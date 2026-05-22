Sức khỏe

4 điểm bất thường của đợt dịch Ebola khiến 131 người tử vong

D.Thu

(NLĐO) - Bộ Y tế nhận định nguy cơ Ebola xâm nhập Việt Nam ở mức thấp, nhưng không loại trừ khả năng xuất hiện ca bệnh từ vùng dịch Congo, Uganda.

Sáng 22-5, Bộ Y tế họp trực tuyến về công tác giám sát, phòng chống bệnh do virus Ebola trong bối cảnh dịch tại Congo và Uganda diễn biến phức tạp.

Bộ Y tế họp về công tác giám sát, phòng chống bệnh do virus Ebola. Ảnh: Lam Anh

Ông Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Phòng bệnh, cho biết Ebola là bệnh truyền nhiễm nhóm A đặc biệt nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh, tỉ lệ tử vong có thể lên tới 90%.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đợt bùng phát hiện nay tại Cộng hòa Dân chủ Congo liên quan chủng virus Bundibugyo. Ngày 5-5, WHO ghi nhận 4 nhân viên y tế tại tỉnh Ituri tử vong, đến 15-5 xác nhận nguyên nhân do Ebola. Tính đến 18-5, Congo ghi nhận 516 ca nghi nhiễm, trong đó 131 ca tử vong. Đây là đợt bùng phát Ebola thứ 17 tại nước này kể từ năm 1976.

Tại Uganda, đến 16-5 ghi nhận hai ca mắc, trong đó một ca tử vong. Cả hai trường hợp đều đến từ Congo.

Ngày 17-5, WHO công bố dịch Ebola do chủng Bundibugyo tại Congo và Uganda là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế.

Theo ông Đức, đợt dịch lần này có 4 điểm bất thường. Thứ nhất, xuất hiện các chùm ca tử vong trong cộng đồng và nhân viên y tế, làm dấy lên lo ngại về lây nhiễm trong cơ sở khám chữa bệnh. Thứ hai, chưa xác định rõ quy mô lây lan và mối liên quan dịch tễ. Thứ ba, tỉ lệ mẫu dương tính cao và số ca nghi nhiễm tăng nhanh tại nhiều khu vực ở tỉnh Ituri. Thứ tư, dịch đã ghi nhận lây lan qua các quốc gia chung đường biên giới.

WHO đánh giá nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng ở mức cao tại các quốc gia bị ảnh hưởng và khu vực, song ở mức thấp trên phạm vi toàn cầu, trong đó có Việt Nam.

Tăng cường công tác kiểm dịch tại các cửa khẩu quốc tế

Đến ngày 21-5, Việt Nam chưa ghi nhận ca Ebola. Bộ Y tế nhận định nguy cơ dịch xâm nhập nước ta ở mức thấp, song không loại trừ khả năng xuất hiện ca bệnh thông qua hành khách nhập cảnh từ vùng dịch.

Theo Cục Phòng bệnh, virus Ebola lây từ động vật hoang dã sang người và lây giữa người với người qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết, cơ quan nội tạng hoặc vật dụng nhiễm mầm bệnh. Hiện WHO không khuyến cáo triển khai kiểm tra sàng lọc nhập cảnh diện rộng tại các sân bay nằm ngoài khu vực ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh.

Từ năm 1976 đến nay, dịch bệnh Ebola được ghi nhận tại 13 quốc gia châu Phi. Các quốc gia ngoài châu Phi gồm Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh, Ý từng ghi nhận ca bệnh xâm nhập. Hầu hết là nhân viên y tế tham gia hỗ trợ chống dịch hoặc công dân di chuyển từ vùng dịch trở về.

Hiện thế giới có vắc-xin và thuốc điều trị đặc hiệu cho chủng Ebola, song chưa có vắc-xin và thuốc điều trị đặc hiệu với chủng Bundibugyo gây ra đợt dịch hiện nay.

