Thể thao

"Siêu nhân" Hà Thị Hậu chinh phục đỉnh cao 100 km tại UTMB Chiang Mai 2025

Đông Linh - Ảnh: FBNV, ChiangMai UTMB

(NLĐO) - Vừa vô địch đường chạy 105 km tại giải Tsaigu Trail (Trung Quốc) cách đây 4 tuần, Hà Thị Hậu tiếp tục về nhất cự ly 100 km nữ tại UTMB Hoka Chiang Mai.

Tiếp nối phong độ ấn tượng trên đấu trường châu Á, "nữ hoàng chạy trail" Hà Thị Hậu lại một lần nữa ghi dấu ấn tài năng khi vô địch nội dung nữ cự ly ELEPHANT 100 (95,6 km - 5.118 m+) tại HOKA Chiang Mai UTMB 2025, diễn ra tại Thái Lan.

"Siêu nhân" Hà Thị Hậu chinh phục đỉnh cao 100 km tại UTMB Chiang Mai 2025 - Ảnh 1.

Hà Thị Hậu trên đường chạy 100 km

Xuất phát lúc 9 giờ sáng ở đồi Wat Nhong Bua Noi, Hà Thị Hậu hoàn thành cự ly tranh tài khắc nghiệt khi trời đã sập tối. Với thành tích 10 giờ 43 phút 28 giây, chân chạy 33 tuổi quê Lào Cai không chỉ đứng đầu bảng nữ mà còn xếp hạng 6 chung cuộc (overall), vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh ở cả hai bảng nam và nữ đến từ các cường quốc chạy trail như Trung Quốc, Bồ Đào Nha, Nga…

"Siêu nhân" Hà Thị Hậu chinh phục đỉnh cao 100 km tại UTMB Chiang Mai 2025 - Ảnh 2.

Về đích lúc trời sập tối, sau hơn 10 giờ thi đấu

Thành công ở các giải chạy trail quốc tế uy tín, Hà Thị Hậu cho thấy sức bền lẫn bản lĩnh thi đấu ổn định ở những cung đường có độ cao tích lũy lớn, liên tục lên xuống dốc và vượt hẻm núi trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. ELEPHANT 100 là một trong những cự ly khó nhất của giải Chiang Mai Thailand by UTMB, nơi quy tụ đông đảo VĐV hạng ngôi sao trong hệ thống UTMB World Series.

Hà Thị Hậu về đích thứ 6 tổng sắp, thứ nhất nội dung nữ - Clip: FBNV

Kết quả tại UTMB Chiang Mai 2025 càng thêm ý nghĩa khi chỉ một tháng trước, Hà Thị Hậu vừa đăng quang cự ly 105 km tại giải Tsaigu Trail 2025 (Trung Quốc) - một cuộc đua nổi tiếng với địa hình hiểm trở, thời tiết lạnh và cắt gió, thường được đánh giá ngang tầm các chặng UTMB cấp độ cao của khu vực châu Á.

Việc liên tiếp chiến thắng ở những cự ly trên 100 km chứng minh thể lực sung mãn cùng sự tiến bộ vượt bậc của chân chạy vốn là một hướng dẫn viên du lịch trong nhóm trail runner hàng đầu châu lục.

"Siêu nhân" Hà Thị Hậu chinh phục đỉnh cao 100 km tại UTMB Chiang Mai 2025 - Ảnh 3.

Hà Thị Hậu và chiếc nón lá Việt Nam là hình ảnh quen thuộc tại các giải chạy trail

Năm ngoái, Hà Thị Hậu từng vô địch cự ly 50 km tại Chiang Mai Thailand by UTMB vào tháng 12-2024, thành tích mở đầu cho chuỗi ngày thăng hoa của cô tại hệ thống UTMB. Từ mốc son ấy, Hậu dần trở thành gương mặt quen thuộc trên bục cao nhất các giải trail quốc tế, thường xuyên góp mặt trong top overall và thống trị bảng nữ.

"Siêu nhân" Hà Thị Hậu chinh phục đỉnh cao 100 km tại UTMB Chiang Mai 2025 - Ảnh 4.

Thành tích đáng nể của Hà Thị Hậu, chỉ xếp sau 5 chân chạy nam

Với hai chức vô địch liên tiếp ở các giải đấu lớn trong khu vực, Hà Thị Hậu không chỉ tái khẳng định vị thế "nữ hoàng chạy trail" của Việt Nam, mà còn đưa loại hình chạy trail nước nhà vươn xa hơn trên bản đồ thể thao châu Á.

Thách thức tiếp theo của Hậu sẽ là những cự ly khắc nghiệt hơn trong hệ thống UTMB World Series, nơi cô được kỳ vọng tiếp tục viết nên những mốc son mới cho thể thao Việt Nam.

Thành tích của Hà Thị Hậu trong năm 2025:

+ Vô địch cự ly 100 km tại UTMB Chiang Mai

+ Vô địch cự ly 105 km tại Tsaigu Trail

+ Hạng 2 cự ly 60 km tại UTMB Ninghai

+ Hạng 3 tại Hongkong100

+ Hạng 6 tại Western States 100

+ Vô địch cự ly 75 km tại Vietnam Moutain Marathon 2025

Hà Thị Hậu chạy trial UTMB Chiang Mai 100 km
