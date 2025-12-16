HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
SEA Games 33: Việt Nam liên tiếp bị xử thua ở môn Pencak Silat

Hoàng Hiệp

(NLĐO) - Pencak Silat trở thành “điểm nóng” tại SEA Games 33 khi công tác trọng tài vướng phải nhiều tranh cãi.

Ngày 16-12, võ sĩ Vũ Văn Kiên bước vào trận bán kết hạng cân 60 kg với tâm thế tự tin. Trên sàn đấu, đại diện Việt Nam gần như kiểm soát hoàn toàn thế trận. Anh giữ cự ly hợp lý, ra đòn chính xác và liên tục ghi điểm, tạo ra cách biệt gần 20 điểm so với đối thủ chủ nhà Thái Lan. Khi bảng điểm hiển thị tỷ số 52-34 nghiêng về Văn Kiên, cơ hội giành vé vào chung kết tưởng như đã nằm trong tầm tay.

SEA Games 33: Việt Nam liên tiếp bị xử thua ở môn Pencak Silat - Ảnh 1.

Đối thủ Thái Lan gục trên sàn đấu khiến Vũ Văn Kiên bị xử thua

Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra ở giai đoạn cao trào. Trong một tình huống phản công, Văn Kiên đã tung đòn chân và trúng vào vùng bụng (trúng giáp) đối thủ. Ngay sau đó, võ sĩ Thái Lan ngã xuống sàn khiến lực lượng y tế phải lập tức vào sân can thiệp. Sau thời gian hội ý, tổ trọng tài quyết định xử thua võ sĩ Việt Nam vì cho rằng đòn đánh khiến đối phương không thể tiếp tục thi đấu. Phán quyết này khiến Văn Kiên suy sụp hoàn toàn, bật khóc nức nở ngay trên sàn trong khi ban huấn luyện không giấu nổi sự bức xúc.

Trong khi đó, ở bán kết hạng cân 65 kg, võ sĩ Nguyễn Minh Triết bị đối thủ người Malaysia Muhammad Izzu đấm vào vùng cổ. Đòn đánh nguy hiểm khiến VĐV Việt Nam gục xuống sàn và phải đi cấp cứu ngay lập tức. Dù vậy, tổ trọng tài vẫn tuyên bố Izzu thắng trận vì cho rằng anh không phạm lỗi.

Theo luật hiện hành của Pencak Silat, khi một vận động viên mất khả năng thi đấu, ban giám sát phải đánh giá kỹ lưỡng tính hợp lệ, an toàn và kỹ thuật của đòn đánh để đưa ra quyết định cuối cùng. Thế nhưng, chính sự mập mờ trong cách diễn giải luật đã khiến các quyết định nói trên trở thành đề tài tranh cãi lớn.

Đây không phải lần đầu tiên công tác trọng tài ở môn Pencak Silat tại SEA Games 33 vướng phải tranh cãi. Trước đó, vào chiều 15-12, ở trận tứ kết hạng B nữ (50-55 kg) giữa Nor Farah Mazlan (Malaysia) và Chongthima (Thái Lan), đại diện chủ nhà thi đấu lép vế hơn mặc dù các trọng tài đã bỏ qua một số tình huống phạm lỗi của VĐV này. Mặt khác, võ sĩ người Malaysia lại không được tính điểm trong một số pha tấn công.

SEA Games 33: Việt Nam liên tiếp bị xử thua ở môn Pencak Silat - Ảnh 2.

Muhammad Izzu giành chiến thắng sau pha ra đòn vào vùng cổ đối thủ

Chung cuộc, khi điểm số cân bằng 60-60, Mazlan bị xử thua với lý do phạm lỗi nhiều hơn. Bức xúc trước quyết định này, đội Pencak Silat Malaysia phản ứng dữ dội, thậm chí có hành vi "tác động vật lý" với tổ trọng tài khiến lực lượng an ninh phải can thiệp.

Pencak Silat vốn là môn thể thao có luật lệ phức tạp, nhiều điểm khác biệt so với các môn võ đối kháng khác. Tuy nhiên, việc tranh cãi liên tiếp nổ ra, đặc biệt ở những trận đấu có sự tham gia của các VĐV nước chủ nhà, đang làm xói mòn niềm tin của người hâm mộ. Nếu không có những điều chỉnh nghiêm túc, Pencak Silat rất có thể sẽ tiếp tục là "điểm nóng" đầy rủi ro ở các kỳ đại hội trong tương lai.

Tin liên quan

SEA Games 33 ngày 16-12: TTVN giành huy chương vàng thứ 42

SEA Games 33 ngày 16-12: TTVN giành huy chương vàng thứ 42

(NLĐO) – Hoàng Thị Thùy Giang giành chiến thắng ở chung kết đối kháng kickboxing hạng 50 kg, tấm HCV thứ 42 của đoàn Thể thao Việt Nam

Bảng xếp hạng huy chương SEA Games 33 tính đến ngày 16-12

(NLĐO) - Thể thao Việt Nam tiếp tục giữ vị trí trong ba hạng đầu trên bảng xếp hạng huy chương SEA Games 33 được cập nhật liên tục sau 6 ngày tranh tài

Thái Lan rút đội tuyển nữ Liên quân Mobile khỏi SEA Games 33 vì bị tố gian lận

(NLĐO) - Tuyển nữ Liên quân Mobile Thái Lan rút khỏi SEA Games 33 vì sử dụng phần mềm thứ 3 gian lận trong thi đấu.

đi cấp cứu đại diện Việt Nam SEA Games 33 Pencak Silat nước chủ nhà trọng tài
