Singapore thúc đẩy thói quen số lành mạnh

Singapore vừa phát động sáng kiến nhằm hỗ trợ phụ huynh xây dựng thói quen sử dụng công nghệ số lành mạnh cho con em mình.

Nói về sáng kiến "Sử dụng màn hình thông minh ngay từ đầu" do Bộ Phát triển Kỹ thuật số và Thông tin (MDDI) khởi xướng, Thủ tướng Lawrence Wong hôm 31-5 cho biết chính phủ sẽ cung cấp các nguồn lực thiết thực để giúp cha mẹ rèn luyện thói quen kỹ thuật số lành mạnh cho con cái ngay từ khi còn nhỏ. Nhà lãnh đạo nói thêm chính phủ muốn biến điều này thành những hành động thực tế và dễ dàng áp dụng cho các bậc phụ huynh.

Những phụ huynh muốn tìm hiểu cách quản lý hoạt động trực tuyến của con em mình giờ đây có thể truy cập một cổng thông tin mới, nơi tập hợp các nguồn lực của chính phủ. Theo tờ The Straits Times, cổng thông tin này cung cấp các hướng dẫn dành cho trẻ em và thanh thiếu niên, được chia thành 3 nhóm tuổi: 0-6 tuổi, 7-12 tuổi và 13-18 tuổi.

Chẳng hạn như thông qua cổng thông tin này, phụ huynh có thể tìm hiểu cách lựa chọn nội dung phù hợp để bảo vệ con khỏi những nội dung không phù hợp trên mạng, cũng như cách xây dựng các quy tắc rõ ràng trong gia đình về việc sử dụng thiết bị số.

Thủ tướng Singapore Lawrence Wong (hàng trên, thứ 4 từ phải sang) phát động chiến dịch “Sử dụng màn hình thông minh ngay từ đầu” hôm 31-5. Ảnh: BỘ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT SỐ VÀ THÔNG TIN SINGAPORE

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh xã hội không ngừng thay đổi và tiến trình số hóa đang tạo ra nhiều thách thức mới, làm thay đổi cách con người tương tác với nhau cũng như cách các gia đình nuôi dạy con. Theo Thủ tướng Singapore, các phụ huynh trước đây thường lo ngại về truyện tranh, truyền hình hoặc trò chơi điện tử. Tuy nhiên, những thách thức từ công nghệ và thời gian sử dụng màn hình ngày nay đã trở nên nghiêm trọng hơn nhiều do các tính năng dễ gây nghiện, cùng với nguy cơ tiếp xúc với nội dung độc hại và các tương tác tiêu cực trên mạng.

Nhà lãnh đạo này cho biết thêm nhiều phụ huynh mong muốn làm nhiều hơn để định hướng con cái trong môi trường số nhưng lại chưa biết bắt đầu từ đâu. Theo khảo sát của MDDI đối với gần 2.000 phụ huynh được công bố hồi tháng 9-2025, chỉ 37% số người được hỏi tự tin vào khả năng hướng dẫn con hình thành thói quen sử dụng công nghệ lành mạnh, trong khi hơn một nửa mong muốn nhận được thêm sự hỗ trợ.

Thủ tướng Wong cũng lưu ý rằng số hóa dù mở ra nhiều cơ hội để cả phụ huynh và trẻ em tiếp cận tri thức dễ dàng nhưng cũng kéo theo những thách thức mới. Việc dành quá nhiều thời gian trước màn hình có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ và các kỹ năng giao tiếp xã hội, khiến các em dần trở nên xa cách với gia đình. Vì thế, ông Wong khuyến nghị các gia đình không sử dụng điện thoại trong bữa ăn và tốt nhất không nên để điện thoại trong phòng ngủ, bởi phụ huynh khó có thể kiểm soát việc con em mình sử dụng thiết bị vào đêm khuya. Ngoài ra, phụ huynh nên cố gắng trì hoãn việc cho con sử dụng điện thoại thông minh càng lâu càng tốt.

"Chúng ta phải cùng nhau xây dựng những chuẩn mực xã hội mới cho thời đại số. Điều đó cần bắt đầu từ sự phối hợp chặt chẽ giữa phụ huynh, nhà trường và các tổ chức cộng đồng để giúp trẻ hình thành những thói quen lành mạnh ngay từ khi còn nhỏ" - Thủ tướng Singapore nhấn mạnh. Sau khi cấm sử dụng điện thoại thông minh trong giờ học, chính phủ Singapore có kế hoạch siết chặt các biện pháp bảo vệ liên quan đến việc tiếp cận và sử dụng mạng xã hội.

Ngoài ra, việc kiểm soát thời gian sử dụng thiết bị điện tử cần phải đi đôi với việc các thành viên gia đình dành nhiều thời gian ý nghĩa bên nhau hơn. Chính vì vậy, cổng thông tin trên sẽ liệt kê nhiều hoạt động ngoại tuyến dễ tiếp cận dành cho các gia đình có trẻ nhỏ ở mọi lứa tuổi.

Malaysia tăng cường bảo vệ trẻ em trên mạng Malaysia ngày 1-6 bắt đầu thực thi quy định cấm trẻ em dưới 16 tuổi sở hữu tài khoản mạng xã hội, tham gia vào xu hướng toàn cầu nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em trên môi trường trực tuyến. Theo quy định mới, các nền tảng mạng xã hội phải triển khai hệ thống xác minh độ tuổi và ngăn người dưới 16 tuổi tạo tài khoản. Ngoài ra, họ phải áp dụng các tính năng "an toàn ngay từ khâu thiết kế", trong đó có việc ngăn chặn những cơ chế thao túng hành vi khiến người dùng sử dụng ứng dụng một cách cưỡng ép, đồng thời xử lý các tài khoản chưa đủ tuổi và nội dung có hại. Quy định áp dụng với các nền tảng có từ 8 triệu người dùng trở lên, bao gồm Facebook, Instagram, TikTok và YouTube. Cơ quan quản lý cho biết sẽ dành một khoảng thời gian chuyển tiếp để các nền tảng hoàn thiện hệ thống xác minh độ tuổi. Các công ty không tuân thủ có thể bị phạt tới 10 triệu ringgit (gần 66,4 tỉ đồng). Chính phủ Malaysia cho biết biện pháp mới nhằm bảo vệ trẻ em khỏi nội dung độc hại, bắt nạt trên mạng và những tính năng được thiết kế để khiến người dùng sử dụng nền tảng quá mức. Bên cạnh đó, theo Ủy ban Truyền thông và Đa phương tiện Malaysia, quy định không nhằm ngăn trẻ em tiếp cận internet hoặc công nghệ số, mà đặt trách nhiệm lên các nhà cung cấp dịch vụ trong việc giảm thiểu rủi ro trực tuyến và bảo đảm các biện pháp bảo vệ phù hợp với độ tuổi. Tuy nhiên, bà Clara Koh, Giám đốc chính sách công của hãng Meta (công ty mẹ của Facebook, Instagram) tại Đông Nam Á, từng cảnh báo hồi tháng 4 rằng lệnh cấm trên có thể phản tác dụng, đẩy thanh thiếu niên rời khỏi các ứng dụng được quản lý và chuyển sang những nơi ít được kiểm soát hơn trên internet. Hoàng Phương



