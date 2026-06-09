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Quốc tế

Singapore ra mắt siêu máy tính

Hoàng Phương

Hoạt động nghiên cứu về dự báo thời tiết và dự đoán dịch bệnh tại Singapore vừa nhận được cú hích từ siêu máy tính mới nhất, gọi là Aspire 2B.

Được ra mắt hôm 8-6, siêu máy tính này có năng lực tính toán vượt tổng sức mạnh của hơn 120.000 máy tính xách tay trí tuệ nhân tạo (AI) cao cấp cộng lại. Sức mạnh tính toán khổng lồ này sẽ hỗ trợ hơn 9.000 nhà nghiên cứu khu vực công tại các trường đại học, viện nghiên cứu và cơ quan chính phủ xây dựng các mô hình AI phức tạp hơn, đồng thời rút ngắn đáng kể thời gian thử nghiệm.

Aspire 2B được đặt tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo thuộc ĐH Công nghệ Nanyang và vận hành dưới sự giám sát của Trung tâm Siêu máy tính quốc gia (NSCC). Cỗ máy này còn là một phần của hạ tầng AI quốc gia mà Tổ chức Nghiên cứu quốc gia cam kết xây dựng từ năm 2024.

Singapore ra mắt siêu máy tính - Ảnh 1.

Trung tâm dữ liệu của siêu máy tính Aspire 2B tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo thuộc ĐH Công nghệ Nanyang Ảnh: The Straits Times

Với Aspire 2B, Singapore giờ đây có thể tự huấn luyện các mô hình AI quy mô lớn vốn trước đây không thể làm trong nước. Các khối lượng công việc tính toán từng phải gửi ra nước ngoài xử lý nay có thể được thực hiện bằng hạ tầng nghiên cứu quốc gia, như mô hình khí hậu tiên tiến kết hợp AI với các mô phỏng vật lý, các mô hình dự báo thời tiết có độ chính xác và chi tiết cao hơn. Theo Bộ trưởng Phát triển Kỹ thuật số và Thông tin Josephine Teo, điều này sẽ giúp Singapore dự báo sớm hơn các đợt mưa lớn và nguy cơ nước biển dâng, từ đó chủ động hơn trong quy hoạch đô thị và xây dựng các công trình bảo vệ bờ biển.

Trong lĩnh vực y tế, Aspire 2B sẽ được sử dụng để huấn luyện các mô hình lớn hơn, khai thác nguồn dữ liệu y tế đa dạng hơn, bao gồm hồ sơ sức khỏe và dữ liệu lâm sàng dưới dạng văn bản, hình ảnh và âm thanh. Theo NSCC, về lâu dài, điều này sẽ giúp các bệnh viện phát hiện sớm hơn những rủi ro sức khỏe của bệnh nhân và triển khai biện pháp chăm sóc, phòng ngừa phù hợp hơn với từng người.

Aspire 2B cũng sẽ được kết nối với máy tính lượng tử Helios, dự kiến được triển khai tại Singapore vào cuối năm 2026. Sự kết hợp này sẽ cho phép các nhà nghiên cứu giải quyết những vấn đề phức tạp mà từng hệ thống riêng lẻ khó xử lý hiệu quả.


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