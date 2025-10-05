Thị trường tiền số hôm nay, 5-10: Shark Bình bất ngờ không muốn nói lại chuyện cũ

Tối 5-10, thị trường tiền số đồng loạt tăng nhẹ. Theo dữ liệu từ sàn giao dịch OKX, trong 24 giờ qua, giá Bitcoin (BTC) tăng 0,5%, lên mức 123.216 USD.

Nhóm altcoin cũng ghi nhận sắc xanh: Ethereum (ETH) tăng 0,6% lên 4.538 USD; BNB tăng 1,3% lên 1.166 USD; Solana (SOL) tăng 0,8% lên 231 USD; XRP tăng 0,3% lên 3 USD.

Bitcoin có thể giảm xuống vùng 118.000 USD

Theo CoinTelegraph, Bitcoin (BTC) đã giảm xuống dưới 123.000 USD sau khi chạm đỉnh mới hơn 125.000 USD trong ngày.

Một số chuyên gia cho rằng đà tăng này có thể chỉ là “bẫy” cho nhà đầu tư mua lên, do thị trường cuối tuần thường thiếu thanh khoản và dễ biến động.

Bitcoin giao dịch ở mức 123.200 USD Nguồn: OKX

Nhà giao dịch CrypNuevo dự đoán giá có thể điều chỉnh về quanh 118.000 USD trước khi bật tăng trở lại, trong khi Rekt Capital cho rằng vùng 124.000 USD vẫn là ngưỡng cản mạnh, có thể khiến BTC giảm khoảng 4% mà vẫn giữ xu hướng tăng dài hạn.

Ngược lại, một số phân tích lạc quan tin rằng dòng tiền tổ chức vẫn đang mua vào, thể hiện qua việc giá tăng mạnh và hầu như không có nhịp điều chỉnh, dấu hiệu cho thấy nhu cầu lớn từ nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Shark Bình không muốn nói lại chuyện cũ

Ngày 5-10, trên trang facebook cá nhân có tích xanh của Shark Bình (Nguyễn Hoà Bình) đã chia sẻ lại một bài viết cùng ngày của Fanpage Shark Nguyễn Hòa Bình, thông báo ngày mai ông sẽ quay lại với công việc hàng ngày, với “sứ mệnh” startup và công nghệ với chuỗi livestream chia sẻ kiến thức về kinh doanh và đời sống.

Đáng chú ý, Fanpage Shark Nguyễn Hòa Bình lưu ý những bình luận khiếm nhã, hoặc về coin vs crypto (tiền số/tiền mã hóa), hoặc không liên quan đến chủ đề phiên livestream… sẽ bị xóa và khóa vì những thông tin cần thiết ông đã nói hết.

Những bình luận liên quan đến coin và crypto trong phiên livestream của Shark Bình vào ngày mai sẽ bị xóa và khóa

Sau khi chia sẻ bài viết này về trang của mình, Shark Bình thông báo không muốn nói lại chuyện cũ.

Động thái này khiến nhiều người bất ngờ bởi trước đó, trên mạng xã hội, ông đã đăng loạt bài viết để đáp trả sau khi xuất hiện bài viết ẩn danh cáo buộc ông liên quan đến dự án tiền mã hóa AntEx.

Khi đó, viết trên trang cá nhân của mình , ông Bình khẳng định mục đích của ông là "lôi những kẻ phản bội núp trong bóng tối vấy bẩn thanh danh tôi mấy năm qua" ra ánh sáng, thậm chí ông muốn người đả kích ông trong bóng tối ra livestream cùng để làm rõ câu chuyện.

Liên quan đến dự án AntEx của Shark Bình, theo nguồn tin, một số nhà đầu tư đã trình báo tới Công an TP Hà Nội để xác minh về những nghi vấn bất minh của dự án này.

AntEx từng gọi vốn hàng triệu USD nhưng sau đó sụp đổ, khiến không ít nhà đầu tư mất trắng. Shark Bình tự nhận mình cũng là nạn nhân vì bị "rút thảm". Đáng chú ý, dự án có sự góp mặt của quỹ NextTech/Next100 do Shark Bình sáng lập trong vai trò nhà đầu tư.

Dự án AntEx (token AntEx) ra mắt khoảng tháng 9-2021 và từng được giới thiệu là một hệ sinh thái Blockchain "Make in Vietnam" với tham vọng xây dựng sàn giao dịch phi tập trung, ví điện tử và nhiều ứng dụng tài chính số.

Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn ra mắt, tiền số AntEx liên tục lao dốc, mất gần như toàn bộ giá trị, khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ nặng.