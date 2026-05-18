WHO nâng mức cảnh báo dịch Ebola lên khẩn cấp, Bộ Y tế lên tiếng

Tối 17-8, Bộ Y tế thông tin về dịch Ebola, cho biết Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã tuyên bố đợt bùng phát tại Cộng hòa dân chủ Congo và Uganda là tình trạng y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế.

WHO cảnh báo khẩn cấp vì bùng dịch Ebola

Theo đó, dịch sốt xuất huyết do virus Ebola (chủng Bundibugyo) tại hai quốc gia này được xếp vào nhóm sự kiện y tế công cộng khẩn cấp toàn cầu, nhằm thúc đẩy các nước tăng cường giám sát, phát hiện sớm và chuẩn bị ứng phó, không đồng nghĩa dịch đã lan rộng trên phạm vi toàn cầu.

Tính đến 16-5, Cộng hòa dân chủ Congo ghi nhận 8 ca xác định, 246 ca nghi ngờ và 80 ca tử vong nghi liên quan tại tỉnh Ituri; Uganda có 2 ca xác định, trong đó 1 ca tử vong tại Kampala, đều là người nhập cảnh từ Congo.

Ebola là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, lây qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch cơ thể người bệnh hoặc người tử vong, cũng như bề mặt, vật dụng nhiễm mầm bệnh; triệu chứng gồm sốt, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, đau họng, nôn, tiêu chảy, đau bụng, phát ban, một số trường hợp xuất huyết, thời gian ủ bệnh 2-21 ngày.

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đang theo dõi sát diễn biến, cập nhật thông tin từ WHO, đồng thời tăng cường giám sát tại cơ sở y tế và kiểm dịch tại cửa khẩu.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân không hoang mang, theo dõi thông tin chính thức; người trở về từ vùng dịch tự theo dõi sức khỏe trong 21 ngày; tránh tiếp xúc với người nghi mắc bệnh hoặc dịch cơ thể, đồ dùng của người bệnh.

Khi có triệu chứng như sốt, mệt mỏi, đau đầu, nôn, tiêu chảy hoặc xuất huyết sau khi về từ vùng dịch, cần đến cơ sở y tế và khai báo lịch sử đi lại, tiếp xúc để được hướng dẫn kịp thời. Bộ sẽ tiếp tục cập nhật và điều chỉnh biện pháp phòng, chống phù hợp diễn biến dịch.