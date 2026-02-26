Ngày 26-2, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam ký công văn yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai ngay biện pháp xử lý nghiêm tình trạng UAV hoạt động trái phép trong khu vực cấm bay của Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Các lực lượng tổ chức tuần tra, áp chế UAV, flycam bay trái phép

Theo đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Sư đoàn Phòng không 375 và Sư đoàn Không quân 372 được giao phối hợp cử lực lượng, phương tiện chuyên ngành áp chế, truy vết khi phát hiện UAV vi phạm, nhằm ngăn chặn tái diễn những vụ việc gây nguy hiểm cho hoạt động bay.

Đồng thời, Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo công an cơ sở điều tra, làm rõ các vụ UAV hoạt động trái phép, đặc biệt dọc theo các trục đường tiếp giáp với khu vực cất hạ cánh.

Ban Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cũng được yêu cầu chỉ đạo ban chỉ huy quân sự các phường, xã tăng cường tuần tra phát hiện, chủ động thông báo hoạt động bay trái phép trong khu vực cấm bay và khu vực hạn chế bay theo quy định.

UBND các phường lân cận sân bay phải phổ biến pháp luật về an toàn hàng không đến từng tổ dân phố, đặc biệt khu vực giáp ranh sân bay để nâng cao ý thức người dân, nghiêm cấm mọi hành vi bay tự phát.

Những cá nhân cố tình vi phạm, chiếu tia laser hoặc điều khiển UAV gây ảnh hưởng đến hoạt động bay sẽ bị xử lý mức cao nhất theo quy định pháp luật, kể cả truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, trong cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng đã ghi nhận nhiều vụ vật thể bay không người lái xuất hiện trong khu vực tiếp cận hạ cánh và cất cánh, khiến hàng chục chuyến bay bị ảnh hưởng trực tiếp gồm bay chờ trên không, hoãn cất hạ cánh hoặc chuyển hướng đến sân bay dự bị, gây xáo trộn lịch trình của hành khách và thiệt hại kinh tế.

Việc siết chặt quản lý, tuần tra 24/24 giờ và xử lý nghiêm thiết bị bay trái phép được xem là bước đi quyết liệt nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động hàng không dân dụng và quốc phòng tại Đà Nẵng.

