Siêu mẫu Kỳ Hân: "Pickleball không chỉ là cuộc chơi, đó là cách tôi sống trọn vẹn hơn mỗi ngày"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Siêu mẫu Kỳ Hân: "Pickleball không chỉ là cuộc chơi, đó là cách tôi sống trọn vẹn hơn mỗi ngày"

Thùy Trang

(NLĐO) - Siêu mẫu Kỳ Hân cùng thương hiệu thời trang pickleball Broaden sẽ đồng hành với giải Pickleball Báo Người Lao Động 2026, diễn ra ngày 13-6.

Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026, diễn ra vào ngày 13-6 tại cụm sân Banger (TP HCM) đang đến gần, và cái tên thu hút nhiều sự chú ý không chỉ bởi sắc vóc mà còn bởi tinh thần thi đấu mạnh mẽ chính là siêu mẫu Kỳ Hân. Từ một người "không có chút liên quan" đến pickleball, cô giờ đây trở thành một trong những gương mặt tích cực lan tỏa bộ môn này.

Cơ duyên bất ngờ và "cú nghiện" không lối thoát

Siêu mẫu Kỳ Hân: "Pickleball không chỉ là cuộc chơi, đó là cách tôi sống trọn vẹn hơn mỗi ngày" - Ảnh 1.

Kỳ Hân với đam mê bất tận với môn pickleball

Kỳ Hân kể lại cơ duyên đến với pickleball: "Đó đúng là một cái duyên. Trước đây tôi không hề có ý định chơi vì nghe nói môn này cũng nhiều 'drama'. Nhưng một ngày, anh Quân gọi tôi dậy, bảo thay đồ đi tập vì… đã đóng tiền rồi. Kiểu như biết tôi tiếc tiền nên chắc chắn sẽ đi".

Buổi tập đầu tiên lại trở thành bước ngoặt. "Tôi thấy dễ hiểu, dễ chơi và bắt đầu bị cuốn lúc nào không hay. Đến giờ thì… nghiện thật rồi" - Kỳ Hân nói.

Điều khiến pickleball giữ chân Kỳ Hân không chỉ là sự đơn giản mà còn là hiệu quả rõ rệt. "Đây là môn đối kháng, vận động liên tục nên đốt mỡ rất tốt. Vừa vui, vừa khỏe, vừa đẹp - lý do đủ để rất nhiều chị em mê mẩn".

Ấn tượng đầu tiên của cô về sân đấu cũng rất đặc biệt. "Sân nhỏ hơn tennis nên tôi nghĩ chắc đỡ mệt. Không khí thì cực kỳ sôi động - mọi người cười nói, hò hét theo từng điểm số. Điều đó khiến tôi tò mò và muốn chinh phục".

Từ sàn runway đến sân đấu: một Kỳ Hân khác

Siêu mẫu Kỳ Hân: "Pickleball không chỉ là cuộc chơi, đó là cách tôi sống trọn vẹn hơn mỗi ngày" - Ảnh 2.
Siêu mẫu Kỳ Hân: "Pickleball không chỉ là cuộc chơi, đó là cách tôi sống trọn vẹn hơn mỗi ngày" - Ảnh 3.
Siêu mẫu Kỳ Hân: "Pickleball không chỉ là cuộc chơi, đó là cách tôi sống trọn vẹn hơn mỗi ngày" - Ảnh 4.
Siêu mẫu Kỳ Hân: "Pickleball không chỉ là cuộc chơi, đó là cách tôi sống trọn vẹn hơn mỗi ngày" - Ảnh 5.

Kỳ Hân từ sàn runway..

Là một siêu mẫu, Kỳ Hân vốn gắn liền với hình ảnh chỉn chu, quyến rũ. Nhưng pickleball đã mang đến một phiên bản Kỳ Hân hoàn toàn khácnăng động, giản dị và gần gũi hơn. "Tôi sống tích cực hơn, vui vẻ hơn. Trước đây ra ngoài là phải trang điểm, làm tóc, ăn mặc thật đẹp. Nhưng bây giờ, mặt mộc ra sân là chuyện bình thường. Tôi thấy thoải mái với chính mình hơn rất nhiều" - cô nói.

Kỳ Hân cũng thẳng thắn thừa nhận từng gặp chấn thương nặng vì "ham chơi". "Nếu không kiểm soát, chơi quá sức thì rất dễ chấn thương. Tôi đã trải qua nên hiểu rõ điều đó". 

Khi được hỏi về điểm tương đồng giữa trình diễn và thi đấu, Kỳ Hân không ngần ngại: "Đó là sự hết mình. Sàn diễn là của tôi, và sân đấu cũng vậy. Khi đã bước vào, tôi luôn muốn thể hiện tốt nhất".

