Sau Thái Hòa, đạo diễn Hàm Trần "bén duyên" Quang Tuấn, Đoàn Minh Anh

Minh Khuê

(NLĐO) - Diễn viên Quang Tuấn, Đoàn Minh Anh, Trần Nghĩa… tham gia phim kinh dị "Sợi chỉ đỏ" của đạo diễn Hàm Trần.

Nhà sản xuất phim "Sợi chỉ đỏ" ngày 27-4 công bố hình ảnh, video clip đầu tiên của tác phẩm. Sau thành công của loạt phim kinh dị "Tiệm ăn của quỷ" và tác phẩm điện ảnh "Tử chiến trên không", đạo diễn Hàm Trần thực hiện tác phẩm "Sợi chỉ đỏ".

Tác phẩm thuộc thể loại kinh dị - tâm linh, kết hợp chất liệu văn hóa bản địa với yếu tố kinh dị hiện đại, đào sâu những góc khuất trong bản năng con người, hứa hẹn mang đến trải nghiệm thị giác mạnh và ám ảnh.

Poster phim

Ngay từ những khung hình đầu tiên video clip, phim mang đến bối cảnh ngột ngạt, nhịp dựng dồn dập, tạo nên cảm giác bất an kéo dài. Mạch truyện được dẫn dắt bằng hình ảnh một kẻ trong cơn đau đầu dữ dội phát hiện ra "con mắt thứ ba" dị thường trên trán, cùng câu nói vọng từ đâu đó: "Lại nữa rồi, có thêm một người bị giết".

Dàn diễn viên xuất hiện trong phim có: Kiều Trinh, Ba Tây, Trần Nghĩa, Ngọc Phước, Quang Tuấn, Đoàn Minh Anh…

Nếu trong phim "Tử chiến trên không", đạo diễn Hàm Trần làm việc cùng Thái Hòa, Kaity Nguyễn... thì đến "Sợi chỉ đỏ" lại "bén duyên" cùng Quang Tuấn, Đoàn Minh Anh, Trần Nghĩa...

Quang Tuấn là gương mặt quen thuộc trong phim kinh dị Việt. Anh đã từng tham gia nhiều phim: "Bóng đè", "Thất Sơn tâm linh", "Quỷ cẩu", "Quỷ nhập tràng" (phần 1 và 2)…

Trong khi đó, Đoàn Minh Anh đang có nhiều triển vọng khi đã có 2 phim ra rạp năm 2026 gồm: "Nhà ba tôi một phòng", "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng".

Quang Tuấn tham gia phim

Sau Thái Hòa, đạo diễn Hàm Trần "bén duyên" Quang Tuấn, Đoàn Minh Anh - Ảnh 3.

Đoàn Minh Anh

Và những diễn viên khác

Video clip phim

Dù câu chuyện chính và vai trò của từng diễn viên vẫn còn giữ kín nhưng những cảnh phim đầu tiên phần nào khẳng định màu sắc của phim. Tác phẩm ra rạp từ ngày 14-8.

Khả Như sợ bị "thụt lùi", Quang Tuấn trân trọng mọi khen chê

Khả Như sợ bị "thụt lùi", Quang Tuấn trân trọng mọi khen chê

(NLĐO) - Nữ diễn viên Khả Như chia sẻ cô sợ nhất là đứng yên thấy bản thân cứ "thụt lùi" còn Quang Tấn thì không ngại sự so sánh.

"Vợ chồng" màn ảnh Khả Như và Quang Tuấn tái hợp

(NLĐO) - Phim "Quỷ nhập tràng 2" hé lộ các diễn viên, ngoài Khả Như còn có những gương mặt quen thuộc khác là Quang Tuấn, Vân Dung.

Dàn sao Việt đổ bộ chúc mừng đạo diễn Hàm Trần

(NLĐO) - Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Lệ, Đức Thịnh - Thanh Thúy, Lý Hải - Minh Hà, Hứa Vỹ Văn… tề tựu thảm đỏ ra mắt phim “Maika - Cô bé đến từ hành tinh khác”. Phim do Hàm Trần đạo diễn.

