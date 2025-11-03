Hà Thị Hậu - "tượng đài" làng chạy bộ Việt Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Hà Thị Hậu - "tượng đài" làng chạy bộ Việt Nam

Đông Linh

Liên tiếp về đích trong Top 2 hai giải chạy trail hàng đầu Trung Quốc trong vòng nửa tháng, Hà Thị Hậu khiến thế giới chú ý nhiều hơn đến làng chạy bộ Việt Nam

Giờ thì tên tuổi Hà Thị Hậu - một phụ nữ trẻ quê Lào Cai - chẳng còn xa lạ với những người hâm mộ thể thao, nhất là chạy bộ. Từ một hướng dẫn viên du lịch, chỉ cần vài năm, cô đã trở thành chân chạy khét tiếng trên các cung đường trail (địa hình) hiểm trở, khó nhằn nhất mà khoảng cách có thể trải dài từ 60 đến 160 km.

Vô đối ở Tsaigu Trail 2025

Hà Thị Hậu mải mê chinh phục mọi giải đấu. Nói cô "chạy vì đam mê" cũng đúng mà bảo "chạy chỉ để… chạy" cũng không sai.

Hai tuần trước, Hà Thị Hậu về nhì bảng nữ cự ly 60 km giải chạy địa hình Ultra Trail tại Chiết Giang - Trung Quốc. Chỉ riêng thông tin này cũng đã khiến dư luận làng chạy trong nước trầm trồ, vậy mà cô còn quyết định ở lại Trung Quốc tập luyện, chờ chinh phục tiếp giải chạy địa hình Tsaigu Trail, ở cự ly gian khổ nhất - 105 km.

Tsaigu Trail 2025 được tổ chức tại TP Lâm Hải, nằm ở cực Đông tỉnh Chiết Giang. Giải chạy địa hình này nhận được sự quan tâm của đông đảo runner trên khắp thế giới. Bởi lẽ, cung đường chạy đầy thử thách, bên cạnh thời tiết khắc nghiệt và thay đổi đến chóng mặt, đồng thời giải thưởng năm nay bất ngờ được nhân đôi nhờ nhiều nhà hảo tâm tham gia đột xuất.

Hà Thị Hậu - "tượng đài" làng chạy bộ Việt Nam - Ảnh 1.

Hà Thị Hậu và vũ điệu nón lá ở đích đến giải Tsaigu Trail tại Trung Quốc. Ảnh: FBNV

Ở tuổi lên 10, Tsaigu Trail 2025 phản ánh mức độ uy tín rất cao của một trong những giải chạy trail lâu đời và uy tín tại Trung Quốc. Điều làm nên danh tiếng của Tsaigu Trail đến từ độ khắc nghiệt hiếm có của địa hình hiểm trở với những cung đường mòn phủ đá; khí hậu thất thường với thời tiết nóng, lạnh, mưa, gió thay đổi chỉ trong một ngày… Tham gia Tsaigu Trail, runner không chỉ cần thể lực bền bỉ mà còn phải sở hữu ý chí sắt đá để có thể về đích an toàn với nụ cười chiến thắng trên môi.

Được mời đích danh tham dự và xuất phát trong hàng ngũ các runner hạng sao, Hà Thị Hậu không hoa mắt với hư danh mà tập trung hết sức lực ngay từ những bước chạy đầu tiên. Những ngày tập luyện kham khổ trên các cung đường đồi núi chập chùng ở Lâm Hải đã giúp ích rất nhiều cho cô, ít nhất cũng bởi phong cảnh và địa hình ở đây chẳng khác mấy phố núi quê nhà Lào Cai.

Hành trình vô địch

Xuất phát từ lúc 5 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), Hà Thị Hậu phải cạnh tranh quyết liệt với 2 đối thủ mạnh nhất, trong đó có chân chạy nổi tiếng người Pháp Aurore Dacier. Khởi động khá tốt và luôn có mặt ở vị trí dẫn đầu, song chỉ sau km thứ 48, cô bị Aurore Dacier vượt qua.

Nỗ lực trong từng bước chạy và nhờ cả chiến thuật hợp lý, Hà Thị Hậu đã "đòi" lại được vị trí dẫn đầu ở km 60. Cứ như thế, lúc bị áp sát, lúc có nguy cơ bị đối thủ vượt qua, cuối cùng cô cũng một mình lao nhanh về đích với thành tích 13 giờ 27 phút 41 giây.

Khán giả ngưỡng mộ, đồng nghiệp nể phục cô gái Việt Nam nhỏ nhắn. Hà Thị Hậu để lại ấn tượng sâu sắc với những bước chạy tự tin và cả điệu múa nón lá dịu dàng, thanh thoát ở đích đến - vốn đã trở thành "hình ảnh đại diện" của chính cô tại các giải đấu quốc tế.

Chiến tích này của Hà Thị Hậu đã làm bùng nổ các diễn đàn chạy bộ, tiếp tục gây xôn xao dư luận người hâm mộ như cô từng làm trong gần 5 năm qua. Không chỉ khẳng định danh hiệu "Nữ hoàng chạy trail" của Việt Nam và chân chạy trail hàng đầu của phái nữ châu Á, Hà Thị Hậu còn nhận được phần thưởng "khủng" lên đến 13.000 euro (khoảng 390 triệu đồng).

Dù chạy lúc bé như một sự tình cờ, chạy ở độ tuổi trưởng thành vì giảm cân hay chạy vì đam mê, 5 năm qua, Hà Thị Hậu đã trở thành một "tượng đài" của làng chạy bộ Việt Nam. Thậm chí, nhiều người còn tự hỏi liệu VĐV nam nào có thể thắng nổi cô nếu cùng so tài ở các giải chạy địa hình tại Việt Nam? 

Đạt vô số thành tích

Ngay cả Hà Thị Hậu hẳn cũng khó thể nhớ nổi vô số thành tích đã đưa tên tuổi cô lên hàng "vedette" của làng chạy bộ Việt Nam, đặc biệt là chạy địa hình.

Đã rất nhiều lần, Hà Thị Hậu về đích trong tốp đầu của những giải chạy địa hình cự ly "khủng" trong năm 2025. Cô vô địch cự ly 75 km tại Vietnam Moutain Marathon; vô địch cự ly 105 km tại Tsaigu Trail; hạng 2 cự ly 60 km tại UTMB Ninghai; hạng 3 cự ly 100 km tại World Trail Majors Hongkong; hạng 6 cự ly 160 km tại Western States Endurance Run - được xem là giải trail khó nhất thế giới...

Hà Thị Hậu - "tượng đài" làng chạy bộ Việt Nam - Ảnh 2.


Tin liên quan

Câu chuyện của 2 "nữ siêu nhân" Việt

Câu chuyện của 2 "nữ siêu nhân" Việt

Chỉ cách nhau vài tháng, Nguyễn Tiểu Phương và Chi Nguyễn tiếp bước nhau hoàn tất siêu giải marathon thứ 6 và cùng được nhận tấm kỷ niệm chương hình bông tuyết mà mọi runner đều ao ước

"Siêu nhân" làng chạy

Cán đích đầu tiên cự ly 100 km nữ tại Doi Inthanon UTMB 2023 và phá thế thống trị của các chân chạy châu Âu lẫn Trung Quốc ở giải chạy trail lớn nhất Thái Lan mới đây, Hà Thị Hậu như một biểu tượng mới của thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế

Hà Thị Hậu vô địch đường chạy trail 105 km tại Trung Quốc

(NLĐO) - "Nữ hoàng chạy trail" Hà Thị Hậu xuất sắc giành chức vô địch cự ly 105km tại Tsaigu Trail 2025 tổ chức ở Trung Quốc.

người hâm mộ hướng dẫn viên du lịch Lào Cai chạy bộ Hà Thị Hậu Địa hình cung đường trail
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo