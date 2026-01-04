Siêu dự bị lập công, Barcelona thắng tưng bừng trận derby Catalunya

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Siêu dự bị lập công, Barcelona thắng tưng bừng trận derby Catalunya

Đông Linh (theo barcelonafc)

(NLĐO) – Hai bàn thắng muộn trong vòng 4 phút cuối giúp Barcelona giành trọn 3 điểm trước Espanyol, nới rộng khoảng cách tới 7 điểm trên đỉnh bảng La Liga.

Không nhiều đội bóng dám xưng danh nhờ hàng thủ thế nhưng Barcelona lại đi ngược hoàn toàn quan điểm ấy, chí ít cũng ở trận derby xứ Catalunya với đại kình địch Espanyol tại sân RCDE. Các chân sút quan trọng thay nhau ghi bàn trong vài phút cuối trận nhưng công sức lớn nhất ở trận đấu này hoàn toàn thuộc về "người nhện" Joan Garcia phía Barcelona…

Trước giờ bóng lăn, bầu không khí thù địch bao trùm khắp khán đài như thường khi, trong đó phần lớn sức ép hướng về phía thủ môn Joan Garcia khiến Barcelona nhập cuộc không hề dễ dàng. Đội khách suýt có bàn mở tỉ số ngay phút thứ 3 nhưng Ferran Torres lại xử lý hỏng trong pha đối mặt thủ môn.

Siêu dự bị lập công, Barcelona thắng tưng bừng trận derby Catalunya - Ảnh 1.

Espanyol tạo sức ép khủng khiếp sang phần sân Barcelona

Ở phần sân ngược lại, Espanyol cũng cho thấy sự nguy hiểm với lối chơi áp sát và phản công nhanh, đáng kể nhất là cú đánh đầu từ quả phạt góc của Leandro Cabrera ở phút thứ 9. Barcelona cầm bóng vượt trội nhưng liên tục rơi vào thế bị động mỗi khi mất bóng. Lamine Yamal chỉ có một cú cứa lòng chệch cột, trong khi Espanyol nhiều lần khiến hàng thủ đội khách chao đảo.

Siêu dự bị lập công, Barcelona thắng tưng bừng trận derby Catalunya - Ảnh 2.

Joan Garcia là điểm tựa vững chắc của Barcelona

Trong thế trận không nhiều điểm nhấn, ngôi sao sáng nhất hiệp 1 không ai khác ngoài Joan Garcia, tác giả pha cứu thua bằng một tay xuất thần trước cú đánh đầu cận thành của Pere Milla ngay trước giờ nghỉ. Kết quả hòa 0-0 khi đôi bên ra sân tạm nghỉ phản ánh đúng cục diện giằng co trên sân.

TIN LIÊN QUAN

Sang hiệp 2, tính chất quyết liệt của trận derby càng được đẩy cao. HLV Hansi Flick bắt đầu tung ra những "quân bài tẩy" và sự thay đổi nhanh chóng phát huy hiệu quả. Fermin Lopez mang đến nguồn năng lượng mới, giúp tuyến giữa Barcelona chơi tốc độ và trực diện hơn. Dù vậy, Espanyol mới là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn trong khoảng giữa hiệp.

Siêu dự bị lập công, Barcelona thắng tưng bừng trận derby Catalunya - Ảnh 3.

Bước ngoặt của trận đấu được tạo ra bởi dàn sao dự bị của đội khách

Ở thời điểm khó khăn nhất, Joan Garcia tiếp tục sắm vai người hùng. Thủ môn trẻ liên tiếp chiến thắng trong các pha đối mặt với Roberto Fernandez, Tyrhys Dolan và Carlos Romero, với những pha phản xạ ở cự ly gần khiến khán giả chủ nhà không khỏi tiếc nuối. Sự chắc chắn của Joan Garcia đã giữ cho Barcelona đứng vững và chờ thời cơ.

Siêu dự bị lập công, Barcelona thắng tưng bừng trận derby Catalunya - Ảnh 4.

Dani Olmo ghi siêu phẩm mở tỉ số

Bước ngoặt đến ở phút 86. Từ nỗ lực pressing và pha xử lý đầy năng lượng của Fermin Lopez, Dani Olmo tung cú dứt điểm tinh tế, phá vỡ thế bế tắc. Khi Espanyol buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ, khoảng trống phía sau lộ ra. Phút 90, một cầu thủ vào sân thay người khác là Robert Lewandowski chọn vị trí chính xác, kết thúc đường chuyền của Fermin Lopez bằng động tác dù không gọn gàng nhưng đủ để đánh bại thủ thành Marko Dmitrovic, ấn định chiến thắng 2-0.

Siêu dự bị lập công, Barcelona thắng tưng bừng trận derby Catalunya - Ảnh 5.

Hai người hùng Dani Olmo và Robert Lewandowski trong niềm vui chiến thắng

Thắng lợi này cho thấy chiều sâu đội hình và khả năng xoay chuyển cục diện của Barcelona từ ghế dự bị. Tuy nhiên, nhân vật nổi bật nhất trận derby vẫn là Joan Garcia – người hùng thầm lặng đã tạo nền móng cho chiến thắng bằng hàng loạt pha cứu thua mang tính quyết định, góp phần chặn đứng t chuỗi 5 trận toàn thắng của Espanyol.

Siêu dự bị lập công, Barcelona thắng tưng bừng trận derby Catalunya - Ảnh 6.

Barcelona một lần nữa lấn lướt Espanyol ở derby Catalunya

Tin liên quan

Đánh chìm "Tàu ngầm vàng", Barcelona vô địch lượt đi La Liga

Đánh chìm "Tàu ngầm vàng", Barcelona vô địch lượt đi La Liga

(NLĐO) - Raphinha và Lamine Yamal tỏa sáng giúp Barcelona giành chiến thắng 2-0 trên sân của Villarreal, khép lại năm 2025 với ngôi đầu La Liga.

Hat-trick của Ferran Torres giúp Barcelona thắng trận cầu 8 bàn

(NLĐO) - Barcelona nối dài chuỗi trận bất bại trước Real Betis lên con số 10 bằng chiến thắng kịch tính 5-3 ngay trên sân Benito Villamarín ở vòng 15 La Liga.

Barcelona thắng tưng bừng ngày trở lại Nou Camp

(NLĐO) - Sân Nou Camp chào đón cổ động viên Barcelona trở lại sau 909 ngày đại tu, nâng cấp và "La Blaugrana" chào sân mới bằng chiến thắng 4-0 trước Bilbao.

Barcelona La Liga Robert Lewandowski Dani Olmo Espanyol Espanyol 0-2 Barcelona vòng 19 La Liga
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo