Long và Châu Đức trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Giữa áp lực cạnh tranh ngày càng lớn của thị trường, người trồng sầu riêng nơi đây vẫn kiên định với mục tiêu xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển theo hướng bền vững.

Làm nông sạch để giữ vững thị trường

Đang vào vụ thu hoạch, khu vườn rộng 1,5 ha của ông Danh Nguyên ở xã Kim Long liên tục đón thương lái và xe tải đến thu mua. Dù đã ngoài 70 tuổi, ông vẫn dành phần lớn thời gian chăm sóc từng gốc sầu riêng theo quy trình canh tác an toàn, đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu.

Sầu riêng TPHCM: Đi đường dài bằng chất lượng - Ảnh 1.

Quy trình chăm sóc sầu riêng theo hướng hữu cơ giúp giảm sử dụng hóa chất và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Ông Nguyên cho biết vụ sầu riêng năm nay đạt năng suất cao hơn so với năm trước, mang lại niềm phấn khởi cho gia đình. Nhờ sản xuất theo quy trình bài bản và kiểm soát tốt chi phí, vườn sầu riêng vẫn mang về nguồn thu nhập ổn định.

Là xã viên của HTX sầu riêng Liên Đức, ông Nguyên được hưởng lợi từ mô hình liên kết sản xuất. Hiện HTX sở hữu 4 mã số vùng trồng đủ điều kiện xuất khẩu sang Trung Quốc với tổng diện tích 87 ha. Từ lô hàng đầu tiên xuất khẩu chính ngạch năm 2023 đến nay, hàng trăm tấn sầu riêng của HTX đã có mặt tại thị trường quốc tế, giúp người trồng yên tâm sản xuất.

Thành lập năm 2023 với 13 thành viên và 23 ha vùng nguyên liệu ban đầu, HTX sầu riêng Liên Đức tại xã Châu Đức đang trở thành mô hình tiêu biểu trong phát triển vùng trồng đạt chuẩn xuất khẩu.

Sầu riêng TPHCM: Đi đường dài bằng chất lượng - Ảnh 2.

Sầu riêng được thu hoạch, phân loại kỹ lưỡng trước khi đưa vào chuỗi tiêu thụ và xuất khẩu.

Theo ông Đoàn Đức Hòa, Giám đốc HTX sầu riêng Liên Đức, thay đổi lớn nhất không nằm ở thiết bị hay công nghệ mà là sự chuyển biến trong tư duy sản xuất của nông dân.

"Trước đây, nhiều hộ quen sử dụng phân bón hóa học để cây phát triển nhanh. Nay, HTX vận động bà con giảm dần hóa chất, ưu tiên phân bón hữu cơ và thuốc bảo vệ thực vật sinh học để đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu" - ông Hòa chia sẻ.

Để kiểm soát chất lượng đồng đều, HTX xây dựng đội ngũ kỹ thuật thường xuyên hướng dẫn thành viên ghi chép nhật ký sản xuất, giám sát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và tuân thủ quy trình chăm sóc. Hệ thống tưới tự động, châm phân và phun thuốc thông minh cũng được đưa vào vận hành, góp phần giảm chi phí lao động và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Xây dựng vùng trồng chuẩn hóa

Nhờ sản xuất theo quy trình nghiêm ngặt, trong hai năm 2024 và 2025, gần 1.000 tấn sầu riêng của HTX sầu riêng Liên Đức đã được xuất khẩu sang Trung Quốc với giá bán dao động từ 40.000 đến 70.000 đồng/kg.

Sầu riêng TPHCM: Đi đường dài bằng chất lượng - Ảnh 3.

Những trái sầu riêng đạt chuẩn được thương lái thu mua ngay tại vườn.

Theo ông Đoàn Đức Hòa, kiểm soát hàm lượng cadimi là một trong những yêu cầu quan trọng nhất hiện nay để bảo đảm chất lượng sản phẩm. "HTX thường xuyên nhắc nhở các thành viên theo dõi chỉ số cadimi trong đất và đã đầu tư thiết bị đo chuyên dụng để phát hiện sớm, từ đó có giải pháp xử lý kịp thời" - ông Hòa cho biết.

Cùng với đó, HTX tiếp tục khuyến khích nông dân tăng cường sử dụng vật tư sinh học, hạn chế hóa chất nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm và giữ vững uy tín sầu riêng Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Sầu riêng TPHCM: Đi đường dài bằng chất lượng - Ảnh 4.

Thương lái thu mua sầu riêng tại vườn của các xã viên HTX sầu riêng Liên Đức.

"Nhờ tuân thủ nghiêm quy trình sản xuất, sản phẩm của HTX vẫn duy trì sức hút đối với các doanh nghiệp thu mua. Năm nay, phần lớn sầu riêng sẽ được xuất khẩu sang Trung Quốc" - ông Hòa nói.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, địa phương lựa chọn chiến lược phát triển theo chiều sâu, tập trung xây dựng vùng trồng chất lượng cao, có truy xuất nguồn gốc rõ ràng và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật của thị trường nhập khẩu.

Sầu riêng TPHCM: Đi đường dài bằng chất lượng - Ảnh 5.

Các mã số vùng trồng giúp sầu riêng TPHCM đủ điều kiện xuất khẩu chính ngạch.

Song song đó, các chương trình giám sát an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát mã số vùng trồng tiếp tục được triển khai nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận, bảo vệ uy tín của ngành hàng.

Trong bối cảnh thị trường sầu riêng ngày càng cạnh tranh và tiềm ẩn nhiều biến động, việc kiên định với hướng đi lấy chất lượng làm nền tảng được xem là giải pháp lâu dài. Đây không chỉ là cách giúp người trồng sầu riêng ổn định đầu ra mà còn góp phần nâng tầm giá trị nông sản TPHCM trên thị trường xuất khẩu.

Sầu riêng TPHCM: Đi đường dài bằng chất lượng - Ảnh 6.

Tin liên quan

Nơi hội tụ những mô hình canh tác tiên tiến

Nơi hội tụ những mô hình canh tác tiên tiến

(NLĐO)- Khu Nông nghiệp công nghệ cao TPHCM tiên phong ứng dụng công nghệ vào sản xuất xanh, kết hợp giáo dục, trải nghiệm và phát triển du lịch bền vững.

Giữ màu xanh cho đồng ruộng, bảo vệ môi trường sống

(NLĐO)- Thu gom, xử lý đúng quy định bao bì thuốc bảo vệ thực vật góp phần giảm ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, xây dựng nền nông nghiệp bền vững

Bất ngờ về “nền móng” của thủ phủ mai vàng nổi tiếng ở TPHCM

(NLĐO)- Từ vùng đất nhiễm phèn ở phía Tây TPHCM, người dân Bình Lợi đã gây dựng nên làng nghề mai vàng nổi tiếng, góp phần lưu giữ hồn xuân phương Nam.

vùng nguyên liệu Hợp tác xã thị trường xuất khẩu sầu riêng đáp ứng yêu cầu Xuất khẩu chính ngạch
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo