Sinh viên ĐHQG TP HCM thắng lớn tại AI Challenge 2025

Ngày 27-11, lễ tổng kết và trao giải hội thi "Thử thách Trí tuệ nhân tạo TP HCM" năm 2025 (AI Challenge) đã diễn ra trong khuôn khổ Tuần lễ Đổi mới sáng tạo, Khoa học công nghệ và Khởi nghiệp sáng tạo TP HCM. Sự kiện thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng công nghệ và giới trẻ.

Năm nay, hội thi ghi nhận quy mô kỷ lục với gần 4.000 thí sinh thuộc 797 đội đến từ 194 đơn vị trên cả nước. Sau các vòng tuyển chọn gay cấn, 80 đội xuất sắc bước vào vòng chung kết. Ban tổ chức đã trao giải cho 41 đội tiêu biểu ở hai bảng thi: bảng A (sinh viên) và bảng B (học sinh THPT).

Đội OpenCubee-1 đoạt giải Nhất tại cuộc thi AI Challenge 2025. Ảnh: UIT

Ở bảng A, đội OpenCubee-1 (Trường ĐH Công nghệ Thông tin – ĐHQG TP HCM) giành giải nhất.

Giải nhì thuộc về đội OpenCubee-2, gồm sinh viên liên quân từ Trường ĐH Công nghệ Thông tin, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP HCM).

Giải ba được trao cho đội LunchRetrieval (Trường ĐH Công nghệ Thông tin).

Tại bảng B, đội WuDButterflies (Trường THPT Ngô Quyền) xuất sắc giành giải nhất. Giải nhì thuộc về đội LoveLAND2 (Trường Phổ thông Năng khiếu – ĐHQG TP HCM). Đội Non-chalant (Trường THPT Gia Định) nhận giải ba.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Võ Minh Thành, Phó Giám đốc Sở Khoa học – Công nghệ TP HCM, Trưởng ban tổ chức hội thi, đánh giá cao chất lượng đội thi năm nay.

Ông cho biết các đội đã ứng dụng hiệu quả những công nghệ lõi như mô hình ngôn ngữ nền tảng, tìm kiếm đa phương thức, suy luận và tương tác thông minh. Nhiều sản phẩm thể hiện rõ trình độ kỹ thuật, tư duy sáng tạo và tinh thần hội nhập quốc tế của giới trẻ.

Ông Võ Minh Thành khẳng định Sở Khoa học – Công nghệ TP HCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh kết nối giữa nhà trường – doanh nghiệp – tổ chức khoa học, góp phần đưa sản phẩm AI vào ứng dụng thực tế. Đồng thời, hội thi sẽ tiếp tục được mở rộng quy mô trong các năm tới nhằm tạo sân chơi cho cộng đồng yêu thích trí tuệ nhân tạo.

Hội thi "Thử thách Trí tuệ nhân tạo TP HCM" do Sở Khoa học – Công nghệ TP HCM chủ trì, phối hợp cùng ĐHQG TP HCM, Sở GD-ĐT, Thành đoàn, Hội Tin học TP HCM và Trung tâm Phát triển Khoa học – Công nghệ Trẻ. Sự kiện được tổ chức thường niên từ năm 2020, trở thành điểm hẹn uy tín của cộng đồng AI cả nước.