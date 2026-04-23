Sẽ không còn hiện tượng "bẩn" trong thu hồi nợ vay

Ngày 23-4, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) tổ chức hội nghị triển khai Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động thu hồi nợ tại TPHCM.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VNBA, cho biết Bộ Quy tắc được xây dựng nhằm hình thành chuẩn mực ứng xử chuyên nghiệp, văn minh trong công tác thu hồi nợ và xử lý nợ xấu.

Theo đó, hoạt động thu hồi nợ phải được thực hiện theo hướng văn minh, nhân văn và đề cao tính hợp tác, với ý thức trả nợ từ cả người dân và doanh nghiệp vay vốn.

Bộ quy tắc đặt ra yêu cầu cán bộ ngân hàng khi đôn đốc các khoản nợ đến hạn, quá hạn phải tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, thực hiện đúng quy định pháp luật.

"Bộ quy tắc này không phải văn bản quy phạm pháp luật nhưng kỳ vọng từ nay sẽ không còn những hiện tượng tiêu cực trong thu hồi nợ như trước đây, cụ thể là các hành vi dồn ép khách hàng, vi phạm pháp luật như gây áp lực, vẩy mắm tôm, chất bẩn, gọi điện 'khủng bố'… làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Những hành vi này là không thể chấp nhận và cần phải chấm dứt" - ông Hùng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Quốc Hùng chia sẻ

Ở góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Hưng Quang, Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự, cho biết nhiều hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thu hồi nợ. Trong đó, nhân viên thu hồi nợ không được sử dụng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực; không được quấy rối, xúc phạm, lừa dối hay ép buộc khách hàng.

Cụ thể, các hành vi như hủy hoại tài sản của khách hàng; gọi điện, nhắn tin với tần suất không phù hợp; công khai thông tin khách hàng tại nơi công cộng hoặc trên mạng xã hội (trừ trường hợp theo quy định pháp luật)… đều bị cấm.

Những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thu hồi nợ. Ảnh AI: Viết Vinh

Về phía các tổ chức tín dụng, bà Bùi Thị Minh Nguyệt, Giám đốc Tư vấn thanh toán và xây dựng chiến lược Công ty Tài chính Home Credit Việt Nam, cho biết doanh nghiệp đã triển khai hệ thống AI Virtual QC nhằm kiểm soát chất lượng 100% cuộc gọi nhắc nợ.

Theo bà Nguyệt, giải pháp này giúp phát hiện và loại bỏ các hành vi thu hồi nợ thiếu chuẩn mực, vốn từng gây dư luận tiêu cực. Hệ thống có khả năng rà soát toàn bộ cuộc gọi, nhận diện từ khóa nhạy cảm, phát hiện hành vi không phù hợp hoặc vi phạm quy định nội bộ và pháp luật.

"Hệ thống AI có thể tự động phát hiện các dấu hiệu như ngôn ngữ không chuẩn mực, gây áp lực không phù hợp với khách hàng hoặc sai lệch kịch bản" - bà Nguyệt cho biết.

Dù vậy, đại diện VNBA cũng nhấn mạnh, bên cạnh việc ngành ngân hàng siết chặt kỷ cương trong hoạt động thu hồi nợ, rất cần sự hợp tác từ phía người vay.

"Người dân và doanh nghiệp cần thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ trả nợ, chủ động phối hợp với ngân hàng để việc thu hồi nợ đạt hiệu quả. Trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc, cần chia sẻ để ngân hàng thấu hiểu và cùng tìm giải pháp phù hợp" - ông Nguyễn Quốc Hùng nói.