SEA Games 33 ngày 18-12: Việt Nam quyết tâm bứt phá

Kết thúc ngày thi đấu chính thức thứ 8 tại SEA Games 33, đoàn Việt Nam củng cố vị trí trong ba đoàn dẫn đầu Đại hội. Trong ngày 17-12, Đoàn Thể thao Việt Nam giành thêm 16 HCV, nâng tổng số HCV sau tám ngày thi đấu chính thức lên con số 664. Theo bảng tổng sắp huy chương tạm thời, Đoàn Thể thao Việt Nam đứng ở vị trí thứ ba với 227 huy chương, bao gồm 64 HCV, 69 HCB, 94 HCĐ.

Bảng tổng sắp huy chương tạm thời:

Cú sốc trận chung kết bóng đá nữ đêm 17-12 khiến người hâm mộ xích gần hơn nữa với các "nữ chiến binh Sao vàng", chia sẻ cảm xúc với dàn tuyển thủ về sự bất công đến phi lý của thể thao dù ai cũng biết cuộc chơi luôn tuân thủ luật định. Thấu hiểu với bóng đá nữ, tất cả càng thêm đồng cảm với các đội tuyển thể thao vẫn đang háo hức xung trận, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ.



Bơi, cờ vua tái xuất

Bơi trong hồ đã xong, thế nhưng các kình ngư Nguyễn Huy Hoàng, Mai Trần Anh Tuấn, Võ Thị Mỹ Tiên và Nguyễn Ngọc Tuyết Hân vẫn còn trọng trách giành vàng ở mặt nước mở. Bơi chung kết dọc bờ biển trên hành trình 10 km là thách thức không nhỏ khi các VĐV phải đối mặt với thời tiết, sóng biển, đòi hỏi phải có sự chuẩn bị thật tốt về thể lực, chiến thuật lẫn sức bền.

Huy Hoàng không hể xa lạ với các cự ly bơi đường dài trên biển

Huy Hoàng nhiều phen thử sức bơi đường dài ở các kỳ Đại hội thể thao bãi biển châu Á, thế nên kình ngư quê vùng sông nước Quảng Bình hoàn toàn có thể làm nên chuyện. Mỹ Tiên cũng có cơ hội đổi màu huy chương sau khi giành đến 3 HCB và 4 HCĐ, không có màu vàng, ở các cự ly bơi hồ.

Nguyễn Ngọc Trường Sơn xuất kích nội dung đồng đội cờ vua đánh nhanh

Sau khi chỉ có thể mang về những tấm huy chương bạc và đồng thể loại cờ ASEAN và cờ Maruk, tuyển cờ Việt Nam – với những hảo thủ cờ vua như Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh, Bành Gia Huy hay Phạm Lê Thảo Nguyên, Võ Thị Kim Phụng, Bạch Ngọc Thùy Dương - sẽ quyết tâm tranh chấp huy chương cao nhất ở các nội dung đồng đội cờ vua đánh nhanh.

Từng khuynh đảo các kỳ đại hội trước đây, tuyển Aerobic Việt Nam chính thức xung trận hôm nay với hy vọng dễ dàng vượt qua vòng loại các nội dung đồng đội hoặc đôi nam nữ, làm tiền đề cho đợt thi chung kết.

Aerobic Việt Nam chờ "chiếm sóng" SEA Games 33

Đấu kiếm và bắn cung Việt Nam cũng bước vào các nội dung đồng đội then chốt. Phong độ ổn định ở những ngày trước giúp các tay kiếm cũng như các cung thủ tự tin hướng tới những trận bán kết và chung kết quyết định. Cầu mây có hai trận bán kết nam, nữ và cơ hội giành vàng vẫn mở ra với tuyển Việt Nam.

Mỹ Hạnh từng ba lần giành HCV SEA Games, sẽ dẫn dắt hai em cùng thành công

Nếu như các võ sĩ vật cổ điển đã hoàn thành nhiệm vụ thì với vật tự do, điểm nhấn của ngày thi đấu 18-12 sẽ là màn xuất trận của ba tuyển thủ là chị em ruột, cùng tranh chung kết là Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ Trang và Nguyễn Thị Mỹ Linh. Kỳ tích thú vị này sẽ càng đáng nhớ nếu cả ba chị em cùng mang về HCV cho đội vật tự do nữ Việt Nam.

Hy vọng bắn súng, bóng bàn

Bắn súng, bóng bàn, đua thuyền truyền thống, triathlon, thể thao điện tử đều có khả năng tranh chấp huy chương cao… Tất nhiên, mọi sự chú ý trong ngày tranh tài hôm nay sẽ đổ dồn về Nhà thi đấu Bangkokthonburi, nơi tuyển futsal nữ chinh phục tấm HCV SEA Games đầu tiên lúc 16 giờ 30 và sau đó, tại sân Rajamangala, nơi diễn ra trận chung kết U22 Việt Nam - U22 Thái Lan lúc 19 giờ 30. Thầy trò HLV Kim Sang-sik được kỳ vọng sẽ mang về tấm HCV danh giá sau hành trình nhiều thử thách.

Lich thi đấu ngày 18-12 của Đoàn Thể thao Việt Nam: