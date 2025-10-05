Thị trường tiền số hôm nay, 5-10: Shark Bình bất ngờ không muốn nói lại chuyện cũ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 5-10: Shark Bình bất ngờ không muốn nói lại chuyện cũ

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Chuyên gia dự báo giá Bitcoin có thể điều chỉnh về quanh 118.000 USD trước khi bật tăng trở lại.

Tối 5-10, thị trường tiền số đồng loạt tăng nhẹ. Theo dữ liệu từ sàn giao dịch OKX, trong 24 giờ qua, giá Bitcoin (BTC) tăng 0,5%, lên mức 123.216 USD.

Nhóm altcoin cũng ghi nhận sắc xanh: Ethereum (ETH) tăng 0,6% lên 4.538 USD; BNB tăng 1,3% lên 1.166 USD; Solana (SOL) tăng 0,8% lên 231 USD; XRP tăng 0,3% lên 3 USD.

Bitcoin có thể giảm xuống vùng 118.000 USD

Theo CoinTelegraph, Bitcoin (BTC) đã giảm xuống dưới 123.000 USD sau khi chạm đỉnh mới hơn 125.000 USD trong ngày.

Một số chuyên gia cho rằng đà tăng này có thể chỉ là “bẫy” cho nhà đầu tư mua lên, do thị trường cuối tuần thường thiếu thanh khoản và dễ biến động.

Thị trường tiền số hôm nay, 5-10: Shark Bình bất ngờ không muốn nói lại chuyện cũ - Ảnh 1.

Bitcoin giao dịch ở mức 123.200 USD Nguồn: OKX

Nhà giao dịch CrypNuevo dự đoán giá có thể điều chỉnh về quanh 118.000 USD trước khi bật tăng trở lại, trong khi Rekt Capital cho rằng vùng 124.000 USD vẫn là ngưỡng cản mạnh, có thể khiến BTC giảm khoảng 4% mà vẫn giữ xu hướng tăng dài hạn.

Ngược lại, một số phân tích lạc quan tin rằng dòng tiền tổ chức vẫn đang mua vào, thể hiện qua việc giá tăng mạnh và hầu như không có nhịp điều chỉnh, dấu hiệu cho thấy nhu cầu lớn từ nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Shark Bình không muốn nói lại chuyện cũ

Ngày 5-10, trên trang facebook cá nhân có tích xanh của Shark Bình (Nguyễn Hoà Bình) đã chia sẻ lại một bài viết cùng ngày của Fanpage Shark Nguyễn Hòa Bình, thông báo ngày mai ông sẽ quay lại với công việc hàng ngày, với “sứ mệnh” startup và công nghệ với chuỗi livestream chia sẻ kiến thức về kinh doanh và đời sống.

Đáng chú ý, Fanpage Shark Nguyễn Hòa Bình lưu ý những bình luận khiếm nhã, hoặc về coin vs crypto (tiền số/tiền mã hóa), hoặc không liên quan đến chủ đề phiên livestream… sẽ bị xóa và khóa vì những thông tin cần thiết ông đã nói hết.

Thị trường tiền số hôm nay, 5-10: Shark Bình bất ngờ không muốn nói lại chuyện cũ - Ảnh 2.

Những bình luận liên quan đến coin và crypto trong phiên livestream của Shark Bình vào ngày mai sẽ bị xóa và khóa

Sau khi chia sẻ bài viết này về trang của mình, Shark Bình thông báo không muốn nói lại chuyện cũ.

Thị trường tiền số hôm nay, 5-10: Shark Bình bất ngờ không muốn nói lại chuyện cũ - Ảnh 3.

Shark Bình không muốn nói lại chuyện cũ

Động thái này khiến nhiều người bất ngờ bởi trước đó, trên mạng xã hội, ông đã đăng loạt bài viết để đáp trả sau khi xuất hiện bài viết ẩn danh cáo buộc ông liên quan đến dự án tiền mã hóa AntEx.

Khi đó, viết trên trang cá nhân của mình , ông Bình khẳng định mục đích của ông là "lôi những kẻ phản bội núp trong bóng tối vấy bẩn thanh danh tôi mấy năm qua" ra ánh sáng, thậm chí ông muốn người đả kích ông trong bóng tối ra livestream cùng để làm rõ câu chuyện.

Liên quan đến dự án AntEx của Shark Bình, theo nguồn tin, một số nhà đầu tư đã trình báo tới Công an TP Hà Nội để xác minh về những nghi vấn bất minh của dự án này.

AntEx từng gọi vốn hàng triệu USD nhưng sau đó sụp đổ, khiến không ít nhà đầu tư mất trắng. Shark Bình tự nhận mình cũng là nạn nhân vì bị "rút thảm". Đáng chú ý, dự án có sự góp mặt của quỹ NextTech/Next100 do Shark Bình sáng lập trong vai trò nhà đầu tư.

Dự án AntEx (token AntEx) ra mắt khoảng tháng 9-2021 và từng được giới thiệu là một hệ sinh thái Blockchain "Make in Vietnam" với tham vọng xây dựng sàn giao dịch phi tập trung, ví điện tử và nhiều ứng dụng tài chính số.

Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn ra mắt, tiền số AntEx liên tục lao dốc, mất gần như toàn bộ giá trị, khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ nặng.

Tin liên quan

Thị trường tiền số hôm nay, 4-10: Diễn biến mới nhất liên quan dự án AntEx của Shark Bình

Thị trường tiền số hôm nay, 4-10: Diễn biến mới nhất liên quan dự án AntEx của Shark Bình

(NLĐO) - Bitcoin đã có lúc gần chạm mức kỷ lục mới 124.500 USD và hiện đang giao dịch quanh vùng 122.500 USD.

Nhà đầu tư trình báo công an về dự án tiền số có vốn góp của Shark Bình

(NLĐO) - Một số nhà đầu tư tiền số AntEx trình báo Công an TP Hà Nội về những nghi vấn bất minh của dự án này.

Thị trường tiền số hôm nay, 3-10: Thấy gì từ lùm xùm dự án Antex của Shark Bình?

(NLĐO) - Những người nắm giữ lượng Bitcoin vừa và nhỏ đã bắt đầu gom hàng, trong khi nhóm nhà đầu tư lớn vẫn tiếp tục bán.

bitcoin tiền số Ethereum
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo