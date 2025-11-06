Hàng chục ngàn cơ hội việc làm hấp dẫn

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Nội vụ TP HCM), dự kiến nhu cầu lao động giai đoạn cao điểm cuối năm nay sẽ tăng 10% - 15% (tương đương 18.000 - 24.000 vị trí) do các doanh nghiệp (DN) mở rộng hoạt động sản xuất để hoàn thành đơn hàng xuất khẩu và lĩnh vực thương mại, dịch vụ vào mùa cao điểm tiêu dùng. Nhu cầu lao động tăng mạnh ở các ngành dịch vụ, bán lẻ, logistics, thương mại.

Để cung và cầu gặp nhau, Báo Người Lao Động sẽ tổ chức chương trình "Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng" - Job Link 2025 tại Nhà Văn hóa Thanh Niên TP HCM (số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn, TP HCM) vào ngày 9-11-2025 (chủ nhật). Sự kiện quy tụ gần 50 DN lớn nhỏ, từ các lĩnh vực "hot" như công nghệ, tài chính, sáng tạo, logistics, bán lẻ…, với hơn 12.000 vị trí tuyển dụng: full-time, part-time, thực tập.

Đến với Job Link 2025, sinh viên, người lao động sẽ được định hướng nghề nghiệp và lựa chọn việc làm ngay. Ảnh: HUỲNH NHƯ

Đến với Job Link 2025, bạn không chỉ nộp hồ sơ mà còn được gặp trực tiếp nhà tuyển dụng (30-40 bàn phỏng vấn trực tiếp), trao đổi nghề nghiệp, tham gia talkshow hướng nghiệp, trải nghiệm môi trường làm việc thực tế.

Bạn đang là sinh viên chuẩn bị ra trường? Bạn đang tìm việc hoặc muốn đổi hướng nghề nghiệp? Job Link 2025 chính là "cầu nối" bạn cần. Không chỉ là tìm kiếm việc làm, đây còn là cơ hội để bạn khẳng định giá trị bản thân, tự chủ chọn công việc phù hợp, tạo dựng liên kết với nhà tuyển dụng uy tín và trải nghiệm nghề nghiệp ngay trong sự kiện. Job Link 2025 không chỉ là một ngày hội việc làm, mà còn là nơi những khát vọng trưởng thành, nơi những ước mơ được chắp cánh.