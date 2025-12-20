SEA Games 33: Không tạo được "cơn mưa vàng" như mong đợi

Song đoàn Thể thao Việt Nam vẫn có chút nuối tiếc khi không thể tiến sát chỉ tiêu huy chương vàng.

Ở cuộc gặp báo chí một ngày trước lễ bế mạc, trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh khẳng định thể thao Việt Nam gần như hoàn thành mọi mục tiêu đề ra trước ngày lên đường tham dự SEA Games 33. Ông đánh giá cao việc đoàn Việt Nam bứt phá ở các môn trọng điểm, đặc biệt là các môn trong hệ thống Olympic bên cạnh việc xây dựng hình ảnh văn minh, chuyên nghiệp, đúng mực trên đấu trường khu vực.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh kỳ vọng các đội thể thao tiếp tục phấn đấu trong 2 ngày tranh tài còn lại với mục tiêu 90 HCV. Trong ngày 19-12, đoàn Thể thao Việt Nam giành đến 13 HCV, dẫu vậy vẫn còn khoảng cách khá xa so với mong đợi. Được kỳ vọng sẽ tạo được "cơn mưa vàng" khi góp mặt đến 6 trận chung kết, thế nhưng quyền Anh lại chỉ mang về vỏn vẹn một chiến thắng.

Duy nhất nữ võ sĩ Hà Thị Linh chạm tay đến tấm HCV hạng 60 kg nữ trong khi các đồng đội trẻ của cô như Ngô Ngọc Linh Chi, Nguyễn Huyền Trân hay Hoàng Ngọc Mai thì quá non kinh nghiệm, các võ sĩ dày dạn bản lĩnh chiến trận như Nguyễn Văn Đương hay Bùi Phước Tùng lại phải đương đầu cùng dàn đối thủ chủ nhà quyết không bỏ sót danh hiệu nào.

Mất 5 ngôi vô địch như tiên lượng, thể thao Việt Nam thực sự hụt hơi trong việc tăng tốc đến cột mốc 90 HCV. Vật tự do "hụt" 1 ngôi vô địch, đấu kiếm, aerobic hay đua thuyền đều chỉ hoàn thành 50% chỉ tiêu danh hiệu trong ngày, khiến nỗ lực của e-sports (1 HCV), cờ vua (2 HCV) hay bắn súng (3 HCV) hoàn toàn không đủ để "kéo" số HCV như chỉ tiêu đề ra.

Võ sĩ Hà Thị Linh (phải) giành HCV quyền Anh hạng 60 kg nữ. (Ảnh: NGỌC LINH)

Vẫn còn đó những điểm sáng, như cách đô vật Cấn Tất Dự đăng quang trên đất Thái Lan lần này. Ở tuổi 33, Cấn Tất Dự nối dài kỳ tích được viết nên lần đầu từ đại hội năm 2011 tại Indonesia đến 6 lần liên tiếp. Trừ các năm 2015 và 2017, vật không được tổ chức thi đấu, chàng võ sĩ quê Hà Nội thống trị SEA Games suốt 14 năm, đều đặn mỗi kỳ đại hội một tấm HCV.

Hà Minh Thành cũng là một tấm gương tiêu biểu cho sự phấn đấu không mệt mỏi. Bắn súng Việt Nam khép lại chiến dịch SEA Games 33 rất thành công với 8 HCV, 5 HCB, 1 HCĐ. Xạ thủ 40 tuổi Hà Minh Thành chính là người thi đấu cuối cùng, "khóa sổ" hoàn hảo bằng một ngôi vô địch cùng một kỷ lục SEA Games.

Sẽ rất đáng nhớ khi anh mang về tấm HCV quyết định để giúp bắn súng Việt Nam vượt chỉ tiêu 7 HCV đã được giao trước ngày lên đường.

Kể cả khi xảy ra sự cố chấn thương hy hữu của Trần Văn Trường Vũ, vật vẫn có quyền tự hào là một trong hai đội tuyển của Thể thao Việt Nam giàu thành tích nhất đại hội, cùng với điền kinh.

Thêm một kỳ SEA Games đáng nhớ với vật cổ điển và vật tự do Việt Nam, thế lực thống trị đấu trường Đông Nam Á suốt gần 2 thập niên qua.



