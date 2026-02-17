HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Top 10 ngành bị ảnh hưởng bởi AI năm Bính Ngọ 2016

G.Nam

(NLĐO) - Các chuyên gia nhận định AI không "xóa sổ" hoàn toàn nghề nghiệp, nhưng sẽ làm thay đổi sâu sắc bản chất nhiều công việc

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra làn sóng thay đổi mạnh mẽ trên thị trường lao động toàn cầu, đặt ra câu hỏi lớn về tương lai việc làm trong nhiều lĩnh vực. Các chuyên gia nhận định AI không "xóa sổ" hoàn toàn nghề nghiệp, nhưng sẽ thay đổi sâu sắc bản chất công việc, đặc biệt với những ngành có tính lặp lại cao.

Báo cáo của Goldman Sachs (2023) từng ước tính AI có thể tự động hóa khoảng 25% tổng số công việc hiện nay, tương đương hàng trăm triệu việc làm có nguy cơ bị thay thế ở Mỹ và châu Âu. Theo nhiều chuyên gia lao động, xu hướng này đang diễn ra nhanh hơn khi AI được ứng dụng sâu vào doanh nghiệp, nhà máy và dịch vụ.

Trong bối cảnh năm Bính Ngọ 2026, một số nhóm ngành nghề được dự báo chịu tác động rõ rệt nhất từ làn sóng AI:

1. Nhân viên nhập liệu, xử lý dữ liệu

Đây là nhóm nghề có nguy cơ bị thay thế sớm nhất do công việc mang tính lặp lại, quy trình rõ ràng. Công nghệ nhận diện ký tự (OCR) và tự động hóa quy trình bằng robot (RPA) đã có thể xử lý khối lượng lớn dữ liệu nhanh và chính xác hơn con người.

Top 10 ngành bị ảnh hưởng bởi AI năm Bính Ngọ - Ảnh 1.

Nhân viên nhập liệu đứng đầu tiên trong Top 10 công việc bị ảnh hưởng bởi AI

2. Kế toán cơ bản, kiểm toán viên sơ cấp

Nhiều phần mềm AI có thể tự động nhập liệu, phân loại chi phí và phát hiện sai sót tài chính. Vai trò kế toán mang tính thủ tục đang thu hẹp, trong khi các vị trí chiến lược vẫn cần chuyên gia con người.

3. Nhân viên chăm sóc khách hàng cơ bản

Chatbot và trợ lý ảo có thể xử lý các yêu cầu lặp lại 24/7. Các vị trí chăm sóc khách hàng tuyến đầu, chủ yếu trả lời câu hỏi đơn giản, đang chịu áp lực lớn từ tự động hóa.

4. Lập trình viên cấp thấp

AI đã có khả năng viết mã cơ bản, sửa lỗi và kiểm thử phần mềm. Những công việc lập trình lặp lại có thể bị thay thế, buộc người lao động phải nâng cao kỹ năng chuyên sâu.

5. Nhân viên telesales, khảo sát qua điện thoại

Công nghệ giọng nói AI có thể thực hiện cuộc gọi tự động với số lượng lớn, xử lý kịch bản bán hàng và khảo sát, làm giảm nhu cầu nhân sự ở vị trí này.

Top 10 ngành bị ảnh hưởng bởi AI năm Bính Ngọ - Ảnh 2.

Sự phát triển nhanh của AI sẽ làm "khó" công việc của các nhân viên bán hàng qua điện thoại

6. Lao động sản xuất lặp lại

Robot và hệ thống tự động đang thay thế nhiều công nhân trong dây chuyền sản xuất, đóng gói và vận chuyển, đặc biệt ở các công việc đòi hỏi độ chính xác cao và thao tác lặp lại.

7. Biên tập viên ảnh, video cơ bản

Các công cụ AI có thể tự động chỉnh sửa hình ảnh, cắt ghép video và tạo nội dung cơ bản. Những công việc kỹ thuật đơn giản trong truyền thông và marketing bị ảnh hưởng rõ rệt.

8. Trợ lý pháp lý, phân tích hợp đồng

AI có thể đọc và phân tích hàng nghìn trang tài liệu pháp lý trong thời gian ngắn. Những công việc rà soát hợp đồng theo mẫu đang dần được tự động hóa.

9. Nhà phân tích dữ liệu cơ bản

Các nền tảng AI có thể tổng hợp, xử lý và trực quan hóa dữ liệu nhanh hơn con người. Những vị trí phân tích mang tính báo cáo định kỳ có nguy cơ bị thay thế.

10. Giao dịch viên ngân hàng, thu ngân

Sự phát triển của ngân hàng số, ATM thông minh và thanh toán tự động khiến nhu cầu nhân sự tại quầy giao dịch giảm dần.

Top 10 ngành bị ảnh hưởng bởi AI năm Bính Ngọ - Ảnh 3.

Nhân viên giao dịch tại quầy của các ngân hàng cũng bị ảnh hưởng

Dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng AI không hoàn toàn thay thế con người mà chủ yếu thay thế các nhiệm vụ lặp lại trong công việc. Những nghề đòi hỏi sáng tạo, tư duy chiến lược, cảm xúc và tương tác xã hội sâu sắc vẫn có "vùng an toàn" tương đối.

Trong kỷ nguyên AI, kỹ năng quan trọng nhất của người lao động là khả năng học tập suốt đời, nâng cao năng lực số và biết sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ. Việc thích ứng nhanh, phát triển kỹ năng mềm và tư duy sáng tạo sẽ quyết định khả năng trụ vững của người lao động trước làn sóng công nghệ mới.

Tin liên quan

AI chưa cướp việc làm, thậm chí đang… thuê con người

AI chưa cướp việc làm, thậm chí đang… thuê con người

(NLĐO) - Sự xuất hiện của một nền tảng tuyển dụng mới cho thấy trí tuệ nhân tạo đang học cách thích nghi với thế giới thực

Số hóa và AI làm thu hẹp nhiều nhóm việc làm

Nhiều doanh nghiệp xác định rõ xu hướng thu hẹp những nhóm công việc có rủi ro cao trước tác động ngày càng mạnh của số hóa, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo

AI tái định hình thế giới việc làm và chiến lược nhân sự

(NLĐO) - AI đang tái định hình thị trường lao động toàn cầu, khiến kỹ năng trở thành “đơn vị đo lường” mới trong tuyển dụng

thị trường lao động trí tuệ nhân tạo tự động hóa AI trợ lý ảo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo