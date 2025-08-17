HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Sinh nhật đáng nhớ của Lê Quang Hùng

Hoàng Triều

(NLĐO) - Thi đấu đầy bản lĩnh và máu lửa, Lê Quang Hùng đã góp phần mở ra khởi đầu ngọt ngào cho CLB Công an TP HCM ngay trong ngày sinh nhật của mình - 16-8

Sinh nhật đáng nhớ của Quang Hùng - Ảnh 1.

Trận thắng 2-1 trước Hà Nội FC ở vòng mở màn V-League năm nay không chỉ đánh dấu màn tái xuất ấn tượng của HLV Lê Huỳnh Đức dưới màu áo đội bóng ngành công an. Nó còn trở thành kỷ niệm khó quên với hậu vệ Lê Quang Hùng – người vừa bước sang tuổi 34 trong ngày thi đấu thăng hoa.

Sự trở lại đầy ấn tượng của HLV Lê Huỳnh Đức

(NLĐO) - Đánh bại Hà Nội FC 2-1, HLV Lê Huỳnh Đức đã có chiến thắng đầu tiên trên cương vị HLV trưởng CLB Công an TP HCM

Sinh nhật đáng nhớ của Quang Hùng - Ảnh 2.

Trong trận cầu nóng bỏng trên sân Thống Nhất, Quang Hùng là một trong những gương mặt nổi bật của CLB Công an TP HCM. Chính anh là người thực hiện quả tạt chuẩn xác ngay phút thứ 2, giúp Tiến Linh đánh đầu mở tỉ số, tạo đà cho chiến thắng trước đương kim á quân V-League.

Sinh nhật đáng nhớ của Quang Hùng - Ảnh 3.
Sinh nhật đáng nhớ của Quang Hùng - Ảnh 4.

Không chỉ để lại dấu ấn trong bàn thắng sớm, cầu thủ kỳ cựu còn cho thấy bản lĩnh và sự máu lửa trong những pha tranh chấp quyết liệt với các chân sút Hà Nội.

Sinh nhật đáng nhớ của Quang Hùng - Ảnh 5.

Không chỉ để lại dấu ấn trong bàn thắng sớm, cầu thủ kỳ cựu còn cho thấy bản lĩnh và sự máu lửa trong những pha tranh chấp quyết liệt với các chân sút Hà Nội.

Sinh nhật đáng nhớ của Quang Hùng - Ảnh 6.

Những phút cuối trận, hậu vệ quê Nam Định (cũ) nhiều lần phải nén đau vì bị chuột rút nhưng vẫn kiên cường bám trụ trên sân

Sinh nhật đáng nhớ của Quang Hùng - Ảnh 7.

Kết thúc trận đấu, Quang Hùng không giấu được sự xúc động khi góp dấu ấn trong chiến thắng của CLB Công an TP HCM.

Sinh nhật đáng nhớ của Quang Hùng - Ảnh 8.

Sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức đặc biệt khen Lê Quang Hùng: "Khi còn ở CLB Becamex Bình Dương, tôi đã muốn Quang Hùng ở lại với mình. Dù đã lớn tuổi nhưng ở vị trí hậu vệ cánh phải, Quang Hùng vẫn là lựa chọn xuất sắc. Cậu ấy luôn thi đấu hơn 100%, thậm chí 200% sức".

Sinh nhật đáng nhớ của Quang Hùng - Ảnh 9.

Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam còn nhận được tình cảm lớn từ các CĐV khi được các CĐV tặng bánh kem chúc mừng trong ngày sinh nhật.

Sinh nhật đáng nhớ của Quang Hùng - Ảnh 10.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được và Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP HCM tặng hoa chúc mừng cầu thủ Lê Quang Hùng. (Ảnh: FBNV)

 

Sự trở lại đầy ấn tượng của HLV Lê Huỳnh Đức

Sự trở lại đầy ấn tượng của HLV Lê Huỳnh Đức

(NLĐO) - Đánh bại Hà Nội FC 2-1, HLV Lê Huỳnh Đức đã có chiến thắng đầu tiên trên cương vị HLV trưởng CLB Công an TP HCM

HLV Lê Huỳnh Đức nói gì về chiến thắng đầu tiên của CA TP HCM tại V-League 2025-2026?

(NLĐO) - HLV Lê Huỳnh Đức tạo dấu ấn trong ngày trở lại đội bóng cũ khi dẫn dắt CLB CA TP HCM giành chiến thắng 2-1 trước Hà Nội FC trên sân nhà Thống Nhất

Tiến Linh ghi bàn, CLB CA TP HCM thắng đẹp Hà Nội FC

(NLĐO) - Trở lại sân chơi đẳng cấp nhất quốc gia, CLB CA TP HCM giành chiến thắng 2-1 trước Hà Nội FC ở ngày ra quân V-League 2025-2026 trên sân nhà tối 16-8

