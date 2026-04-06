Giáo dục

Sinh viên "thử lửa" tuyển dụng với 25 doanh nghiệp

Nguyễn Huỳnh

(NLĐO) - Thông qua mô hình đào tạo "thực chiến" và ngày hội việc làm, sinh viên được chủ động mở rộng cơ hội việc làm ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Ngày 6-4, Trường CĐ FPT Polytechnic cơ sở Đà Nẵng cho biết vừa tổ chức thành công Ngày hội việc làm Bee Matching 2026. Sự kiện thu hút 25 doanh nghiệp lớn và hàng ngàn sinh viên tham gia, khẳng định xu hướng đào tạo gắn liền với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động miền Trung.

"Trạm trung chuyển" đặc biệt

Chương trình được thiết kế như một "trạm trung chuyển nghề nghiệp" ngay trong khuôn viên trường với nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ chụp ảnh CV, hoàn thiện hồ sơ ứng tuyển, tư vấn định hướng nghề nghiệp, gặp gỡ nhà tuyển dụng và phỏng vấn trực tiếp theo từng nhóm ngành.

Nhiều sinh viên chủ động chuẩn bị hồ sơ, tìm hiểu trước thông tin doanh nghiệp và đăng ký phỏng vấn đúng với chuyên ngành đang theo học.

Sinh viên "thử lửa" tuyển dụng với 25 doanh nghiệp - Ảnh 1.

Nhiều sinh viên "chốt" việc làm thành công với nhà tuyển dụng

Sinh viên "thử lửa" tuyển dụng với 25 doanh nghiệp - Ảnh 2.

Sinh viên được hỗ trợ chụp ảnh làm CV xin việc, doanh nghiệp trực tiếp chỉnh sửa CV cho sinh viên

Sinh viên "thử lửa" tuyển dụng với 25 doanh nghiệp - Ảnh 3.

Nhiều sinh viên tìm được việc làm uy tín với mức lương hấp dẫn ngay tại giảng đường của trường

Tại ngày hội, ông Nguyễn Đình An, Giám đốc FPT Polytechnic cơ sở Đà Nẵng, cho biết trong thời đại số, bằng cấp chỉ là một phần, năng lực thực tế mới là quyết định. Việc doanh nghiệp trực tiếp đến trường săn đón sinh viên là minh chứng cho hiệu quả của mô hình đào tạo thực học - thực nghiệp.

Đồng quan điểm, ông Fann Yang, Phó giám đốc Công ty TNHH Điện tử Foxlink Đà Nẵng, đánh giá cao kỹ năng mềm và tác phong của sinh viên FPT Polytechnic. Các nhà tuyển dụng nhấn mạnh ngoài chuyên môn, tinh thần học hỏi và khả năng thích nghi nhanh là yếu tố giúp các ứng viên trẻ ghi điểm.

Em Võ Kim Ánh, sinh viên ngành nhà hàng khách sạn, cho biết trong quá trình học tập tại trường đã được các thầy cô tập huấn kỹ năng mềm và khả năng hùng biện. Tuy nhiên, khi trực tiếp tham gia ứng tuyển trước các nhà tuyển dụng mới cảm thấy "thử lửa" nhiều hơn.

"Lần này em ứng tuyển trước đại diện doanh nghiệp Vinpeal và em đã thể hiện khá tốt khả năng của mình. Em thấy tự tin hơn về kỹ năng mềm cũng như việc chuẩn bị hồ sơ để tham gia các vòng tuyển dụng sau này" - Kim Ánh bày tỏ.

Đẩy mạnh đào tạo những ngành mũi nhọn

Theo ông Đình An, Bee Matching 2026 không chỉ là một ngày hội tuyển dụng mà còn là dịp để nhà trường và doanh nghiệp đưa ra những chương trình đào tạo tiệm cận với thị trường lao động hiện nay.

Sinh viên "thử lửa" tuyển dụng với 25 doanh nghiệp - Ảnh 4.

Sinh viên "thử lửa" tuyển dụng với 25 doanh nghiệp - Ảnh 5.

Tại chương trình, nhà trường đã ký kết hợp tác với gần 20 doanh nghiệp nhằm mở rộng thêm cơ hội thực tập, trải nghiệm thực tế và tuyển dụng cho sinh viên.

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực phát triển then chốt, Tập đoàn FPT xác định mục tiêu đầu tư, phát triển và làm chủ các công nghệ lõi như trí tuệ nhân tạo (AI), chip bán dẫn, điện toán lượng tử, an ninh mạng, thiết bị không người lái.

Việc xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao được xem là mắt xích quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu này, đồng thời góp phần nâng cao năng lực tự chủ công nghệ quốc gia theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW.

"Khi doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào quá trình đào tạo, sinh viên có cơ hội tiếp cận sớm với yêu cầu tuyển dụng, hình dung rõ hơn về môi trường làm việc thực tế, từ đó điều chỉnh kỹ năng và thái độ nghề nghiệp ngay từ khi còn đi học" - ông An nhấn mạnh.

Tin liên quan

Cách giáo dục học sinh chưa ngoan đầy ý nghĩa của Công an Đặc khu Côn Đảo

Cách giáo dục học sinh chưa ngoan đầy ý nghĩa của Công an Đặc khu Côn Đảo

(NLĐO)- Tại Côn Đảo, học sinh chưa ngoan sẽ tham gia dọn dẹp tại Nghĩa trang Hàng Dương, qua đó giáo dục ý thức, lòng biết ơn và định hướng thay đổi tích cực.

Thi đánh giá năng lực đợt 1: Thí sinh than khó, quyết tâm "phục thù" ở đợt 2

(NLĐO) - Kết thúc buổi thi sáng nay (5-4), nhiều thí sinh chia sẻ tâm trạng đan xen giữa nhẹ nhõm, hồi hộp và xem đây là lần thử sức quan trọng.

Phấn đấu xây dựng mạng lưới 70 trường cao đẳng chất lượng cao đến năm 2030

(NLĐO) - Giáo dục nghề nghiệp ở giai đoạn mới cần thoát khỏi sự dàn trải, manh mún, tập trung các tiêu chuẩn khắt khe về chuẩn hóa và chất lượng đào tạo.

