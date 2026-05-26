HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Siết chặt phòng tuyến ngăn dịch Ebola

NGỌC DUNG

Bộ Y tế nhận định nguy cơ Ebola xâm nhập vào Việt Nam ở mức thấp do lây qua tiếp xúc trực tiếp, tuy nhiên toàn ngành vẫn duy trì cảnh giác cao độ

Dù Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu do đợt bùng phát tại Congo (hơn 750 ca mắc, 177 ca tử vong tính đến 22-5), Ebola chưa lan rộng toàn thế giới. Bệnh có tỉ lệ tử vong lên tới 90%.

Giám sát gắt gao cửa khẩu và bệnh viện

Trước diễn biến phức tạp của dịch Ebola, Bộ Y tế nhận định nguy cơ bệnh xâm nhập Việt Nam hiện ở mức thấp. Tuy nhiên, toàn ngành vẫn được yêu cầu duy trì cảnh giác cao độ, tăng cường giám sát tại cửa khẩu, bệnh viện, cập nhật hướng dẫn chuyên môn và khuyến cáo người dân phòng bệnh.

Trao đổi về nguy cơ dịch bệnh từ khu vực châu Phi, ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), cho biết mới đây, Bộ Y tế đã trực tiếp làm việc với WHO, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), cùng các chuyên gia, bệnh viện và viện nghiên cứu trong nước để đánh giá nguy cơ dịch xâm nhập vào Việt Nam. Các chuyên gia đều nhận định khả năng virus Ebola xâm nhập vào Việt Nam là thấp.

Tuy nhiên, ông Sơn nhấn mạnh nguy cơ vẫn hiện hữu, bởi Việt Nam có hoạt động du lịch và giao thương quốc tế lớn. Hành khách từ vùng dịch có thể di chuyển qua quốc gia thứ 3 trước khi nhập cảnh. "Đây là căn bệnh rất nguy hiểm. Chúng ta cần nâng cao cảnh giác, tăng cường giám sát và kiểm soát nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam" - ông Sơn nói.

Việt Nam hiện tập trung 2 biện pháp giám sát chính: kiểm soát nghiêm ngặt tại cửa khẩu xuất nhập cảnh và giám sát tại cơ sở khám chữa bệnh dựa trên triệu chứng nghi ngờ. Bộ Y tế đang tích cực phối hợp cùng Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và lực lượng quản lý xuất nhập cảnh để theo dõi sát sao nhóm người nhập cảnh từ châu Phi. Viện Pasteur TP HCM và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương được chỉ đạo sẵn sàng đáp ứng xét nghiệm để chẩn đoán kịp thời. Ngành y tế đang khẩn trương rà soát, cập nhật các hướng dẫn chuyên môn theo diễn biến và khuyến nghị mới nhất từ WHO.

Siết chặt phòng tuyến ngăn dịch Ebola - Ảnh 1.

Bộ Y tế kiểm tra khu vực giám sát y tế với hành khách nhập cảnh tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài. Ảnh: HẢI ANH

Hiểu đúng đường lây để tự bảo vệ mình

Ông Sơn nhấn mạnh Ebola lây qua tiếp xúc trực tiếp với máu và dịch cơ thể người bệnh hoặc người tử vong. Virus xâm nhập qua vùng da tổn thương, niêm mạc mắt, mũi, miệng khi tiếp xúc dịch tiết. Do lây nhiễm chủ yếu xảy ra khi tiếp xúc gần, nếu thực hiện tốt bảo hộ cá nhân và kiểm soát nhiễm khuẩn, nguy cơ bệnh lây lan không cao. Bệnh cũng lây qua vật dụng nhiễm virus như quần áo, chăn màn hoặc kim tiêm đã qua sử dụng.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân không hoang mang nhưng cần nâng cao cảnh giác, đặc biệt với người đi và đến từ vùng có dịch như Congo và Uganda. Người dân cần hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người nghi mắc bệnh, thường xuyên rửa tay, giữ vệ sinh cá nhân và theo dõi sức khỏe sau khi trở về. "Những trường hợp có biểu hiện sốt, mệt mỏi hoặc dấu hiệu bất thường sau khi nhập cảnh từ vùng dịch cần đến cơ sở y tế sớm, đồng thời khai báo rõ lịch trình di chuyển để được theo dõi, xử lý kịp thời" - ông Sơn lưu ý.

Khuyến cáo hiện tập trung vào người đi và đến từ vùng dịch, đặc biệt tại Congo, nơi còn tập quán chạm tay vào người tử vong để tiễn biệt. Trong khi đó, virus Ebola có thể lây qua tiếp xúc với dịch tiết của người tử vong, khiến nguy cơ lây truyền rất cao. Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn, sẵn sàng cách ly và xử trí nếu có ca bệnh. "Điều quan trọng là người dân cần hiểu Ebola là bệnh nguy hiểm nhưng cơ chế lây truyền khác hoàn toàn COVID-19 và không lây dễ dàng qua đường hô hấp. Nếu thực hiện nghiêm biện pháp phòng ngừa, nguy cơ hoàn toàn có thể kiểm soát" - ông Sơn nhấn mạnh.

Với người đi công tác, du lịch tại quốc gia có dịch, cần chủ động phòng bệnh bằng cách đeo khẩu trang, ăn chín uống sôi, rửa tay thường xuyên.

TS Angela Pratt, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam, cho biết virus Bundibugyo (chủng Ebola đang lưu hành) rất hiếm gặp, hiện chưa có vắc-xin và thuốc điều trị đặc hiệu. Dù WHO đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu, song chưa áp dụng hạn chế đi lại. Nhằm ngăn chặn nguy cơ xâm nhập, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) yêu cầu cơ sở y tế lưu ý trường hợp nhập cảnh từ quốc gia có dịch trong 21 ngày, siết chặt sàng lọc và cách ly nghiêm ngặt mọi trường hợp nghi ngờ. 

Tin liên quan

Dịch Ebola lan nhanh ở Congo

Dịch Ebola lan nhanh ở Congo

Theo thống kê mới nhất, đã có 82 ca bệnh được xác nhận tại DRC, trong đó có 7 người đã tử vong.

4 điểm bất thường của đợt dịch Ebola khiến 131 người tử vong

(NLĐO) - Bộ Y tế nhận định nguy cơ Ebola xâm nhập Việt Nam ở mức thấp, nhưng không loại trừ khả năng xuất hiện ca bệnh từ vùng dịch Congo, Uganda.

WHO nâng mức cảnh báo dịch Ebola lên khẩn cấp, Bộ Y tế lên tiếng

(NLĐO) - Bộ Y tế thông tin về dịch Ebola sau khi WHO tuyên bố đợt bùng phát tại Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế.

WHO Ebola dịch Dịch Ebola
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo