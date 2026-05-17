Semenyo lập siêu phẩm, Man City đăng quang FA Cup

Trận chung kết FA Cup đêm 16-5 tại sân Wembley giữa Man City và Chelsea diễn ra căng thẳng không ngoài dự đoán khi cả hai đội đều nhập cuộc thận trọng. Man City là đội kiểm soát bóng vượt trội hơn trong phần lớn thời gian hiệp 1 nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự kín kẽ của Chelsea.



Ngay từ những phút đầu, Antoine Semenyo đã hoạt động rất năng nổ với hai pha dứt điểm liên tiếp nhưng đều bị hàng thủ Chelsea chặn lại. Trong khi đó, Erling Haaland tiếp tục là mũi nhọn nguy hiểm nhất của đội bóng thành Manchester với khả năng di chuyển và gây áp lực thường trực lên hàng thủ đối phương.

Chelsea chủ động chơi phòng ngự phản công và cũng tạo ra vài cơ hội đáng chú ý. Joao Pedro có tình huống thoát xuống nguy hiểm nhưng bị trung vệ Abdukodir Khusanov theo kèm quyết liệt, khiến cú dứt điểm quyết định không thể đánh bại thủ môn James Trafford trong khung thành "The Citizens".

Phút 27, Man City đưa được bóng vào lưới Chelsea sau pha phối hợp giữa Matheus Nunes và Haaland. Tuy nhiên, VAR xác định Nunes đã rơi vào thế việt vị trước đó nên bàn thắng không được công nhận.

Sau giờ nghỉ, Chelsea chơi chủ động hơn với sự cơ động của Moisés Caicedo và Enzo Fernández ở tuyến giữa. Chỉ tiếc là trong lúc đội bóng thành London đang tạo được thế trận cân bằng thì họ bất ngờ nhận đòn quyết định.

Phút 72, Haaland đột phá bên cánh phải rồi căng ngang vào vòng cấm. Trong tư thế quay lưng về khung thành và bị hậu vệ Chelsea áp sát, Semenyo vẫn kịp tung cú chạm gót đầy cảm giác đưa bóng bay vào góc xa, đánh bại hoàn toàn thủ môn Robert Sánchez.

Bàn thắng khiến các khán đài màu xanh tại Wembley bùng nổ. Chelsea lập tức đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ và Enzo Fernández suýt san bằng tỉ số với cú dứt điểm nguy hiểm ít phút sau đó nhưng không thành công.

Ở quãng thời gian còn lại, Man City chủ động giảm nhịp độ trận đấu nhưng vẫn tạo thêm vài cơ hội từ Matheus Nunes và Rayan Cherki. Dù vậy, thủ môn Sánchez đã chơi tập trung để tránh cho Chelsea nhận thêm bàn thua.

Chiến thắng tối thiểu 1-0 giúp Man City giành danh hiệu FA Cup lần thứ 8 trong lịch sử, ngang bằng thành tích của chính Chelsea. Đây cũng là danh hiệu thứ 20 của Man City dưới "triều đại" của Pep Guardiola, bao gồm 5 chức vô địch Cúp Liên đoàn, 3 chức vô địch FA Cup và 6 danh hiệu vô địch Ngoại hạng.

Với cá nhân Semenyo, tiền đạo này đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ Ghana đầu tiên ghi bàn ở một trận chung kết FA Cup. Trước khi gia nhập Man City hồi tháng 1 từ Bournemouuth, Semenyo chưa từng bước lên bục chiến thắng ở bất kỳ giải đấu nào. Giờ đây, anh có đến hai danh hiệu vô địch (League Cup, FA Cup) trong vòng vài tháng kèm thành tích ghi bàn tốt nhất kể từ khi chơi bóng ở Anh (10 bàn tại Bournemouth, 10 bàn tại Man City), tính chung mọi đấu trường.