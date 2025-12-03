HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

U22 Việt Nam ra quân SEA Games 33: Kỳ vọng tài năng xứ Nghệ

Tường Phước

(NLĐO) - Nguyễn Đình Bắc được HLV Kim Sang-sik giao trọng trách đội phó tuyển U22 Việt Nam ở môn bóng đá nam SEA Games 33 tại Thái Lan.

Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ chạm trán U22 Lào lúc 16 giờ hôm nay (ngày 3-12) trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33. Tại giải đấu kỳ này, đoàn quân HLV Kim Sang-sik đặt mục tiêu giành HCV.

SEA Games 33: Kỳ vọng tài năng U22 xứ Nghệ - Ảnh 1.

U22 Việt Nam sở hữu nòng cốt lực lượng có bề dày kinh nghiệm và chuyên môn thi đấu. Thầy trò ông Kim có sự chuẩn bị kỹ với hai chuyến tập huấn ở Trung Quốc. Trước đó, U22 Việt Nam liên tục hội quân rèn luyện trong các dịp FIFA Days năm 2024 và 2025.

Trước khi đến với SEA Games 33, thành tích thi đấu của U22 Việt Nam khá ấn tượng, với chức vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2025 và toàn thắng ở vòng loại để giành suất tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026.

SEA Games 33: Kỳ vọng tài năng U22 xứ Nghệ - Ảnh 2.

Trong danh sách 23 tuyển thủ U22 Việt Nam dưới trướng HLV Kim Sang-sik, có nhiều tài năng từng góp mặt ở tuyển quốc gia thời gian gần đây. Nổi bật trong số đó là tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. Cầu thủ 21 tuổi gốc Nghệ An được đánh giá là nhân tố chủ chốt trong đấu pháp chiến thuật của U22 Việt Nam tham dự SEA Games kỳ này.

Đình Bắc có nền tảng kỹ thuật khá tốt, di chuyển linh hoạt, tự tin cầm bóng và dứt điểm đa dạng. Chân sút thuộc biên chế Công an Hà Nội có thể chơi đa năng ở các vị trí: tiền đạo lệch cánh, hộ công và tiền vệ tấn công.

Đình Bắc có màn khởi động ấn tượng trước hành trình chinh phục HCV SEA Games 33. Trước ngày hội quân cùng tuyển U22 quốc gia, tiền đạo xứ Nghệ ghi bàn thắng góp công lớn giúp Công an Hà Nội thắng ngược CLB Bắc Kinh Quốc An (Trung Quốc) và sớm giành suất vào vòng đấu loại trực tiếp AFC Champions League Two 2025-2026.

SEA Games 33: Kỳ vọng tài năng U22 xứ Nghệ - Ảnh 3.

Chia sẻ trước trận so tài U22 Lào, Nguyễn Đình Bắc cho biết toàn đội đang có tinh thần rất tốt và sẵn sàng cho mục tiêu giành trọn 3 điểm trong ngày mở màn. Anh nói: “Mỗi giải đấu là một câu chuyện khác nhau. Các đội trong khu vực đều đã tiến bộ nên trận đấu ra quân SEA GAmes 33 chắc chắn không dễ dàng. Chúng tôi phải tập trung tối đa để có được kết quả như ý. Khó nói trước điều gì nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để có khởi đầu thuận lợi”.

Lần đầu được đảm nhiệm vai trò đội phó đội tuyển U22 Việt Nam, Đình Bắc bày tỏ niềm tự hào: “Đó là trách nhiệm và cũng là niềm vui. Tôi sẽ cố gắng thi đấu hết khả năng để đóng góp vào những chiến thắng của đội”.

Tài năng bóng đá Việt Nam cũng thổ lộ rằng đây là kỳ SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp và sẽ nỗ lực cống hiến cho tuyển quốc gia để không phụ lòng người hâm mộ. 

"Vì bận thi đấu cho CLB chủ quản nên tôi hội quân muộn và không có nhiều thời gian để hòa nhập tốt nhất cùng U22 Việt Nam. Tuy nhiên mọi thứ đã diễn ra thuận lợi và tôi đã sẵn sàng để ra sân thi đấu" - Đình Bắc nói thêm.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào diễn ra lúc 16 giờ ngày 3-12 (VTV2, VTV5, VTV Cần Thơ, FPT Play) và diễn biến trận đấu sẽ liên tục được tường thuật, cập nhật trực tiếp trên Báo Người Lao Động online.

Tin liên quan

HLV tuyển U22 Việt Nam nói gì trước ngày ra quân SEA Games 33?

HLV tuyển U22 Việt Nam nói gì trước ngày ra quân SEA Games 33?

(NLĐO) - U22 Việt Nam sẽ thi đấu lượt trận đầu tiên bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33, chạm trán U22 Lào lúc 16 giờ ngày 3-12 tại sân Rajamangala (Bangkok).

U22 Việt Nam sẵn sàng bứt phá

Đội tuyển U22 Việt Nam đang được kỳ vọng sẽ góp mặt ở trận chung kết SEA Games 33.

HLV tuyển U22 Lào đánh giá cao năng lực ông Kim Sang-sik

(NLĐO) - Trước màn so tài U22 Việt Nam, HLV đội tuyển U22 Lào cho rằng đội bóng của ông sẽ trưởng thành hơn nếu được cọ xát với đoàn quân ông Kim Sang-sik.

U22 Việt Nam SEA Games 33 Nguyễn Đình Bắc tài năng xứ Nghệ
