Tinh thần "cho đi" của một đảng viên

Hành trình đó của anh Phú góp phần cứu sống nhiều người bệnh.

Thượng úy Phú vào Đảng năm 2012 và chính thức công tác trong ngành công an từ năm 2014. Tinh thần "cho đi" đã có trong anh từ rất sớm. Ngay từ năm 19 tuổi, khi còn là một thanh niên đầy nhiệt huyết, anh đã bước vào điểm hiến máu đầu tiên. "Lúc đó, tôi chỉ đơn thuần nghĩ rằng máu của mình có thể cần cho ai đó trong giờ phút nguy cấp. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bằng khen hay thành tích" - anh chia sẻ.

Trung bình mỗi năm, thượng úy Phú hiến máu 4 lần, 2 tuần anh lại đi hiến tiểu cầu 1 lần. Thượng úy Phú bộc bạch: "Hiến tiểu cầu dành cho những ca cấp cứu. Nhiều lúc giữa đêm, khi trong nhóm tham gia hiến máu tình nguyện toàn quốc báo có người đang cần tiểu cầu là tôi đi ngay, không do dự. Trong những khoảnh khắc ấy, tôi chỉ nghĩ rằng nếu giọt máu của mình có thể giúp giữ lại sự sống cho người khác thì đó là điều phải làm".

Vào giữa năm 2025, thượng úy Phú còn tham gia hiến bạch cầu khẩn cấp theo lời kêu gọi của Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP HCM để cấp cứu cho một người bệnh trong tình trạng nguy kịch.

Thượng úy Trần Văn Phú trong lần hiến máu tình nguyện vào ngày 7-1-2026

Qua những trải nghiệm như vậy, thượng úy Phú nhìn nhận hiến máu tình nguyện không chỉ là hành động nhân đạo mà còn là cách cụ thể để thực hiện lời dạy của Bác Hồ, rằng mỗi cán bộ, đảng viên không chỉ làm tốt công tác chuyên môn mà còn cần phải có những việc làm thiết thực, ý nghĩa đối với cộng đồng, xã hội. Hành động đó cũng là dịp để người chiến sĩ công an thực hiện lời thề "Vì nhân dân phục vụ".

Với những việc làm ý nghĩa, nhân văn ấy, thượng úy Phú đã vinh dự được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ Công an, của UBND tỉnh Hậu Giang cũ. Anh đã nhiều lần được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tôn vinh; được Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện vinh danh là người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2022.

Thiếu tá Đinh Thị Hồng Nho, Trưởng Công an xã Hỏa Lựu, cho biết thượng úy Phú là một cán bộ tận tụy, thực hiện công việc với tinh thần trách nhiệm cao. Anh luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là một đảng viên và chiến sĩ Công an nhân dân tiêu biểu.

"Thượng úy Phú còn là tấm gương trong việc giúp đỡ đồng chí, đồng đội; luôn chủ động nhận các nhiệm vụ chính trị đột xuất mà đơn vị giao. Con số 114 lần hiến máu suốt 16 năm của anh là một thành tích hiếm có và bản thân tôi vô cùng cảm phục" - thiếu tá Nho bày tỏ.