Siêu mẫu Kỳ Hân: "Pickleball không chỉ là cuộc chơi, đó là cách tôi sống trọn vẹn hơn mỗi ngày" - Ảnh 6.
Siêu mẫu Kỳ Hân: "Pickleball không chỉ là cuộc chơi, đó là cách tôi sống trọn vẹn hơn mỗi ngày" - Ảnh 7.
Siêu mẫu Kỳ Hân: "Pickleball không chỉ là cuộc chơi, đó là cách tôi sống trọn vẹn hơn mỗi ngày" - Ảnh 8.
Siêu mẫu Kỳ Hân: "Pickleball không chỉ là cuộc chơi, đó là cách tôi sống trọn vẹn hơn mỗi ngày" - Ảnh 9.
Siêu mẫu Kỳ Hân: "Pickleball không chỉ là cuộc chơi, đó là cách tôi sống trọn vẹn hơn mỗi ngày" - Ảnh 10.
Siêu mẫu Kỳ Hân: "Pickleball không chỉ là cuộc chơi, đó là cách tôi sống trọn vẹn hơn mỗi ngày" - Ảnh 11.

... tới sân đấu pickleball

Vì biết thể lực bản thân không mạnh nên Kỳ Hân chọn chiến thuật, đánh khéo léo làm "vũ khí". "Tay tôi khá yếu nên không thể đánh sức mạnh. Tôi ưu tiên chiến thuật và sự tỉnh táo trong từng pha bóng".

Pickleball cũng giúp cô thay đổi về tinh thần. "Lần đầu thi đấu, tim tôi đập hơn 149 nhịp/phút, tay run và gần như không chơi được. Nhưng sau đó, tôi tự rèn bằng cách tham gia nhiều giải. Giờ thì lì hơn, bớt sợ hơn - không chỉ trong thể thao mà cả ngoài đời".

Hướng đến giải đấu ý nghĩa

Trở lại với Pickleball do Báo Người Lao Động tổ chức năm 2026, Kỳ Hân không giấu được sự háo hức. "Năm ngoái tôi lỡ hẹn vì chấn thương, nên năm nay rất mong chờ. Đây là giải đấu vừa kết nối cộng đồng vừa lan tỏa yêu thương". 

Mục tiêu của cô khá thực tế nhưng vẫn đầy quyết tâm: "Tôi muốn lên bục nhận giải, còn thứ hạng thì… chưa dám nói trước. Quan trọng là chơi hết mình".

Theo Kỳ Hân, sức hút của giải không chỉ nằm ở tính cạnh tranh mà còn ở ý nghĩa cộng đồng. "Anh chị em nghệ sĩ được kết nối, vừa chơi vui vừa giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Giải luôn tổ chức rất chỉnh chu và công bằng".

Siêu mẫu Kỳ Hân: "Pickleball không chỉ là cuộc chơi, đó là cách tôi sống trọn vẹn hơn mỗi ngày" - Ảnh 12.

Với Hân, một lần tình cờ thành cơn nghiện mãi mãi

Cô cũng tin rằng sự tham gia của nghệ sĩ góp phần lan tỏa pickleball mạnh mẽ hơn. "Mỗi người đều có cộng đồng riêng. Khi chia sẻ những khoảnh khắc tích cực, năng lượng đó sẽ lan đi rất nhanh".

Vì sao pickleball "gây nghiện"?

Lý giải về sức hút của pickleball, Kỳ Hân dùng ba từ: "Dễ - Vui - Mê". "Môn này dễ tiếp cận, luật đơn giản, chi phí không quá cao. Nhưng mỗi cú chạm bóng đều mang lại cảm giác phấn khích. Đó là lý do ai chơi rồi cũng dễ bị ghiền".

Những trận đấu đáng nhớ với cô luôn là những pha bóng đẹp, những màn rượt đuổi điểm số gay cấn và cả những khoảnh khắc tranh cãi "trong hay ngoài" đầy kịch tính.

Nếu ví pickleball như một phong cách thời trang, cô không ngần ngại: "Đó là phong cách năng động - tự do và tràn đầy năng lượng".

Lan tỏa lối sống khỏe và tích cực
Siêu mẫu Kỳ Hân: "Pickleball không chỉ là cuộc chơi, đó là cách tôi sống trọn vẹn hơn mỗi ngày" - Ảnh 13.
Siêu mẫu Kỳ Hân: "Pickleball không chỉ là cuộc chơi, đó là cách tôi sống trọn vẹn hơn mỗi ngày" - Ảnh 14.
Siêu mẫu Kỳ Hân: "Pickleball không chỉ là cuộc chơi, đó là cách tôi sống trọn vẹn hơn mỗi ngày" - Ảnh 15.
Siêu mẫu Kỳ Hân: "Pickleball không chỉ là cuộc chơi, đó là cách tôi sống trọn vẹn hơn mỗi ngày" - Ảnh 16.
Siêu mẫu Kỳ Hân: "Pickleball không chỉ là cuộc chơi, đó là cách tôi sống trọn vẹn hơn mỗi ngày" - Ảnh 17.
Siêu mẫu Kỳ Hân: "Pickleball không chỉ là cuộc chơi, đó là cách tôi sống trọn vẹn hơn mỗi ngày" - Ảnh 18.
Siêu mẫu Kỳ Hân: "Pickleball không chỉ là cuộc chơi, đó là cách tôi sống trọn vẹn hơn mỗi ngày" - Ảnh 19.
Siêu mẫu Kỳ Hân: "Pickleball không chỉ là cuộc chơi, đó là cách tôi sống trọn vẹn hơn mỗi ngày" - Ảnh 20.
Siêu mẫu Kỳ Hân: "Pickleball không chỉ là cuộc chơi, đó là cách tôi sống trọn vẹn hơn mỗi ngày" - Ảnh 21.
Siêu mẫu Kỳ Hân: "Pickleball không chỉ là cuộc chơi, đó là cách tôi sống trọn vẹn hơn mỗi ngày" - Ảnh 22.
Siêu mẫu Kỳ Hân: "Pickleball không chỉ là cuộc chơi, đó là cách tôi sống trọn vẹn hơn mỗi ngày" - Ảnh 23.
Siêu mẫu Kỳ Hân: "Pickleball không chỉ là cuộc chơi, đó là cách tôi sống trọn vẹn hơn mỗi ngày" - Ảnh 24.

Siêu mẫu Kỳ Hân cùng thương hiệu thời trang pickleball Broaden của mình sẽ đồng hành với giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026, diễn ra ngày 13-6 tại cụm sân Banger (TP HCM).

Không chỉ chơi cho bản thân, Kỳ Hân còn xem pickleball như một cách truyền cảm hứng. "Tôi thường đăng video luyện tập, thi đấu, những khoảnh khắc vui vẻ để mọi người thấy rằng môn này rất dễ tiếp cận và mang lại năng lượng tích cực".

Với phụ nữ hiện đại, cô đưa ra lời khuyên giản dị: "Hãy bắt đầu từ từ, lắng nghe cơ thể mình và chọn môn phù hợp. Quan trọng là hiểu mình cần gì. Phụ nữ đẹp nhất khi tự tin".

Còn với những người chưa từng chơi thể thao, cô khuyến khích: "Đừng ngại. Hãy thử và chinh phục chính mình. Pickleball rất dễ bắt đầu".

Siêu mẫu Kỳ Hân: "Pickleball không chỉ là cuộc chơi, đó là cách tôi sống trọn vẹn hơn mỗi ngày" - Ảnh 25.

Cô tin rằng khi chơi hết mình đã là chiến thắng rồi

Kỳ Hân cũng sẵn sàng "thách đấu" với tinh thần thể thao đúng nghĩa: "Thắng không kiêu, bại không nản. Cứ chơi vui và hết mình".

Nhìn về tương lai, Kỳ Hân không chỉ muốn là người chơi. "Tôi muốn xây dựng cộng đồng tích cực, tổ chức nhiều giải đấu ý nghĩa. Mỗi cú đánh không chỉ là điểm số, mà là cách lan tỏa yêu thương". 

Ở Kỳ Hân, người ta không chỉ thấy một siêu mẫu quyến rũ trên sàn diễn, mà còn là một vận động viên đầy nhiệt huyết trên sân đấu - nơi cô tìm thấy phiên bản chân thật, mạnh mẽ và tự do nhất của chính mình.

Siêu mẫu Kỳ Hân: "Pickleball không chỉ là cuộc chơi, đó là cách tôi sống trọn vẹn hơn mỗi ngày" - Ảnh 26.


Tin liên quan

Siêu mẫu Kỳ Hân với giải Pickleball vì học sinh nghèo hiếu học

Siêu mẫu Kỳ Hân với giải Pickleball vì học sinh nghèo hiếu học

(NLĐO)- Siêu mẫu Kỳ Hân cùng 48 nghệ sĩ và 128 VĐV phong trào tham gia giải pickleball Celebrity Broaden cup.

"Mỹ nhân đẹp nhất Philippines" Marian Rivera diện váy nhà mốt Việt

(NLĐO) - "Mỹ nhân đẹp nhất Philippines" Marian Rivera gây chú ý với sắc vóc trong bộ váy của nhà mốt Việt Hacchic Couture.

Hà Yến Vy bolero, giọng ca được Quang Lê, Quốc Đại ủng hộ

(NLĐO) - Hà Yến Vy bolero là giọng ca đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ khán giả yêu nhạc trữ tình.

Kỳ Hân siêu mẫu Kỳ Hân Kỳ Hân với đam mê pickleball
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo