Siêu dự bị lập công, Barcelona thắng tưng bừng trận derby Catalunya

Không nhiều đội bóng dám xưng danh nhờ hàng thủ thế nhưng Barcelona lại đi ngược hoàn toàn quan điểm ấy, chí ít cũng ở trận derby xứ Catalunya với đại kình địch Espanyol tại sân RCDE. Các chân sút quan trọng thay nhau ghi bàn trong vài phút cuối trận nhưng công sức lớn nhất ở trận đấu này hoàn toàn thuộc về "người nhện" Joan Garcia phía Barcelona…



Trước giờ bóng lăn, bầu không khí thù địch bao trùm khắp khán đài như thường khi, trong đó phần lớn sức ép hướng về phía thủ môn Joan Garcia khiến Barcelona nhập cuộc không hề dễ dàng. Đội khách suýt có bàn mở tỉ số ngay phút thứ 3 nhưng Ferran Torres lại xử lý hỏng trong pha đối mặt thủ môn.

Espanyol tạo sức ép khủng khiếp sang phần sân Barcelona

Ở phần sân ngược lại, Espanyol cũng cho thấy sự nguy hiểm với lối chơi áp sát và phản công nhanh, đáng kể nhất là cú đánh đầu từ quả phạt góc của Leandro Cabrera ở phút thứ 9. Barcelona cầm bóng vượt trội nhưng liên tục rơi vào thế bị động mỗi khi mất bóng. Lamine Yamal chỉ có một cú cứa lòng chệch cột, trong khi Espanyol nhiều lần khiến hàng thủ đội khách chao đảo.

Joan Garcia là điểm tựa vững chắc của Barcelona

Trong thế trận không nhiều điểm nhấn, ngôi sao sáng nhất hiệp 1 không ai khác ngoài Joan Garcia, tác giả pha cứu thua bằng một tay xuất thần trước cú đánh đầu cận thành của Pere Milla ngay trước giờ nghỉ. Kết quả hòa 0-0 khi đôi bên ra sân tạm nghỉ phản ánh đúng cục diện giằng co trên sân.

Sang hiệp 2, tính chất quyết liệt của trận derby càng được đẩy cao. HLV Hansi Flick bắt đầu tung ra những "quân bài tẩy" và sự thay đổi nhanh chóng phát huy hiệu quả. Fermin Lopez mang đến nguồn năng lượng mới, giúp tuyến giữa Barcelona chơi tốc độ và trực diện hơn. Dù vậy, Espanyol mới là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn trong khoảng giữa hiệp.

Bước ngoặt của trận đấu được tạo ra bởi dàn sao dự bị của đội khách

Ở thời điểm khó khăn nhất, Joan Garcia tiếp tục sắm vai người hùng. Thủ môn trẻ liên tiếp chiến thắng trong các pha đối mặt với Roberto Fernandez, Tyrhys Dolan và Carlos Romero, với những pha phản xạ ở cự ly gần khiến khán giả chủ nhà không khỏi tiếc nuối. Sự chắc chắn của Joan Garcia đã giữ cho Barcelona đứng vững và chờ thời cơ.

Dani Olmo ghi siêu phẩm mở tỉ số

Bước ngoặt đến ở phút 86. Từ nỗ lực pressing và pha xử lý đầy năng lượng của Fermin Lopez, Dani Olmo tung cú dứt điểm tinh tế, phá vỡ thế bế tắc. Khi Espanyol buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ, khoảng trống phía sau lộ ra. Phút 90, một cầu thủ vào sân thay người khác là Robert Lewandowski chọn vị trí chính xác, kết thúc đường chuyền của Fermin Lopez bằng động tác dù không gọn gàng nhưng đủ để đánh bại thủ thành Marko Dmitrovic, ấn định chiến thắng 2-0.

Hai người hùng Dani Olmo và Robert Lewandowski trong niềm vui chiến thắng

Thắng lợi này cho thấy chiều sâu đội hình và khả năng xoay chuyển cục diện của Barcelona từ ghế dự bị. Tuy nhiên, nhân vật nổi bật nhất trận derby vẫn là Joan Garcia – người hùng thầm lặng đã tạo nền móng cho chiến thắng bằng hàng loạt pha cứu thua mang tính quyết định, góp phần chặn đứng t chuỗi 5 trận toàn thắng của Espanyol.