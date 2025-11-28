Sinh viên ĐHQG TP HCM thắng lớn tại AI Challenge 2025

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Sinh viên ĐHQG TP HCM thắng lớn tại AI Challenge 2025

Huy Lân

(NLĐO)- Ở vòng chung kết, bảng A hội thi AI Challenge 2025, giải nhất, nhì, ba đều thuộc về sinh viên các trường ĐH thành viên ĐHQG TP HCM

Ngày 27-11, lễ tổng kết và trao giải hội thi "Thử thách Trí tuệ nhân tạo TP HCM" năm 2025 (AI Challenge) đã diễn ra trong khuôn khổ Tuần lễ Đổi mới sáng tạo, Khoa học công nghệ và Khởi nghiệp sáng tạo TP HCM. Sự kiện thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng công nghệ và giới trẻ.

Năm nay, hội thi ghi nhận quy mô kỷ lục với gần 4.000 thí sinh thuộc 797 đội đến từ 194 đơn vị trên cả nước. Sau các vòng tuyển chọn gay cấn, 80 đội xuất sắc bước vào vòng chung kết. Ban tổ chức đã trao giải cho 41 đội tiêu biểu ở hai bảng thi: bảng A (sinh viên) và bảng B (học sinh THPT).

Sinh viên ĐHQG TP HCM thắng lớn tại AI Challenge 2025 - Ảnh 1.

Đội OpenCubee-1 đoạt giải Nhất tại cuộc thi AI Challenge 2025. Ảnh: UIT

Ở bảng A, đội OpenCubee-1 (Trường ĐH Công nghệ Thông tin – ĐHQG TP HCM) giành giải nhất. 

Giải nhì thuộc về đội OpenCubee-2, gồm sinh viên liên quân từ Trường ĐH Công nghệ Thông tin, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP HCM). 

Giải ba được trao cho đội LunchRetrieval (Trường ĐH Công nghệ Thông tin).

Tại bảng B, đội WuDButterflies (Trường THPT Ngô Quyền) xuất sắc giành giải nhất. Giải nhì thuộc về đội LoveLAND2 (Trường Phổ thông Năng khiếu – ĐHQG TP HCM). Đội Non-chalant (Trường THPT Gia Định) nhận giải ba.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Võ Minh Thành, Phó Giám đốc Sở Khoa học – Công nghệ TP HCM, Trưởng ban tổ chức hội thi, đánh giá cao chất lượng đội thi năm nay. 

Ông cho biết các đội đã ứng dụng hiệu quả những công nghệ lõi như mô hình ngôn ngữ nền tảng, tìm kiếm đa phương thức, suy luận và tương tác thông minh. Nhiều sản phẩm thể hiện rõ trình độ kỹ thuật, tư duy sáng tạo và tinh thần hội nhập quốc tế của giới trẻ.

Ông Võ Minh Thành khẳng định Sở Khoa học – Công nghệ TP HCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh kết nối giữa nhà trường – doanh nghiệp – tổ chức khoa học, góp phần đưa sản phẩm AI vào ứng dụng thực tế. Đồng thời, hội thi sẽ tiếp tục được mở rộng quy mô trong các năm tới nhằm tạo sân chơi cho cộng đồng yêu thích trí tuệ nhân tạo.

Hội thi "Thử thách Trí tuệ nhân tạo TP HCM" do Sở Khoa học – Công nghệ TP HCM chủ trì, phối hợp cùng ĐHQG TP HCM, Sở GD-ĐT, Thành đoàn, Hội Tin học TP HCM và Trung tâm Phát triển Khoa học – Công nghệ Trẻ. Sự kiện được tổ chức thường niên từ năm 2020, trở thành điểm hẹn uy tín của cộng đồng AI cả nước.

Tin liên quan

GS John Stauffer tiết lộ điểm yếu của AI

GS John Stauffer tiết lộ điểm yếu của AI

(NLĐO) - Nhân ngày nhà giáo Việt Nam (20-11), Liên hiệp các hội UNESCO thế giới đã trao món quà đặc biệt đến Trường ĐH Hoa Sen.

Chiến lược đào tạo công nghệ lượng tử và AI ra sao?

(NLĐO)- Hội nghị khoa học lần 19 ĐH Bách khoa TP HCM quy tụ nhiều chuyên gia, tập trung công nghệ lượng tử, AI và các xu hướng công nghệ chiến lược.

Bộ GD-ĐT đưa giáo dục AI vào trường phổ thông

(NLĐO)- Bộ GD-ĐT đánh giá giáo dục trí tuệ nhân tạo giữ vai trò quan trọng trong việc giúp học sinh tiếp nhận, mở rộng tri thức.

trí tuệ nhân tạo AI Challenge
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo