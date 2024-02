Bắc Giang cần tuyển hơn 103.000 lao động

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang cho biết các doanh nghiệp tỉnh này có kế hoạch tuyển hơn 103.000 lao động năm nay, chủ yếu đến từ các nhà máy đối tác lắp ráp các sản phẩm của Apple.

Nhu cầu tuyển đa phần là lao động phổ thông, ưu tiên độ tuổi từ 18 - 40 và có sức khỏe tốt. Riêng Foxconn,người học hết lớp 6 trở lên sẽ được nhận vào làm. Mức thu nhập cơ bản cho lao động phân khúc này từ 8 - 10 triệu đồng/tháng, có đóng bảo hiểm xã hội và một số phúc lợi khác như hỗ trợ tiền nhà, tiền ăn, đi lại hay chế độ tăng ca,...

Trong 6 tháng đầu năm nay, Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải (Foxconn) cần tuyển 15.000 lao động cho các nhà máy đặt tại 2 KCN Đình Trám và Quang Châu (huyện Việt Yên, Bắc Giang). Cả năm 2024, doanh nghiệp này đăng ký tuyển dụng hơn 27.000 lao động.

Công ty sản xuất linh kiện cho Foxconn như New Wing Interconnect Technology (KCN Vân Trung) cần tuyển 27.000 lao động, riêng 2 tháng sau Tết đăng tuyển hơn 6.000 công nhân. Công ty Fukang Technology (KCN Quang Châu) cũng cần tuyển hơn 13.600 người.

Công ty Luxshare - ICT (nhà máy tại hai khu công nghiệp Quang Châu và Vân Trung, Bắc Giang) cần tuyển 47.300 lao động trong năm nay. Số lượng đăng ký tháng 2 và 3 chỉ dao động 200 - 300 công nhân mỗi đợt, song đến tháng 6 - 7 riêng nhà máy ở Vân Trung cần tới 7.000-9.000 lao động mỗi tháng để giải quyết đơn hàng.

Nhân công lắp ráp điện tử đang làm việc tại một nhà máy của Foxconn tại Bắc Giang

Tương tự, Công ty TNHH New Wing Interconnect Technology (KCN Vân Trung) cần tuyển khoảng 27.000 lao động, Công ty TNHH Công nghệ Lens Việt Nam (KCN Quang Châu) cần tuyển 12.000 lao động, Công ty TNHH Seojin Việt Nam (KCN Song Khê - Nội Hoàng) cần tuyển 1.200 lao động, Công ty TNHH Ce Link Việt Nam (KCN Vân Trung) cần tuyển 900 lao động…

TP HCM cần gần 20.000 lao động

Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM cho biết đơn vị hiện tiếp nhận thông tin đăng ký tuyển dụng của 102 doanh nghiệp với tổng nhu cầu tuyển dụng gần 20.000 vị trí việc làm.

Trong đó, nhu cầu tuyển dụng tập trung nhiều ở các ngành da giày - may mặc, chiếm 42,76% tổng nhu cầu tuyển dụng; lao động phổ thông (chiếm 12,15%); kinh doanh - quản lý (chiếm 11,27%); công nghệ thông tin (chiếm 5,61%); kỹ thuật - cơ khí (chiếm 5,27%) và ngành nghề khác khoảng 22,94%.

Đơn cử, Công ty CP may Việt Tiến có nhu cầu tuyển khoảng 800 nhân sự cho các vị trí trong ngành may. Các nhà máy cần nhân công đợt này nằm ở quận Tân Bình, Tân Phú, quận 12 và TP Thủ Đức.

Thu nhập dành cho mỗi nhân sự dao động từ 11 - 30 triệu đồng/tháng tùy theo chức danh công việc. Người lao động được lo bữa trưa, được nghỉ thứ bảy và chủ nhật, được thưởng lễ, Tết, lương tháng 13, hưởng lương thời gian và thưởng theo kết quả sản xuất.

Tại Khu công nghệ cao TP Thủ Đức, Công ty TNHH Sonion Việt Nam đang cần tuyển 500 lao động phổ thông, với mức thu nhập từ 7 - 12 triệu đồng/tháng; Công Ty Nidec Việt Nam tuyển dụng 500 lao động nữ, với mức lương từ 12 - 15 triệu đồng/tháng,…

Tại Khu chế xuất Tân Thuận (quận 7), Công ty TNHH Furukawa Automotive (FAPV) tuyển 200 lao động chính thức làm việc theo ca, với mức thu nhập từ 8 - 10 triệu/tháng; Công ty Điện tử FAPV tuyển 300 lao động nữ, với mức lương từ 8,5 - 10 triệu đồng/tháng.

Nhiều doanh nghiệp có đơn hàng trở lại và nhu cầu tuyển công nhân may cũng tăng lên đáng kể

Nghệ An cầu tuyển trên 10.000 lao động

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Nghệ An, hiện các doanh nghiệp trong tỉnh đang có nhu cầu tuyển trên 10.000 lao động vào làm các công việc như sản xuất giày da, sản xuất điện tử, sản xuất khuôn đúc vỏ điện thoại, đồng hồ...

Trong đó, Khu công nghiệp WHA đang cần hơn 2.000 lao động phổ thông và nhân viên văn phòng, Công ty TNHH Luxshare - ICT Nghệ An cần 1.000 công nhân sản xuất điện tử, Công ty Cổ phần may Minh Anh Tân Kỳ cần tuyển 500 công nhân may mặc, Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng cần 700 công nhân kỹ thuật làm trong lĩnh vực lắp ráp ti vi với mức lương từ 10 - 13 triệu đồng/tháng.

Theo kế hoạch năm 2024, một số doanh nghiệp lớn tại Nghệ An sẽ đi vào hoạt động chính thức, do đó nhu cầu tuyển dụng lao động sẽ tăng cao.