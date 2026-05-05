Siêu mẫu Kỳ Hân: "Pickleball không chỉ là cuộc chơi, đó là cách tôi sống trọn vẹn hơn mỗi ngày"

Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026, diễn ra vào ngày 13-6 tại cụm sân Banger (TP HCM) đang đến gần, và cái tên thu hút nhiều sự chú ý không chỉ bởi sắc vóc mà còn bởi tinh thần thi đấu mạnh mẽ chính là siêu mẫu Kỳ Hân. Từ một người "không có chút liên quan" đến pickleball, cô giờ đây trở thành một trong những gương mặt tích cực lan tỏa bộ môn này.

Cơ duyên bất ngờ và "cú nghiện" không lối thoát

Kỳ Hân với đam mê bất tận với môn pickleball

Kỳ Hân kể lại cơ duyên đến với pickleball: "Đó đúng là một cái duyên. Trước đây tôi không hề có ý định chơi vì nghe nói môn này cũng nhiều 'drama'. Nhưng một ngày, anh Quân gọi tôi dậy, bảo thay đồ đi tập vì… đã đóng tiền rồi. Kiểu như biết tôi tiếc tiền nên chắc chắn sẽ đi".

Buổi tập đầu tiên lại trở thành bước ngoặt. "Tôi thấy dễ hiểu, dễ chơi và bắt đầu bị cuốn lúc nào không hay. Đến giờ thì… nghiện thật rồi" - Kỳ Hân nói.

Điều khiến pickleball giữ chân Kỳ Hân không chỉ là sự đơn giản mà còn là hiệu quả rõ rệt. "Đây là môn đối kháng, vận động liên tục nên đốt mỡ rất tốt. Vừa vui, vừa khỏe, vừa đẹp - lý do đủ để rất nhiều chị em mê mẩn".

Ấn tượng đầu tiên của cô về sân đấu cũng rất đặc biệt. "Sân nhỏ hơn tennis nên tôi nghĩ chắc đỡ mệt. Không khí thì cực kỳ sôi động - mọi người cười nói, hò hét theo từng điểm số. Điều đó khiến tôi tò mò và muốn chinh phục".

Từ sàn runway đến sân đấu: một Kỳ Hân khác

Kỳ Hân từ sàn runway..

Là một siêu mẫu, Kỳ Hân vốn gắn liền với hình ảnh chỉn chu, quyến rũ. Nhưng pickleball đã mang đến một phiên bản Kỳ Hân hoàn toàn khácnăng động, giản dị và gần gũi hơn. "Tôi sống tích cực hơn, vui vẻ hơn. Trước đây ra ngoài là phải trang điểm, làm tóc, ăn mặc thật đẹp. Nhưng bây giờ, mặt mộc ra sân là chuyện bình thường. Tôi thấy thoải mái với chính mình hơn rất nhiều" - cô nói.

Kỳ Hân cũng thẳng thắn thừa nhận từng gặp chấn thương nặng vì "ham chơi". "Nếu không kiểm soát, chơi quá sức thì rất dễ chấn thương. Tôi đã trải qua nên hiểu rõ điều đó".

Khi được hỏi về điểm tương đồng giữa trình diễn và thi đấu, Kỳ Hân không ngần ngại: "Đó là sự hết mình. Sàn diễn là của tôi, và sân đấu cũng vậy. Khi đã bước vào, tôi luôn muốn thể hiện tốt nhất".

... tới sân đấu pickleball

Vì biết thể lực bản thân không mạnh nên Kỳ Hân chọn chiến thuật, đánh khéo léo làm "vũ khí". "Tay tôi khá yếu nên không thể đánh sức mạnh. Tôi ưu tiên chiến thuật và sự tỉnh táo trong từng pha bóng".

Pickleball cũng giúp cô thay đổi về tinh thần. "Lần đầu thi đấu, tim tôi đập hơn 149 nhịp/phút, tay run và gần như không chơi được. Nhưng sau đó, tôi tự rèn bằng cách tham gia nhiều giải. Giờ thì lì hơn, bớt sợ hơn - không chỉ trong thể thao mà cả ngoài đời".

Hướng đến giải đấu ý nghĩa

Trở lại với Pickleball do Báo Người Lao Động tổ chức năm 2026, Kỳ Hân không giấu được sự háo hức. "Năm ngoái tôi lỡ hẹn vì chấn thương, nên năm nay rất mong chờ. Đây là giải đấu vừa kết nối cộng đồng vừa lan tỏa yêu thương".

Mục tiêu của cô khá thực tế nhưng vẫn đầy quyết tâm: "Tôi muốn lên bục nhận giải, còn thứ hạng thì… chưa dám nói trước. Quan trọng là chơi hết mình".

Theo Kỳ Hân, sức hút của giải không chỉ nằm ở tính cạnh tranh mà còn ở ý nghĩa cộng đồng. "Anh chị em nghệ sĩ được kết nối, vừa chơi vui vừa giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Giải luôn tổ chức rất chỉnh chu và công bằng".

Với Hân, một lần tình cờ thành cơn nghiện mãi mãi

Cô cũng tin rằng sự tham gia của nghệ sĩ góp phần lan tỏa pickleball mạnh mẽ hơn. "Mỗi người đều có cộng đồng riêng. Khi chia sẻ những khoảnh khắc tích cực, năng lượng đó sẽ lan đi rất nhanh".

Vì sao pickleball "gây nghiện"?

Lý giải về sức hút của pickleball, Kỳ Hân dùng ba từ: "Dễ - Vui - Mê". "Môn này dễ tiếp cận, luật đơn giản, chi phí không quá cao. Nhưng mỗi cú chạm bóng đều mang lại cảm giác phấn khích. Đó là lý do ai chơi rồi cũng dễ bị ghiền".

Những trận đấu đáng nhớ với cô luôn là những pha bóng đẹp, những màn rượt đuổi điểm số gay cấn và cả những khoảnh khắc tranh cãi "trong hay ngoài" đầy kịch tính.

Nếu ví pickleball như một phong cách thời trang, cô không ngần ngại: "Đó là phong cách năng động - tự do và tràn đầy năng lượng".

Lan tỏa lối sống khỏe và tích cực

Siêu mẫu Kỳ Hân cùng thương hiệu thời trang pickleball Broaden của mình sẽ đồng hành với giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026, diễn ra ngày 13-6 tại cụm sân Banger (TP HCM).

Không chỉ chơi cho bản thân, Kỳ Hân còn xem pickleball như một cách truyền cảm hứng. "Tôi thường đăng video luyện tập, thi đấu, những khoảnh khắc vui vẻ để mọi người thấy rằng môn này rất dễ tiếp cận và mang lại năng lượng tích cực".

Với phụ nữ hiện đại, cô đưa ra lời khuyên giản dị: "Hãy bắt đầu từ từ, lắng nghe cơ thể mình và chọn môn phù hợp. Quan trọng là hiểu mình cần gì. Phụ nữ đẹp nhất khi tự tin".

Còn với những người chưa từng chơi thể thao, cô khuyến khích: "Đừng ngại. Hãy thử và chinh phục chính mình. Pickleball rất dễ bắt đầu".

Cô tin rằng khi chơi hết mình đã là chiến thắng rồi

Kỳ Hân cũng sẵn sàng "thách đấu" với tinh thần thể thao đúng nghĩa: "Thắng không kiêu, bại không nản. Cứ chơi vui và hết mình".

Nhìn về tương lai, Kỳ Hân không chỉ muốn là người chơi. "Tôi muốn xây dựng cộng đồng tích cực, tổ chức nhiều giải đấu ý nghĩa. Mỗi cú đánh không chỉ là điểm số, mà là cách lan tỏa yêu thương".

Ở Kỳ Hân, người ta không chỉ thấy một siêu mẫu quyến rũ trên sàn diễn, mà còn là một vận động viên đầy nhiệt huyết trên sân đấu - nơi cô tìm thấy phiên bản chân thật, mạnh mẽ và tự do nhất của chính mình.



