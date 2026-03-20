Thể thao

Senegal sẽ không từ bỏ chức vô địch CAN Cup

Hoàng Hiệp

(NLĐO) - Senegal được cho là đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao khi bị tước danh hiệu vô địch Cúp bóng đá châu Phi sau 2 tháng đăng quang.

Tháng 1 vừa qua, Senegal vượt qua Morocco với cách biệt tối thiểu trong trận chung kết để lần thứ 2 giành ngôi vô địch châu Phi. Tuy nhiên, tâm điểm lại đổ dồn vào tình huống hỗn loạn cuối trận khi thầy trò HLV Pape Thiaw rời sân để phản đối quyết định thổi phạt đền gây tranh cãi.

Senegal sẽ không từ bỏ chức vô địch CAN Cup - Ảnh 1.

Senegal được yêu cầu trao trả chức vô địch châu Phi sau 2 tháng đăng quang (Ảnh: AP)

Dù Brahim Diaz sau đó không thể đánh bại thủ môn Edouard Mendy từ chấm 11 m và Senegal đã hạ gục Morocco nhờ bàn thắng của Pape Gueye trong hiệp phụ thứ nhất, hành động của Senegal đã phải trả giá sau 2 tháng.

Senegal sẽ không từ bỏ chức vô địch CAN Cup - Ảnh 2.

Khung cảnh hỗn loạn trong trận chung kết Cúp bóng đá châu Phi giữa Senegal và Morocco (Ảnh: AP)

Ban đầu, Morocco nộp đơn lên Ủy ban Kháng cáo Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) sau khi Ủy ban Kỷ luật CAF chỉ đưa ra các án phạt kỷ luật và tài chính mà không thay đổi kết quả trận đấu. Trái với dự đoán, hội đồng phúc thẩm của CAF đã quyết định xử thua Senegal 0-3, qua đó trao chức vô địch châu Phi cho nước chủ nhà.

Quyết định này nhanh chóng gây ra làn sóng tranh cãi dữ dội tại Senegal. Trong thông báo chính thức, Liên đoàn Bóng đá Senegal (FSF) đã thẳng thắn chỉ trích CAF làm việc "không công bằng" và cam kết "bảo vệ quyền lợi của bóng đá Senegal bằng mọi con đường pháp lý có thể".

Augustin Senghor, thành viên Ủy ban Điều hành CAF và cựu Chủ tịch FSF, cũng lên tiếng phản đối chính cơ quan hiện tại của mình. "Trong tình huống như thế này, chúng ta phải đấu tranh chống lại sự bất công. Những gì CAF đang làm là không thể chấp nhận được. Quyết định trao cúp cho Morocco đã vi phạm quy định của FIFA và là điều rất đáng khinh" - ông Senghor nhấn mạnh.

Hiện tại, sự việc đã vượt ra khỏi phạm vi thể thao đơn thuần. Chính phủ Senegal chính thức kêu gọi một "cuộc điều tra quốc tế độc lập về nghi ngờ tham nhũng" liên quan đến phán quyết có lợi cho nước chủ nhà Cúp bóng đá châu Phi mới đây.

Morocco và Senegal từ lâu đã có mối quan hệ mật thiết dựa trên nhiều nét tương đồng về tôn giáo, thương mại và văn hóa. Dòng Tijaniyyah của Sufi giáo được nhiều người dân theo ở cả 2 quốc gia. Các ngân hàng và công ty Morocco đầu tư mạnh vào lĩnh vực tài chính và nông nghiệp của Senegal. Những chương trình giao lưu văn hóa và trao đổi sinh viên cũng thường xuyên được tổ chức.

Senegal sẽ không từ bỏ chức vô địch CAN Cup - Ảnh 3.

Cúp vô địch châu Phi đang được bảo vệ nghiêm ngặt trong doanh trại quân đội Senegal

Sau vụ việc mới đây, nhiều người Senegal cho biết họ đã thay đổi cách nhìn về người dân Morocco theo hướng tiêu cực. Một sinh viên tại Dakar chia sẻ: "Khi mọi việc suôn sẻ, họ gọi chúng tôi là anh em. Nhưng khi mọi việc không theo ý họ, họ bắt đầu cư xử đầy khó chịu".

Theo nhiều nguồn tin, Senegal đã quyết định đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), cơ quan tối cao trong việc phân xử các tranh chấp thể thao quốc tế. Trong khi đó, chiếc cúp châu Phi được CAF yêu cầu trao trả cho Morocco hiện đang ở cùng HLV Pape Thiaw trong doanh trại quân đội. Truyền thông Senegal khẳng định: "Chiếc cúp vẫn đang được quân đội Senegal bảo vệ nghiêm ngặt cho đến khi có thông báo mới".


Tin liên quan

58 ngày sau trận chung kết, Senegal bị tước cúp vô địch châu Phi

(NLĐO) – Sự cố gây tranh cãi nhất lịch sử bóng đá châu Phi đã nổ ra khi Senegal bị tước chức vô địch AFCON 2025, 58 ngày sau trận chung kết hỗn loạn tại Rabat.

Nhà vô địch AFCON Senegal mơ vượt tầm châu Phi

(NLĐO) - Senegal đã khẳng định vị thế số 1 châu Phi khi đăng quang AFCON 2026 theo cách rất châu Phi: Khốc liệt, kịch tính với những khoảnh khắc hỗn loạn.

Chủ tịch FIFA lên án Senegal sau chức vô địch AFCON

(NLĐO) - Chức vô địch AFCON của Senegal đã bị lu mờ bởi hành động thiếu chuẩn mực và bị Chủ tịch FIFA gọi là "không thể chấp nhận".

