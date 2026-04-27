Sau Thái Hòa, đạo diễn Hàm Trần "bén duyên" Quang Tuấn, Đoàn Minh Anh

Nhà sản xuất phim "Sợi chỉ đỏ" ngày 27-4 công bố hình ảnh, video clip đầu tiên của tác phẩm. Sau thành công của loạt phim kinh dị "Tiệm ăn của quỷ" và tác phẩm điện ảnh "Tử chiến trên không", đạo diễn Hàm Trần thực hiện tác phẩm "Sợi chỉ đỏ".

Tác phẩm thuộc thể loại kinh dị - tâm linh, kết hợp chất liệu văn hóa bản địa với yếu tố kinh dị hiện đại, đào sâu những góc khuất trong bản năng con người, hứa hẹn mang đến trải nghiệm thị giác mạnh và ám ảnh.

Ngay từ những khung hình đầu tiên video clip, phim mang đến bối cảnh ngột ngạt, nhịp dựng dồn dập, tạo nên cảm giác bất an kéo dài. Mạch truyện được dẫn dắt bằng hình ảnh một kẻ trong cơn đau đầu dữ dội phát hiện ra "con mắt thứ ba" dị thường trên trán, cùng câu nói vọng từ đâu đó: "Lại nữa rồi, có thêm một người bị giết".

Dàn diễn viên xuất hiện trong phim có: Kiều Trinh, Ba Tây, Trần Nghĩa, Ngọc Phước, Quang Tuấn, Đoàn Minh Anh…

Nếu trong phim "Tử chiến trên không", đạo diễn Hàm Trần làm việc cùng Thái Hòa, Kaity Nguyễn... thì đến "Sợi chỉ đỏ" lại "bén duyên" cùng Quang Tuấn, Đoàn Minh Anh, Trần Nghĩa...

Quang Tuấn là gương mặt quen thuộc trong phim kinh dị Việt. Anh đã từng tham gia nhiều phim: "Bóng đè", "Thất Sơn tâm linh", "Quỷ cẩu", "Quỷ nhập tràng" (phần 1 và 2)…

Trong khi đó, Đoàn Minh Anh đang có nhiều triển vọng khi đã có 2 phim ra rạp năm 2026 gồm: "Nhà ba tôi một phòng", "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng".

Dù câu chuyện chính và vai trò của từng diễn viên vẫn còn giữ kín nhưng những cảnh phim đầu tiên phần nào khẳng định màu sắc của phim. Tác phẩm ra rạp từ ngày 14-8.