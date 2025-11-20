HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Shopee siết chính sách trả hàng, nhà bán và người mua tranh cãi

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Nếu người mua muốn trả hàng nhưng sản phẩm không còn nguyên trạng, nhà bán trên Shopee có thể từ chối nhận lại.

Theo quy định mới của Shopee, từ ngày 24-11, lý do "Hàng nguyên vẹn nhưng không còn nhu cầu" trong quy trình trả hàng, hoàn tiền trên sàn này chỉ còn áp dụng cho hai nhóm người mua: khách hàng hạng Kim cương/Vàng và người dùng gói Shopee VIP. Đây được xem là một trong những thay đổi lớn nhất của nền tảng trong giai đoạn cuối năm.

Theo quy định mới, nếu người mua thuộc nhóm được phép trả hàng vì "không còn nhu cầu", sản phẩm gửi trả phải giữ nguyên trạng thái như khi nhận, bao gồm tem, hộp, phụ kiện, hóa đơn (nếu có) và chưa qua sử dụng hoặc bị tác động làm thay đổi tình trạng hàng mới. Trường hợp hàng không còn nguyên vẹn, người bán có quyền từ chối nhận hoặc khiếu nại, dựa trên bằng chứng mở hộp.

Shopee siết chính sách trả hàng hoàn tiền , người mua có còn dễ dàng trục lợi? - Ảnh 1.

Từ ngày 24-11, lý do trả hàng "Hàng nguyên vẹn nhưng không còn nhu cầu" chỉ áp dụng cho một nhóm khách hàng theo quy định của sàn

Ông Nguyễn Mạnh Tấn, Giám đốc Marketing Haravan, doanh nghiệp cung cấp giải pháp thương mại điện tử và bán lẻ, nhận định động thái siết lại lý do trả hàng này nhằm nâng cao ý thức mua sắm có trách nhiệm. Trong thời gian qua, việc trả hàng vì lý do cảm tính, "đổi ý", hoặc mua theo tâm trạng khiến nhiều nhà bán chịu tổn thất lớn, từ chi phí vận hành đến rủi ro hàng hoàn không đúng.

"Chính sách mới buộc người tiêu dùng cân nhắc kỹ trước khi đặt hàng, hạn chế mua theo cảm xúc nhất thời. Đồng thời, yêu cầu hàng trả lại phải nguyên trạng sẽ góp phần bảo vệ người bán và giảm áp lực khi xử lý đổi trả" – ông Tấn phân tích.

Tuy vậy, thay đổi này cũng gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong giới bán hàng và người mua hàng. Không ít nhà bán cho biết chính sách mới giúp giảm bớt áp lực đổi trả nhưng việc Shopee đẩy mạnh gói VIP với phí 29.000 đồng/tháng cũng có thể khiến người mua hiểu rằng muốn "đổi ý" thì phải trả thêm tiền.

Ông Thành Nam, nhà bán đồ gia dụng, cho rằng Shopee nên bổ sung lý do "Muốn đổi sang sản phẩm khác và tự trả phí vận chuyển 2 chiều", giúp minh bạch và hạn chế tình trạng lợi dụng quy định trả hàng. Ngoài ra, ông kiến nghị nền tảng yêu cầu video quay cảnh đóng gói – mở gói để bảo đảm công bằng cho cả hai bên.

Trong khi đó, người mua cho biết họ đôi khi gặp nhà bán giao sai mẫu, mô tả không đúng hoặc né tránh trách nhiệm, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng. Việc Shopee siết chính sách trả hàng hoàn tiền càng khiến quyền lợi của họ bị ảnh hưởng. 

Tin liên quan

(NLĐO)- Shopee lưu ý trong giai đoạn đầu triển khai, sàn sẽ tiến hành áp dụng với lần lượt từng nhóm người tiêu dùng.

người tiêu dùng thương mại điện tử Shopee trả hàng hoàn tiền
